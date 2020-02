Premiera serii LED Venus firmy Absen na targach ISE 2020

SHENZHEN, Chiny, 17 lutego 2020 r. /PRNewswire/ -- Wiodący globalny producent LED firma Absen ogłosiła w trakcie pierwszego dnia targów ISE (11 do 14 lutego 2020 r.) premierę nowego, bardzo lekkiego rozwiązania mobilnego na ruchome sceny.

Seria Venus (VN) to innowacyjny wyświetlacz LED, który został opracowany specjalnie z myślą o koncertach i festiwalach ze względu na możliwość szybkiego tworzenia ekranów o ogromnych powierzchniach. Produkt charakteryzuje się wyjątkowym, zintegrowanym projektem typu module-on-frame. Usunięcie ramy spodniej (ramy szafowej) spowodowało, że rozwiązania Venus są o 27% lżejsze w porównaniu do konkurencyjnych produktów. Ważąc zaledwie 27,5 kg na metr kwadratowy, jest to najlżejsze rozwiązanie mobilne dostępne na rynku i pozwala zespołom kreatywnym na zmniejszenie wagi, cięcie kosztów i budowanie jeszcze większych ścian LED – nawet do 20 metrów wysokości.

Seria VN została także zaprojektowana z myślą o oszczędzaniu ważnego czasu zespołom. W branży, w której presja na firmy wynajmujące sceny co do szybkości ich montażu ciągle rośnie system Venus jest dużo szybszy w instalacji ze względu na duży rozmiar szafy (1500 x 1000) i szybki system zatrzaskowy. Rozwiązanie jest przy tym łatwiejsze w konserwacji i modernizacji, ponieważ moduły można szybko wymieniać bez konieczności rozkładania całej struktury ramy.

Seria VN będzie dostępna w dwóch rozmiarach standardowych: 1500 mm (szerokość) na 1000 mm (wysokość) oraz 500 mm na 1000 mm w celu zapewnienia pełnej elastyczności opcji. Wersje ekranów dostępne będą w wielkościach plamki 3,9 mm, 4,8 mm i 8,3 mm z aż do 5000 nitów jasności. Seria VN umożliwia także montowanie ścian wypukłych i wklęsłych w bardzo kreatywnych projektach ścian video: poziomy odchył możliwy jest w zakresie od -10 do +10 stopni przy stałej pozycji -10°, -5°, 0°, +5° i +10°.

Wszystkie panele LED firmy Venus wyposażone są w okablowanie z włókien węglowych ze specjalną powłoką antypoślizgową, co zapewnia bezpieczeństwo wspinaczy. Dodatkowe haki bezpieczeństwa sprawiają, że montażyści mogą wpiąć się na każdym etapie montażu. System zatrzaskowy z dużymi uchwytami jest łatwy w użyciu nawet z grubymi rękawicami. Oznaczone kolorystycznie pozycje zatrzasku lub otwarcia oraz poziomy zatrzask automatyczny zapewniają jeszcze lepszą obsługę. Produkt można z łatwością wieszać, układać na sobie i przewozić dzięki systemowi 5 w 1. Dostępne są osłony przed wiatrem, które odporne są na powiewy wiatry do poziomu 8.

