Absen participa da NAB e apresenta suas soluções de produção virtual

ORLANDO, Flórida, 5 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Absen Inc., fornecedora líder global de serviços e soluções em telas de LED, comemorou mais um ano na NAB em Las Vegas. Durante a feira desse ano, juntamente com dois principais colaboradores, a Absen realizou um evento especial no local e on-line para todo o mundo para apresentar a tecnologia de LED de última geração e o fluxo de trabalho de produção virtual, compartilhando com sucesso as inovações que capacitam a arte em vídeo. A Absen demonstrou seus produtos profissionais de LED em produção virtual através de um palco de realidade estendida (XR) com as séries PL e MR. Outro grande destaque foi a premiada série Clear Cobalt da Absen, a tela de MicroLED COB (chip on board).