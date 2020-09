Absen w rankingu najlepiej zarządzanych chińskich spółek w roku 2020

Program BMC to ogólnoświatowa inicjatywa doceniająca i nagradzająca spółki prywatne zarządzane w sposób nowatorski i osiągające doskonałe wyniki biznesowe. Główne kryteria oceny poziomu zarządzania spółki to strategia, kompetencje, zaangażowanie i pozycja finansowa. W tym roku w kryteriach oceny uwzględniono również umiejętność przetrwania w obliczu pandemii Covid-19. Absen uznano za spółkę wykazującą się nadzwyczajnymi kompetencjami we wszystkich obszarach, dzięki którym udaje się jej przetrwać w tych trudnych czasach.