ABORDAR A "LACUNA DE USO" MÓVEL É FUNDAMENTAL PARA ATINGIR METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O sétimo relatório anual GSMA SDG Impact mostra que a inclusão digital é fundamental para o progresso dos ODSs

NOVA YORK, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Fechar a "lacuna de uso" da internet móvel será uma prioridade para os países que buscam atingir os ambiciosos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, de acordo com o sétimo relatório anual de impacto do setor móvel publicado pela GSMA: Objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS).

O relatório mostra que, seis anos após tornar-se o primeiro setor comprometido com os ODSs, o setor móvel continua a aumentar sua contribuição para a concretização de todos os 17 objetivos. No entanto, apesar do compromisso contínuo das operadoras móveis com a agenda de 2030, ainda há um longo caminho a ser percorrido.

Uma combinação de conflitos globais, crescente pobreza alimentar e energética, incertezas econômicas e os impactos contínuos da Covid-19 estão criando desafios significativos, atualmente ameaçando o progresso dos ODSs em todo o mundo. Diante desses desafios, o relatório destaca o papel crucial que a conectividade móvel e as tecnologias conectadas podem desempenhar como habilitadores, oferecendo suporte aos países à medida que "desenvolvem melhor" em busca de recuperação econômica e resiliência.

Em muitos países, particularmente nas nações de média a baixa renda, os dispositivos móveis são a principal forma de acessar a internet. Os investimentos das operadoras móveis em infraestrutura de rede ajudaram a reduzir a "lacuna de cobertura"[1] para redes de banda larga móvel de 1,4 bilhão de pessoas em 2015 para 400 milhões em 2022, contribuindo fortemente para vários indicadores de ODSs.

No entanto, cerca de 3,2 bilhões de pessoas cobertas por redes ainda não obtêm os benefícios dessa conectividade, em razão da falta de habilidades, conhecimentos, acessibilidade, conteúdo relevante e outros fatores. Esta "lacuna de uso" está surgindo rapidamente como um dos maiores "freios" para o progresso econômico e social em todo o mundo.

O relatório demonstra como as pessoas que têm acesso a redes rápidas e confiáveis podem manter-se conectadas a amigos e familiares, trabalhar remotamente, acessar os serviços de educação e saúde, gerar negócios inovadores, melhorar eficiências e reduzir as emissões de carbono. Em contraste, as pessoas sem acesso são as mais vulneráveis a conturbações econômicas e sociais e correm o risco de ficar ainda mais aquém à medida que o mundo emerge da pandemia, especialmente quando os serviços on-line estão cada vez mais integrados à sociedade.

José-Maria Alvarez Pallete, CEO da Telefonica e presidente da GSMA, disse: "Em um mundo em que os conflitos, a insegurança alimentar e as incertezas econômicas estão no topo da agenda global, o acesso móvel nunca foi tão importante. O SDG Impact Report da GSMA demonstra o impacto transformador das comunicações ao enfrentar esses enormes desafios, atuando como catalisador para mudanças positivas e oferecendo um progresso significativo."

Mats Granryd, diretor geral da GSMA, disse: "A Assembleia Geral da ONU em Nova York esta semana é um poderoso lembrete da importância da ação coletiva diante do aumento dos desafios globais. Os ODSs continuam sendo referência para o progresso global, e o setor móvel tem orgulho de ser um defensor e facilitador crucial da concretização dos ODSs.

"A conectividade móvel e inclusão digital são ferramentas essenciais para atingir os objetivos ambiciosos estabelecidos na Agenda de 2030 e ajudar o mundo a enfrentar os desafios da desigualdade, pobreza e conflitos globais. Solicitamos que os formuladores de políticas abordem as barreiras que limitam o investimento do setor privado em redes móveis de alta qualidade e se unam para ajudar a fechar a "lacuna de uso" que impede que muitas pessoas vivam de acordo com seu potencial em nosso mundo cada vez mais conectado. Juntos, podemos aproveitar o poder da conectividade como catalisador de recuperação econômica, progresso social e inclusão digital, melhorando a vida de milhões de pessoas em todo o mundo."

As contribuições setor móvel para os ODSs

O setor móvel aumentou seu impacto em todos os 17 ODSs em 2021, com aceleração do aumento médio anual comparado a 2020. A pontuação média de impacto dos ODSs nos 17 ODSs atingiu 53, até 49 em 2020 e 32 em 2015, o que significa que o setor móvel está alcançando 53% do que poderia potencialmente contribuir para os ODSs. Outros destaques incluem:

- Agora existem onze ODSs nos quais a contribuição do setor móvel é superior a 50, em comparação com seis em 2020 e nenhum em 2015.

- O setor móvel continua a atingir o impacto mais alto no ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura, impulsionado pelo alcance de redes móveis e utilização de serviços de internet móvel.

- As maiores melhorias foram registradas na contribuição do setor para o ODS 1: Erradicação da Pobreza, ODS 2: Fome Zero e ODS 4: Educação de Qualidade. Isso se deve à proporção crescente de pessoas que utilizam dispositivos móveis para melhorar a vida, como acesso aos serviços de governo, proposta e busca de empregos e obtenção de informações educacionais para si próprias ou para seus filhos.

Baixe o relatório em: https://www.gsma.com/betterfuture/2022sdgimpactreport

Notas aos editores:

Até o final de 2021, 5,3 bilhões de pessoas (66% da população global) utilizavam um telefone celular , enquanto 4,3 bilhões de pessoas (55% da população global) também utilizavam a internet móvel. Isto inclui mais de 3,3 bilhões de assinantes de internet móvel em países de baixa e média renda (LMICs), nos quais o telefone celular é o principal e, em muitos casos, o único meio de acesso à internet.

