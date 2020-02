Absen lança série Venus LED na ISE 2020

SHENZHEN, China, 17 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Fabricante de LED líder global, Absen anunciou o lançamento de uma solução touring super leve para quem aluga palcos no dia de abertura da ISE (11-14 de fevereiro de 2020).

A Série Venus (VN) é um display em LED inovador que foi especificamente projetado para concertos e festivais devido à sua capacidade de criar telas em tamanhos grandiosos com rapidez. O produto apresenta um design de 'módulo-na-estrutura' integrado altamente exclusivo. Ao remover a subestrutura (estrutura de gabinete), o Venus é 27% mais leve que as soluções dos concorrentes. De favor, com 27,5 kg/m2, trata-se da solução de display touring integrado mais leve do mercado, permitindo que equipes criativas reduzam o peso, economizem nos custos e construam paredes em LED ainda maiores que antes - de até 20 metros de altura.

a Série VN também foi projetada para poupar o precioso tempo das equipes de trabalho. Em um setor onde há cada vez mais pressão sobre quem aluga palcos quanto aos prazos de montagem, o Venus torna muito mais rápido a instalação graças ao tamanho de seu grande gabinete (1.500 x 1.000) e rápido sistema de travamento. Também é mais fácil fazer sua manutenção e atualização, visto que seus módulos podem ser rapidamente intercambiados sem a necessidade de desmontar toda a estrutura.

A Série VN estará disponível em dois tamanhos padrão: 1.500 mm (P) x 1.000 (A) e 500 mm x 1.000 mm, a fim de permitir opções totalmente personalizadas. Estará disponível em versões de 3,9 mm, 4,8 mm e 8,3 mm de espaçamento entre píxeis, ostentando um brilho de 5.000 nits. A Série VN também permite opções de curva côncavas e convexas para designs de parede de vídeo altamente criativos; com variações horizontais livremente ajustáveis de -10 a +10 graus, permitindo um posicionamento fixo em -10°, -5°, 0°, +5° and +10°.

Todos os painéis em LED Venus são ajustados com tubos em fibra de carbono com revestimentos antiderrapantes especiais para garantir a segurança dos escaladores, com ganhos de segurança adicionais a fim de que os armadores possam estar seguros em cada etapa do processo de montagem. O sistema de travamento facilidade do VN com alças em tamanho grande é simples de usar, mesmo com luvas grossas nas mãos, com marcadores de travamento/destravamento coloridos e travamento automático vertical para uma experiência melhorada de usuário. O produto pode ser facilmente pendurado, empilhado e transportado, graças a um sistema de plataforma 5 em 1. Amarrações contra o vendo também estão disponíveis e podem suportar rajadas de vento de até nível 8.

