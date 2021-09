Abu Dhabi dá as boas-vindas a todos os viajantes vacinados de todo o mundo e suspende as medidas de quarentena a partir de 5 de setembro de 2021

Para facilitar a entrada de viajantes internacionais e permitir que os visitantes desfrutem com segurança das diversas experiências da capital dos Emirados Árabes Unidos por meio do Abu Dhabi Green Pass, o DCT Abu Dhabi delineou um processo simples para permitir que os turistas registrem seu certificado de vacinação internacional ou documento de isenção de vacinação para verificação cinco dias antes da data da viagem, por meio do aplicativo Smart da Autoridade Federal de Identidade e Cidadania (ICA) ou via ica.gov.ae.

Os solicitantes receberão uma confirmação por SMS que incluirá um link para o aplicativo Alhosn, que deverá ser baixado antes da viagem. O aplicativo Alhosn apresenta o status de vacinação e os resultados dos exames de PCR dos usuários, os quais são necessários para ativar o Abu Dhabi Green Pass.

Na chegada, os viajantes receberão um número de identificação unificado, do setor de imigração do aeroporto, ou por meio do aplicativo ICA Smart ou do site; isso concluirá o registro no aplicativo Alhosn. Após um exame de PCR no aeroporto, os visitantes podem ativar o Green Pass, permitindo a entrada em todos os espaços públicos do emirado.

Crianças com menos de 12 anos e pessoas com determinação (POD) com deficiências moderadas e graves estão isentas de testes de PCR da COVID-19.

Entrada para viajantes vacinados de países da lista verde

Sob as novas diretrizes, os viajantes vacinados de todo o mundo, provenientes de uma país que faz parte da lista verde, serão obrigados a apresentar um exame de PCR negativo feito no máximo 48 horas antes da partida e fazer outro exame no aeroporto na chegada. Eles não precisarão permanecer em quarentena, mas serão obrigados a fazer mais um novo exame de PCR no dia 6 (contando o dia da chegada como o dia 1). Para comodidade dos visitantes, os exames serão realizados nas dependências do hotel em que estiverem hospedados.

Entrada para viajantes vacinados de todos os países (fora da lista verde)

Sob as novas diretrizes, viajantes vacinados de todo o mundo, provenientes de países que não fazem parte da lista verde, serão obrigados a apresentar um exame de PCR negativo feito no máximo 48 horas antes da partida e fazer outro exame no aeroporto na chegada. Eles não precisarão permanecer em quarentena, mas serão obrigados a fazer mais um novo exame de PCR nos dias 4 e 8 (contando o dia da chegada como o dia 1). Para comodidade dos visitantes, os exames serão realizados nas dependências do hotel em que estiverem hospedados.

Entrada para viajantes não vacinados de países da lista verde

Os viajantes não vacinados provenientes dos países da "lista verde" também serão isentos de medidas de quarentena. Eles serão obrigados a mostrar um teste de PCR negativo feito no máximo 48 horas antes da partida e fazer um teste de PCR na chegada. Eles também precisarão fazer um teste de PCR no dia 6 (contando o dia da chegada como Dia 1) e outro teste de PCR no dia 9.

Entrada para viajantes não vacinados de todos os países (fora da lista verde)

Viajantes não vacinados que chegam de países que não fazem parte da lista verde serão obrigados a mostrar um exame de PCR negativo feito no máximo 48 horas antes da partida e fazer outro exame na chegada. Eles serão obrigados a ficar em quarentena por 10 dias em casa ou em um hotel (contando o dia da chegada como o dia 1). Eles precisam fazer um teste de PCR no dia 9; se negativo, os visitantes podem terminar a quarentena no dia 10.

Entrada em lugares públicos para todos os turistas e residentes:

Para proteger ainda mais os membros da comunidade e viajantes no emirado, Abu Dhabi implementou um protocolo "green pass" em 20 de agosto, permitindo apenas aqueles que são totalmente vacinados, oficialmente isentos ou com menos de 16 anos de idade acessar os principais locais e atrações públicos.

Para manter o status "green" no aplicativo Alhosn, os indivíduos totalmente vacinados deverão apresentar o resultado de um exame de PCR negativo realizado nos últimos 30 dias, e para os indivíduos oficialmente isentos, é solicitado o resultado negativo de um exame de PCR realizado nos últimos 7 dias. Crianças com menos de 16 anos de idade recebem automaticamente o status "green" sem a necessidade de testagem.

O aplicativo Alhosn reconhecerá e sincronizará automaticamente as certificações internacionais de vacinação ou isenção de turistas que são carregadas no aplicativo ou site da ICA, como parte do processo de registro. No caso de quaisquer problemas técnicos com o aplicativo Alhosn, as atrações de Abu Dhabi aceitarão o certificado de vacinação dos turistas do aplicativo do país de origem ou do relatório oficial, bem como o resultado negativo do PCR do teste do aeroporto via SMS.

Mais informações sobre o Green Pass podem ser encontradas em VisitAbuDhabi.ae, ica.gov.ae e alhosnapp.ae.

Se os viajantes preferirem verificar seu status de PCR por meio de SMS ou telefone, em vez de aplicativo ou on-line, eles podem descobrir seu status mais recente:

SMS (para usuários de etisalat): enviar 'R' (número de ID unificada) para 6336 para obter o status mais recente.

Central de atendimento: (para usuários de etisalat): ligue para 48 (número de ID dos Emirados Árabes Unidos) ou ligue para 48 (número de ID unificada) para perguntar sobre seu status mais recente.