, enquanto 4,3 bilhões de pessoas (55% da população global) também utilizavam a internet móvel. Isto inclui mais de 3,3 bilhões de assinantes de internet móvel em países de baixa e média renda (LMICs), nos quais o telefone celular é o principal e, em muitos casos, o único meio de acesso à internet. A "lacuna de uso", ou seja, as pessoas que vivem em áreas cobertas por redes de banda larga móvel, mas continuam não conectadas, diminuiu pelo terceiro ano consecutivo, mas ainda é de 3,2 bilhões de pessoas. O setor móvel e seus parceiros continuam a enfrentar os motivos para a lacuna de uso, que geralmente estão relacionados à falta de acessibilidade, conhecimento e habilidades, relevância, além das preocupações com a segurança e proteção.

O setor móvel e seus parceiros continuam a enfrentar os motivos para a lacuna de uso, que geralmente estão relacionados à falta de acessibilidade, conhecimento e habilidades, relevância, além das preocupações com a segurança e proteção. O uso de atividades viabilizadas por dispositivos móveis atingiu novos patamares em 2021, à medida que os assinantes móveis se aventuraram ainda mais em serviços on-line.

- 3,5 bilhões de pessoas (67% dos assinantes móveis) utilizaram seus celulares para fazer chamadas de vídeo em 2021. Isso representa mais 330 milhões de pessoas desde 2020, auxiliando no trabalho remoto e outras atividades on-line.

- 2,5 bilhões de pessoas (48% dos assinantes móveis) usaram o telefone para acessar informações educacionais para si ou para seus filhos, representando um aumento de 410 milhões de pessoas desde 2020.

- 2,1 bilhões de pessoas (41% dos assinantes móveis) usaram o telefone para melhorar ou monitorar a saúde, representando um aumento de 270 milhões de pessoas desde 2020.

3,5 bilhões de pessoas (67% dos assinantes móveis) utilizaram seus celulares para fazer chamadas de vídeo em 2021. Isso representa mais 330 milhões de pessoas desde 2020, auxiliando no trabalho remoto e outras atividades on-line. - 2,5 bilhões de pessoas (48% dos assinantes móveis) usaram o telefone para acessar informações educacionais para si ou para seus filhos, representando um aumento de 410 milhões de pessoas desde 2020. - 2,1 bilhões de pessoas (41% dos assinantes móveis) usaram o telefone para melhorar ou monitorar a saúde, representando um aumento de 270 milhões de pessoas desde 2020. O uso de serviços viabilizados por dispositivos móveis permaneceu consideravelmente mais baixo nos países em desenvolvimento. Em média, a lacuna entre o uso de serviços viabilizados por dispositivos móveis nos países de alta renda e nos de média a baixa renda é de 17 pontos percentuais, ressaltando a importância dos esforços das operadoras para introduzir conteúdo mais relevante localmente e atualizar as redes para permitir o acesso a serviços que exigem uma conexão de alta qualidade.

Em média, a lacuna entre o uso de serviços viabilizados por dispositivos móveis nos países de alta renda e nos de média a baixa renda é de 17 pontos percentuais, ressaltando a importância dos esforços das operadoras para introduzir conteúdo mais relevante localmente e atualizar as redes para permitir o acesso a serviços que exigem uma conexão de alta qualidade. O setor móvel está fazendo progressos contínuos na divulgação de dados de impacto climático e na definição de metas para reduções de emissões. No final de 2021, 66% das operadoras por conexões e 82% por receita divulgaram seus impactos climáticos, enquanto 34% das operadoras por conexões e 44% por receita estabeleceram metas de redução de carbono para atingir zero emissão até 2050.

No final de 2021, 66% das operadoras por conexões e 82% por receita divulgaram seus impactos climáticos, enquanto 34% das operadoras por conexões e 44% por receita estabeleceram metas de redução de carbono para atingir zero emissão até 2050. A tecnologia móvel e digital pode habilitar pouco menos de 40% das reduções de CO 2 necessárias até 2030 dentro dos quatro maiores setores emissores. Esses quatro setores, manufatura, energia, transporte e construção, representam 80% das emissões globais.

Esses quatro setores, manufatura, energia, transporte e construção, representam 80% das emissões globais. Houve um forte crescimento na emissão de títulos de sustentabilidade no setor móvel. Isso destaca que as operadoras estão cada vez mais garantindo financiamentos para alcançar metas sociais e ambientais, em vez de puramente financeiras.

Isso destaca que as operadoras estão cada vez mais garantindo financiamentos para alcançar metas sociais e ambientais, em vez de puramente financeiras. Com as partes interessadas tornando-se mais informadas e mais exigentes quanto às reivindicações ambientais, sociais e de governança (ESG), mais do que nunca é importante que haja uma abordagem eficaz e consistente para medir e comunicar o desempenho. Recentemente, a GSMA lançou "ESG Metrics for Mobile", uma estrutura inédita de relatórios de ESG do setor móvel com dez KPIs específicos do setor. Os KPIs permitirão que as partes interessadas obtenham um entendimento muito mais profundo das nuances e contextos do setor e criem oportunidades para o setor demonstrar seu impacto de forma mais consistente.

[1] A 'lacuna de cobertura' refere-se às pessoas que vivem fora das áreas cobertas por redes de banda larga móvel

FONTE GSMA

