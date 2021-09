Abu Dhabi accueille tous les voyageurs vaccinés du monde entier et lève les mesures de quarantaine à partir du 5 septembre 2021

Afin de faciliter l'entrée des voyageurs internationaux et de permettre aux visiteurs de profiter en toute sécurité des diverses expériences de la capitale des Émirats arabes unis grâce au Abu Dhabi Green Pass, DCT Abu Dhabi a mis en place une procédure simple permettant aux touristes d'enregistrer leur certificat de vaccination international ou leur document d'exemption de vaccination pour vérification 5 jours avant la date de leur voyage, via l'application Smart de l'Autorité fédérale pour l'identité et la citoyenneté (ICA) ou via le site web ica.gov.ae .

Les candidats recevront un SMS de confirmation contenant un lien vers l'application Alhosn, qui doit être téléchargée avant le voyage. L'application Alhosn affiche le statut vaccinal des utilisateurs et les résultats des tests PCR, qui sont nécessaires pour activer le Abu Dhabi Green Pass.

À l'arrivée, les voyageurs recevront un numéro d'identification unifié, de la part des services d'immigration de l'aéroport ou via l'application ou le site web ICA Smart ; ceci complètera l'enregistrement sur l'application Alhosn. Après un test PCR à l'aéroport, les visiteurs peuvent activer le Green Pass, qui leur permet d'accéder à tous les espaces publics de l'émirat.

Les enfants de moins de 12 ans et les personnes déterminées (POD) souffrant d'un handicap modéré ou grave sont exemptés du test PCR COVID-19.

Entrée pour les voyageurs vaccinés des pays de la liste verte

Selon les nouvelles directives, les voyageurs vaccinés du monde entier, arrivant de la liste verte, devront présenter un test PCR négatif effectué au maximum 48 heures avant le départ et passer un test PCR à l'aéroport à leur arrivée. Ils n'auront pas besoin d'être mis en quarantaine mais devront subir un autre test PCR le sixième jour (en comptant le jour de l'arrivée comme le premier jour). Leur hôtel organisera des tests sur place, pour leur confort.

Entrée pour les voyageurs vaccinés de tous les pays (exceptée la liste verte)

Selon les nouvelles directives, les voyageurs vaccinés du monde entier, en provenance de pays ne figurant pas sur la liste verte, devront présenter un test PCR négatif effectué au maximum 48 heures avant le départ et subir un test PCR à l'aéroport à leur arrivée. Ils n'auront pas besoin d'être mis en quarantaine mais devront subir un autre test PCR le quatrième et le huitième jours (en comptant le jour de l'arrivée comme le premier jour). Leur hôtel organisera des tests sur place, pour leur confort.

Entrée pour les voyageurs non vaccinés des pays de la liste verte

Les voyageurs non vaccinés en provenance de pays figurant sur la « liste verte » seront également exemptés des mesures de quarantaine. Ils devront présenter un test PCR négatif effectué au maximum 48 heures avant le départ, et effectuer un test PCR à l'arrivée. Ils devront également effectuer un test PCR le 6e jour (en comptant le jour d'arrivée comme le 1er jour) et un autre test PCR le 9e jour.

Entrée pour les voyageurs non vaccinés de tous les pays (exceptée la liste verte)

Les voyageurs non vaccinés arrivant de pays ne figurant pas sur la liste verte devront présenter un test PCR négatif effectué au maximum 48 heures avant le départ et effectuer un test PCR à l'arrivée. Ils devront rester en quarantaine pendant 10 jours à leur domicile ou à l'hôtel (en comptant le jour d'arrivée comme jour 1). Ils doivent ensuite passer un test PCR le 9e jour ; s'il est négatif, les visiteurs peuvent mettre fin à leur quarantaine le 10e jour.

L'accès aux lieux publics pour tous les touristes et résidents :

Pour mieux protéger les membres de la communauté et les voyageurs dans l'émirat, Abu Dhabi a mis en place le 20 août un protocole de « pass vert », qui permet uniquement aux personnes entièrement vaccinées, officiellement exemptées ou âgées de moins de 16 ans d'accéder aux principaux lieux publics et attractions.

Pour conserver le statut « vert » sur l'application Alhosn, les personnes entièrement vaccinées doivent présenter un résultat négatif au test PCR effectué dans les 30 derniers jours, les personnes officiellement exemptées un résultat négatif au test PCR effectué dans les 7 derniers jours. Les enfants de moins de 16 ans reçoivent automatiquement le statut « vert » sans devoir passer de test.

L'application Alhosn reconnaîtra et synchronisera automatiquement les certificats internationaux de vaccination ou d'exemption des touristes qui sont téléchargés sur l'application ou le site web de l'ACI, dans le cadre du processus d'enregistrement. En cas de problèmes techniques avec l'application Alhosn, les attractions d'Abu Dhabi accepteront le certificat de vaccination des touristes provenant de l'application de leur pays d'origine ou un rapport officiel, ainsi que le résultat négatif du test PCR à l'aéroport par SMS.

Vous trouverez de plus amples informations sur le Green Pass à l'adresse suivante VisitAbuDhabi.ae , ica.gov.ae et alhosnapp.ae .

Notes à l'éditeur

Si les voyageurs préfèrent vérifier le statut de leur PCR par SMS ou par téléphone plutôt que par l'application ou en ligne, ils peuvent connaître leur dernier statut par :

SMS (pour les utilisateurs d'etisalat) : envoyez « R » (numéro d'identification unifié) au 6336 pour obtenir le dernier statut.

Centre d'appels : (Pour les utilisateurs d'etisalat) : appelez le 48 (numéro d'identification UAE) # ou le 48 (numéro d'identification unifié) # pour vous renseigner sur votre dernier statut.

À propos du département de la culture et du tourisme - Abu Dhabi :

Le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) favorise la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, alimente le progrès économique et contribue à la réalisation des ambitions mondiales d'Abu Dhabi.

La vision de DCT Abu Dhabi est définie par les habitants, le patrimoine et le paysage de l'émirat. Nous travaillons à renforcer le statut d'Abu Dhabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

