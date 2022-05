Absen présente ses solutions de production virtuelle au NAB

Tout au long de la démonstration et des événements, Absen a approfondi le détail du marché émergent de la production virtuelle et a souligné les avantages de l'utilisation des murs LED dans un film.

Le marché mondial de la production virtuelle devrait se chiffrer à 3,1 milliards de dollars américains d'ici 2026, ce qui représente un accroissement à un TCAM de 14,3 % sur la période de prévision (source : Grand View Research). Grâce à la production virtuelle, la technologie des jeux vidéo et la technologie de production de films fusionnent dans le processus de pré- et post-production. Avec l'utilisation croissante de la technologie de production virtuelle dans les studios de cinéma et les programmes de télévision, la technologie des logiciels et du matériel connaît aussi une innovation constante.

L'adoption accrue de la technologie de mur vidéo LED augmente l'application de la production virtuelle dans les secteurs des médias et du divertissement. Le mur vidéo LED affiche des images générées par ordinateur en arrière-plan, permettant aux cinéastes de capturer des visuels et d'obtenir des commentaires en temps réel, de sorte que l'équipe de tournage puisse prendre des décisions critiques sur le plateau. En conséquence, il réduit les coûts et améliore l'efficacité globale de la production.

La technique In-Camera Visual Effects est très importante pour la production virtuelle : le contenu sur le mur LED doit se fondre parfaitement dans la scène en tournage, de sorte que le contenu sur le mur LED filmé par la caméra ressemble à la vraie scène.

Absen dévoile également les principaux facteurs pour obtenir un superbe rendu grâce à la technologie LED dans le processus de vidéographie.

1. Haute précision pour la reproduction des couleurs

large gamme de couleurs

faible décalage des couleurs en dehors de l'axe

couleur pure

2. Les techniciens obtiennent-ils une image claire à la caméra ?

moins de reflets

moins de lignes de balayage

moins de moiré

3. Haute qualité d'image grâce à la technologie de prise de vue à haute vitesse de l'obturateur

cadence d'image élevée

fréquence de rafraîchissement élevée sur les niveaux de gris élevés et faibles

4. Traitement HDR

imagerie à grande gamme dynamique (HDR)

données MATE actives

meilleure courbe QP

5. Synchronisation de l'ensemble du système

Genlock

synchronisation de l'obturateur roulant/global

latence faible

Les solutions LED de production virtuelle d'Absen : performances parfaites dans la caméra avec une large gamme de couleurs, une sortie de couleur pure, peu de reflets et de moiré, une fréquence de rafraîchissement élevée, un contraste extraordinaire, une luminosité élevée, 16 bits « vrais », etc.

SÉRIE PL EN TOILE DE FOND

La série PL est un écran haute performance, de qualité radiodiffusion, haute définition avec une électronique de haute qualité et une conception mécanique avancée. Le PL1.9 Pro V10 est un produit 4-en-1 IMD avec un TOP Frame breveté, offrant une luminosité élevée et une meilleure uniformité des blancs, couvrant 98,2 % de la gamme de couleurs DCI-P3 en moyenne. De plus, le PL2.5 Pro V10 est aussi un choix idéal pour une scène VP ou xR avec ses performances visuelles exceptionnelles.

SÉRIE AX PRO EN TOILE DE FOND

La série AX Pro est une plateforme de produits exceptionnelle de 1 mm qui peut être utilisée comme toile de fond dans un studio de taille moyenne, y compris les AX1.2 Pro et AX1.5 Pro. L'AX1.2 Pro est le premier produit IMD à puce retournée au monde utilisant la technologie avancée de cathode commune. Il prend en charge l'HDR, avec une luminosité maximale de 1 500 nits et une fréquence de rafraîchissement élevée de 7 680 Hz. Il n'y a pas de décalage de couleurs, même à un angle de vision de 170 degrés, horizontalement ou verticalement.

SÉRIE MR POUR ÉCRAN AU SOL DE SCÈNE XR

La série MR intègre la structure du cadre, ce qui rend son utilisation très pratique. Il prend en charge le système Brompton. Le fini mat offre une surface non réfléchissante, idéale pour les productions virtuelles. La fabrication du cadre de haute intensité garantit sa sécurité et sa rigidité. La version mate MR4.8 peut même supporter une charge de 2 500 kg/㎡environ. En outre, la série MR comprend un châssis secondaire pour réduire le temps d'installation.

« Chaque année, nous sommes heureux d'exposer nos produits au NAB et à infoComm USA en juin, a déclaré Jame Liu, président d'Absen Inc. Non seulement pour présenter la haute qualité de notre solution LED, mais aussi pour élargir notre réseau mondial de partenariats et consolider la position de leader d'Absen en vue de soutenir la croissance du marché. »

https://www.absen.com/virtual-studio/

