Absen entre as empresas melhor gerenciadas da China de 2020

O programa BMC é uma iniciativa global que identifica e reconhece empresas privadas com ideias avançadas de gerenciamento e excelente desempenho nos negócios. Os principais fatores na avaliação da habilidade de gerenciamento de uma empresa incluem Estratégia, Capacidades, Compromisso e Solidez Financeira. Este ano, o critério de seleção também considerou Resiliência em relação à pandemia da Covid-19. Foi considerado que a Absen demonstrou extraordinária competência em todas as áreas, permitindo que a empresa resistisse a esses tempos difíceis.

Com a reputação de fornecer telas de LED de alta qualidade, a Absen conquistou mais uma vez a primeira posição em exportação global pelo 11º ano consecutivo e no ano que vem celebrará seu 20º aniversário. A Absen tem uma instalação de fabricação de última geração com capacidade de produção anual de 300.000 metros quadrados e dá grande ênfase à P&D e à inovação. A empresa formou uma forte rede de serviços aos clientes com 15 subsidiárias domésticas e internacionais visando dar apoio a seus clientes em todo o mundo.

Durante todo o ano de 2020, a Absen continuou a fazer melhoramentos em seus sistemas de gerenciamento, sistemas de TI e processos completos com o objetivo de se tornar uma organização totalmente 'centrada no cliente', enquanto é sustentada e guiada por uma forte cultura corporativa e sólido gerenciamento financeiro. A empresa também investiu no desenvolvimento de talentos e práticas de responsabilidade social corporativa.

Zhao Jian, sócio gerente do BMC, diz que a resiliência cria valor sustentável para as empresas. Negócios de longo prazo e empresas de primeira classe passaram por diversos ciclos, e terão estratégias mais abrangentes e sofisticadas. Quanto maior a missão de longo prazo de uma empresa, maior sua vitalidade. "Empresas altamente resilientes" desenvolveram forte imunidade.

Comentando sobre o prêmio, a diretora financeira da Absen, Ashley Li disse: "A premiação BMC Awards examina cada faceta de uma organização e estamos muito orgulhosos pela Absen preencher todos os requisitos. Este prestigioso prêmio é um fantástico reconhecimento do sucesso global da Absen, baseado na clara direção estratégica e estrutura organizacional, excelente desempenho financeiro, forte habilidade de gestão de riscos e inspiradora cultura corporativa. Esse prêmio aumenta nossa confiança em continuar a melhorar nosso gerenciamento de negócios bem como nossos produtos e serviços".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1250086/Absen.jpg

FONTE Absen

www.absen.cn



