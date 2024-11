Annonce du lancement de la NeoNephos Foundation pour stimuler la collaboration et l'innovation en faveur de l'autonomie numérique de l'Europe

BRUXELLES, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Linux Foundation Europe a annoncé son intention de lancer la NeoNephos Foundation, qui servira d'entité neutre dédiée à la promotion d'une collaboration et d'une gouvernance ouvertes afin de créer un « continuum cloud-edge » global qui ne dépend pas de fournisseurs spécifiques, et de renforcer l'autonomie numérique de l'Europe. Cette initiative est basée sur l'IPCEI-CIS, un projet important d'intérêt européen commun (IPCEI) portant sur les infrastructures et services d'informatique en nuage de nouvelle génération (CIS). L'IPCEI-CIS est la première IPCEI dans le domaine de l'informatique en nuage et de l'informatique périphérique. Il concerne le développement du premier écosystème européen de traitement des données interopérable et en accès libre, le continuum cloud-edge à fournisseurs multiples. Il développera des capacités de traitement des données, ainsi que des logiciels et des outils de partage des données qui permettent de mettre en œuvre des technologies de traitement des données distribuées en nuage et en périphérie, fédérées, économes en énergie et fiables, ainsi que des services connexes. Le projet est financé par l'UE et ses États membres. Grâce à la participation de SAP, qui fait don de ses solutions à la fondation, celle-ci réunira une communauté de développeurs, d'entreprises et d'innovateurs afin d'accélérer la transformation numérique dans tous les secteurs d'activité.

La NeoNephos Foundation offrira un cadre transparent permettant aux parties prenantes de travailler ensemble au sein d'une communauté inclusive, afin de relever des défis numériques complexes grâce à l'open source, aux normes ouvertes et à l'innovation ouverte. En outre, la fondation vise à promouvoir des projets qui favorisent l'interopérabilité et l'échange de données tout en préservant la sécurité et la vie privée conformément à la réglementation européenne. Au cœur de sa mission se trouve le développement d'un continuum cloud-edge, c'est-à-dire une infrastructure intégrée, flexible et sécurisée dans laquelle les services cloud et l'informatique en périphérie fonctionnent harmonieusement. Ce continuum garantira des temps de réponse plus rapides, une latence réduite et une meilleure évolutivité, tout en préservant la confidentialité des données et la conformité aux réglementations.

Hébergée par la Linux Foundation Europe, la NeoNephos Foundation jouera un rôle essentiel dans la mise en place de l'infrastructure nécessaire à la mise en place d'une infrastructure en nuage à haute performance dans tous les secteurs. En se concentrant sur la création d'un continuum ouvert, flexible et sécurisé, la fondation vise à développer un plan de référence qui sert de kit de construction facilement utilisable, offrant des plans et des composants open source réutilisables pour les éléments de construction essentiels. La création de la fondation intervient à un moment où les industries du monde entier traversent des transitions complexes vers des opérations numériques, en mettant l'accent sur l'interopérabilité, la confidentialité des données et la conformité réglementaire. Elle constitue la pièce maîtresse de la proposition d'alignement de tous les participants de l'UE sur des normes d'interopérabilité communes et fournit une base solide pour la conformité, le développement futur de logiciels, les déploiements compatibles et l'utilisation de services en nuage interopérables, renforçant ainsi l'objectif commun d'un continuum entre le nuage et la périphérie de l'Europe. La participation de SAP et du ministère fédéral allemand de l'économie et de l'action climatique souligne l'importance de favoriser les partenariats public-privé pour mettre en place des solutions évolutives, sûres et innovantes.

« En s'appuyant sur l'architecture de référence Apeiro de SAP, la NeoNephos Foundation va redéfinir la façon dont nous construisons et gérons les solutions cloud-natives à travers le continuum Cloud-Edge », a déclaré Peter Giese, responsable du bureau du programme Open Source de SAP. « En s'appuyant sur le leadership de la Linux Foundation Europe dans la promotion de la collaboration ouverte, la NeoNephos Foundation va permettre aux organisations de disposer d'outils ouverts, flexibles et interopérables dans un environnement neutre et dirigé par la communauté. »

« L'intention de lancer la NeoNephos Foundation représente un nouveau chapitre passionnant pour la collaboration ouverte et l'innovation numérique en Europe », a déclaré Mirko Boehm, directeur principal du développement communautaire de la Linux Foundation Europe. « Avec le soutien de l'UE, du gouvernement allemand et de SAP, ce projet est prêt à construire un écosystème qui permet aux organisations de libérer tout le potentiel de la transformation numérique tout en garantissant l'équité, la sécurité et l'interopérabilité. »

« Lorsque nous avons créé la Linux Foundation Europe il y a deux ans, l'un de nos objectifs était de fournir un espace neutre pour donner aux biens communs numériques européens les meilleures chances de s'épanouir à une échelle véritablement internationale grâce à la plateforme de collaboration mondiale offerte par la Linux Foundation », a déclaré Gabriele Columbro, directeur général de la Linux Foundation Europe. « C'est pourquoi je suis ravi d'accueillir NeoNephos comme un modèle de collaboration ouverte entre plusieurs parties prenantes et de l'impact qu'elle aura sur l'écosystème technologique européen et au-delà. »

En avançant étape par étape, la NeoNephos Foundation accueille les parties prenantes de tous les secteurs en offrant une base commune de normes ouvertes communément acceptées. Les composants open source du projet IPCEI-CIS de SAP, appelé ApeiroRA, seront mis à la disposition de la fondation et constitueront la base initiale de la communauté. Vous pouvez contribuer à ce bien commun numérique avec nous !

Les opérations du projet devraient commencer dans les semaines à venir. Si votre organisation est intéressée à participer aux étapes finales de la formation et du lancement de la fondation, veuillez contacter LF Europe à [email protected].

