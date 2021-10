Abris Capital lanciert Klima-Manifest

Führender mitteleuropäischer Investor stellt Plan zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität seines gesamten Portfolios und zur Vorbereitung auf eine Netto-Nullbilanz vor

WARSCHAU, 11. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Abris Capital Partners („Abris"), der Private-Equity-Investor in Mitteleuropa, hat sein Klimamanifest veröffentlicht, in dem er darlegt, wie er in seinem gesamten Portfolio Klimaneutralität erreichen, sich auf eine Netto-Nullstellung vorbereiten und sicherstellen will, dass das Unternehmen und seine Portfoliounternehmen in Bezug auf nachhaltige Investitionen führend sind.