Absen eine von Chinas Best Managed Companies 2020

Das BMC-Programm ist eine internationale Initiative in der private Unternehmen mit fortschrittlichen Managementansätzen und herausragenden Geschäftsergebnissen identifiziert und ausgezeichnet werden. Zu den Schlüsselfaktoren für die Bewertung der Managementfähigkeit eines Unternehmens zählen Strategie, Fähigkeiten, Engagement und Finanzkraft. In diesem Jahr war die Widerstandsfähigkeit gegenüber der Covid-19-Pandemie ebenfalls eines der Auswahlkriterien. Absen galt als Unternehmen, das in allen Bereichen über außerordentliche Kompetenz verfügte, was es dem Unternehmen ermöglicht, diese schweren Zeiten zu überstehen.