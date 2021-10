Absen apresentará as mais recentes soluções de tela de LED na InfoComm 2021

No estande, serão exibidos o estúdio virtual de LED fabricado pela Absen, a série MR (tela de piso) e a série PL (tela de fundo) . A solução de estúdio virtual de LED profissional da Absen, uma opção perfeita para produções de cinema e televisão, oferecerá aos clientes uma experiência imersiva incrível com efeito visual realista e excepcional.

Série MR é o produto profissional da Absen para tela de LED de piso. Há duas opções de acabamento de superfície para a série MR. O acabamento fosco oferece um painel de LED não reflexivo, ideal para aplicações de transmissões de TV, cenários xR e estúdio de produção virtual. O acabamento brilhante oferece um painel de LED elegante e brilhante com um aspecto e sensação de design de alta tecnologia, ideal para aplicações de varejo, arquitetura e exposições. Sua moldura de alta intensidade garante segurança e firmeza, já que pode suportar uma carga de 2.500 kg/m2 .

Série PL é o produto avançado da Absen para aplicações de aluguel para ambientes internos e externos. Com uma alta taxa de atualização (3840 Hz), algoritmo HDR10, alta relação de contraste, 1500 nits de brilho e tecnologia de led ultra negra, a série PL pode atingir a melhor qualidade de imagem e desempenho visual impressionante. Os módulos criativos triangulares, cúbicos e circulares podem fazer uma variedade de formas criativas. O inovador sistema integrado de bloqueio de conexão de curvas reposicionáveis mantém o mais alto nível de precisão de alinhamento para configuração plana e curva.

Absenicon 3.0 é uma solução multifuncional de LED revolucionária para aplicação em conferências. Conta com quatro tamanhos padrão de grande formato (110"/138"/165"), apropriados para diferentes tamanhos de espaço. A relação de aspecto é de 16:9, que pode apresentar o conteúdo de resolução FHD ponto a ponto. Com um controle remoto inteligente, várias funções podem ser realizadas de forma fácil e conveniente como em uma smart TV. Também inclui uma barra de som integrada para facilitar a reprodução de conteúdo multimídia.

A série Clear Cobalt, a nova tela de Micro LED da Absen é um produto estável de alta qualidade que incorpora a tecnologia de encapsulação COB invertida e o algoritmo central HDR10. Com um revestimento all-black e uma tecnologia de correção do nível de preto, a série Clear Cobalt proporciona imagens com qualidade cinematográfica com uma alta relação de brilho e contraste. Além disso, é resistente à umidade, à poeira, à abrasão e à oxidação e oferece prevenção eletrostática e à luz azul.

Acesse o site para mais informações. https://www.absen.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662139/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662140/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662141/image_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662142/image_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662143/image_5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662144/image_6.jpg

