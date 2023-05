Abu Dhabi erweitert seinen internationalen Finanzdistrikt um das Zehnfache

Der Kabinettsbeschluss der VAE erweitert den Zuständigkeitsbereich der ADGM auf die Insel Al Reem, zusätzlich zu ihrem derzeitigen Zuständigkeitsbereich auf der Insel Al Maryah, wodurch einer der größten konzentrierten Finanzdistrikte der Welt mit einer Gesamtfläche von 1438 Hektar (~14377750,8 m²) entsteht.

Die Ausweitung des Zuständigkeitsbereichs der ADGM ist ein Beweis dafür, dass sie die am schnellsten wachsende IFC in der Region ist, zusätzlich zu ihren kürzlich veröffentlichten Erfolgen für 2022.

ABU DHABI, VAE, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi ist auf dem besten Weg, einer der größten internationalen Finanzdistrikte der Welt zu werden, nachdem der Kabinettsbeschluss Nr. 41 der VAE für das Jahr 2023 verabschiedet wurde, um den Zuständigkeitsbereich von Abu Dhabi Global Market (ADGM), dem internationalen Finanzzentrum der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, als Teil seiner wirtschaftlichen Vision zu erweitern, die den florierenden Finanzsektor als einen der Hauptschwerpunkte seiner Diversifizierungsstrategie aufführt. Sie unterstreicht auch die Wachstumsstrategie 2023-2027 der ADGM, die darauf abzielt, den Finanzsektor in Abu Dhabi auszubauen und die Stadt als eine führende globale Stadt zu positionieren, in der der Sektor einen wichtigen Beitrag zum BIP leistet.

Mit der Hinzufügung von Al Reem Island erhöht sich die Gesamtfläche des ADGM auf fast 1438 Hektar (~14377750,8 m²), womit der ADGM-Finanzdistrikt zehnmal größer sein wird als seine derzeitige Ausdehnung.

Mit dem Beschluss wird der Zuständigkeitsbereich der ADGM als Finanz-Freihandelszone auf die Insel Al Reem ausgedehnt, die an den bisherigen Standort Al Maryah Island angrenzt. Damit wird der gestiegenen Nachfrage zahlreicher internationaler Unternehmen Rechnung getragen, die Abu Dhabi als bevorzugten Standort für die Expansion und das Wachstum ihrer Geschäfte auf der ganzen Welt wählen. Indem sie ihren Sitz innerhalb der Gerichtsbarkeit der Finanz-Freihandelszone haben, können qualifizierte Unternehmen von einem präferenziellen Körperschaftssteuersatz von 0 Prozent auf ihr qualifiziertes Einkommen profitieren.

Zu diesem wichtigen Meilenstein sagte Seine Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender des Abu Dhabi Department of Economic Development und der ADGM: "Im Einklang mit der weisen Vision der Führung, unsere zukünftige diversifizierte Wirtschaft und die Finanzindustrie als deren Kern aufzubauen, wählen globale Finanzinstitutionen, Family Offices, Unternehmer und führende Fintech-Talente weiterhin die ADGM als Standort, von dem aus sie Zugang zu einem großen Kapitalpool und einer breiten Palette von Investitionsmöglichkeiten haben, die in Abu Dhabi verfügbar sind

Er betonte weiter: "Al Maryah Island ist ein florierendes internationales Finanzzentrum mit einer Auslastung von über 95 % und einer starken Pipeline internationaler Unternehmen, die hier expandieren oder sich ansiedeln wollen. Wir haben unseren laufenden Bemühungen, weiter zu wachsen, Priorität eingeräumt, um dieser ständig zunehmenden Nachfrage gerecht zu werden. Al Maryahs größerer Nachbar, Al Reem Island, bietet ebenfalls eine Fülle von Möglichkeiten mit Zugang zu einer breiten Palette von Büroflächen und erstklassigen Wohn-, Bildungs-, Medizin- und Lifestyle-Einrichtungen. Gemeinsam als ADGM werden Al Maryah und Al Reem Islands einer der attraktivsten Orte zum Leben und Arbeiten in den Finanzzentren der Welt sein."

"Diese Expansion bietet Abu Dhabi die einmalige Gelegenheit, seine Position als weltweit führendes internationales Finanzzentrum und bevorzugtes Reiseziel zu stärken. Die Kombination unserer gemeinsamen Rechtsprechung und unseres bahnbrechenden Rechtsrahmens für diese beiden Inseln wird noch größere wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen. Wir freuen uns darauf, mit all unseren strategischen Partnern und Stakeholdern darüber zu sprechen, wie wir zusammenarbeiten können, um dieses große Ziel zu erreichen", fügte er hinzu.

In der kurzen Zeitspanne von acht Jahren ist ADGM auf 1.400 Betriebseinheiten, 5.500 Geschäftslizenzen und 11.000 Beschäftigte im ADGM Square angewachsen. Im vergangenen Jahr verzeichnete ADGM einen Rekordzuwachs von 56 % bei den verwalteten Vermögenswerten und einen Anstieg von 30 % bei den aktiven Lizenzen.

Heute erlebt Abu Dhabi einen Höhenflug als "Falcon Economy" der Region und erregt Attention als "Hauptstadt des Kapitals", in der die größten Staatsfonds mit einem Vermögen von Billionen Dollar in verwalteten Vermögenswerten (AUM) und ein breites Netzwerk von Risikokapital- und Familienbüros angesiedelt sind. Die Ausweitung des Zuständigkeitsbereichs der ADGM ist ein Beweis dafür, dass sie die am schnellsten wachsende IFC in der Region ist, zusätzlich zu ihren kürzlich veröffentlichten Erfolgen für 2022.

Die ADGM und ihre Behörden arbeiten derzeit mit den wichtigsten staatlichen Akteuren und anderen lokalen Behörden zusammen, um die notwendigen Übergangsregelungen zu treffen, die die Aktivitäten aller derzeit auf Al Reem Island tätigen Unternehmen, einschließlich der Finanzdienstleister, abdecken. Die zuständige ADGM-Behörde wird sich zu gegebener Zeit mit der Inselgemeinschaft von Al Reem in Verbindung setzen und den Übergangsprozess erläutern.

