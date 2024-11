Absicht zum Start der NeoNephos Foundation bekanntgegeben, um Zusammenarbeit und Innovation für digitale Autonomie in Europa zu fördern

BRÜSSEL, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- Heute gab die Linux Foundation Europe ihre Absicht bekannt, die NeoNephos Foundation ins Leben zu rufen, die als neutrale Instanz die offene Zusammenarbeit und Governance fördern wird, um ein übergreifendes „Cloud-Edge-Kontinuum" zu schaffen, das nicht an einzelne Anbieter gebunden ist, und um Europas digitale Autonomie zu stärken. Diese Initiative basiert auf IPCEI-CIS, dem sogenannten Important Project of Common European Interest (IPCEI) rund um Cloud-Infrastrukturen und -Dienste der nächsten Generation (CIS). IPCEI-CIS ist das erste IPCEI im Bereich des Cloud- und Edge-Computing. Es geht um die Entwicklung des ersten interoperablen und offen zugänglichen europäischen Ökosystems für die Datenverarbeitung, das Kontinuum zwischen Cloud und Edge mit mehreren Anbietern. Es wird Datenverarbeitungskapazitäten sowie Software und Werkzeuge für die gemeinsame Nutzung von Daten entwickeln, die föderierte, energieeffiziente und vertrauenswürdige Technologien für die verteilte Cloud- und Edge-Datenverarbeitung sowie entsprechende Dienste ermöglichen. Das Projekt wird von der EU und ihren Mitgliedsstaaten finanziert. Mit der maßgeblichen Beteiligung von SAP, die der Foundation ihre Lösungen zur Verfügung stellt, wird es eine Gemeinschaft von Entwicklern, Unternehmen und Innovatoren zusammenbringen, um den digitalen Wandel in allen Branchen zu beschleunigen.

Die NeoNephos Foundation wird einen transparenten Rahmen für die Zusammenarbeit der Beteiligten in einer integrativen Gemeinschaft bieten, um komplexe digitale Herausforderungen durch Open Source, offene Standards und offene Innovation zu bewältigen. Darüber hinaus will die Foundation Projekte vorantreiben, die die Interoperabilität und den Datenaustausch fördern und gleichzeitig die Sicherheit und den Datenschutz im Einklang mit den europäischen Vorschriften gewährleisten. Im Mittelpunkt des Auftrags steht die Entwicklung eines Cloud-Edge-Kontinuums, d. h. einer integrierten, flexiblen und sicheren Infrastruktur, in der Cloud-Dienste und Edge Computing harmonisch zusammenarbeiten. Dieses Kontinuum sorgt für schnellere Reaktionszeiten, geringere Latenzzeiten und verbesserte Skalierbarkeit bei gleichzeitiger Wahrung des Datenschutzes und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Unter der Schirmherrschaft der Linux Foundation Europe wird die NeoNephos Foundation eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Infrastruktur spielen, die für hochleistungsfähige Cloud-Infrastrukturen in allen Sektoren erforderlich ist. Mit ihrem Schwerpunkt auf der Schaffung eines offenen, flexiblen und sicheren Cloud-Edge-Kontinuums will die Foundation einen Referenzentwurf entwickeln, der als leicht verwendbarer Baukasten dient und Blaupausen und wiederverwendbare Open-Source-Komponenten für wichtige Bausteine bietet. Die Gründung der Foundation erfolgt zu einer Zeit, in der Branchen auf der ganzen Welt komplexe Umstellungen auf digitale Abläufe vornehmen, wobei Interoperabilität, Datenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften immer wichtiger werden. Sie bildet den zentralen Vorschlag für alle EU-Teilnehmer, sich auf gemeinsame Interoperabilitätsstandards zu einigen, und bildet einen soliden Eckpfeiler für Konformität, künftige Softwareentwicklung, kompatible Implementierungen und die Nutzung interoperabler Cloud-Dienste – und stärkt damit das gemeinsame Ziel eines Cloud-Edge-Kontinuums in Europa. Die Beteiligung von SAP und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz unterstreicht die Bedeutung der Förderung von öffentlich-privaten Partnerschaften, um skalierbare, sichere und innovative Lösungen zu entwickeln.

„Mit der Apeiro-Referenzarchitektur von SAP als Kernstück wird die NeoNephos Foundation die Entwicklung und Verwaltung von Cloud-nativen Lösungen über das gesamte Cloud-Edge-Kontinuum hinweg neu definieren", sagte Peter Giese, Leiter des SAP Open Source Program Office. „Indem die NeoNephos Foundation die führende Rolle der Linux Foundation Europe bei der Förderung offener Zusammenarbeit nutzt, wird sie Unternehmen offene, flexible und interoperable Werkzeuge in einer herstellerneutralen, Community-gestützten Umgebung zur Verfügung stellen."

„Die Absicht, die NeoNephos Foundation zu gründen, stellt ein aufregendes neues Kapitel für offene Zusammenarbeit und digitale Innovation in Europa dar", sagte Mirko Boehm, Senior Director, Community Development der Linux Foundation Europe. „Mit der Unterstützung der EU, der deutschen Regierung und SAP ermöglicht dieses Projekt den Aufbau eines Ökosystems, das Unternehmen in die Lage versetzt, das volle Potenzial der digitalen Transformation auszuschöpfen und gleichzeitig Fairness, Sicherheit und Interoperabilität zu gewährleisten."

„Als wir vor zwei Jahren die Linux Foundation Europe gründeten, war es eines unserer Ziele, einen neutralen Raum zu schaffen, um den europäischen digitalen Gemeingütern die beste Chance zu geben, sich auf internationaler Ebene durch die von der Linux Foundation angebotene globale Kooperationsplattform zu entfalten", sagte Gabriele Columbro, General Manager der Linux Foundation Europe. „Deshalb freue ich mich, NeoNephos als Modell für eine offene Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen begrüßen zu dürfen, und bin gespannt auf die Auswirkungen, die es auf die europäische Technologielandschaft und darüber hinaus haben wird."

Die NeoNephos Foundation begrüßt Interessengruppen aus allen Branchen, indem sie eine gemeinsame Basis von gut akzeptierten offenen Standards anbietet, ohne zu viel auf einmal zu wollen und ohne das Rad neu zu erfinden. Open-Source-Komponenten aus dem IPCEI-CIS-Projekt von SAP mit der Bezeichnung ApeiroRA werden in die Foundation eingebracht und bilden die anfängliche Basis für die Gemeinschaft. Gestalten Sie mit uns dieses digitale Gemeingut!

Es wird erwartet, dass der Projektbetrieb in den kommenden Wochen aufgenommen wird. Wenn Ihre Organisation daran interessiert ist, sich an der letzten Phase der Gründung und des Starts der Foundation zu beteiligen, wenden Sie sich bitte an LF Europe unter [email protected].

