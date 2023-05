Abu Dhabi décuple son centre financier international

La résolution du Cabinet des EAU étend la juridiction de l'ADGM à l'île de Reem qui vient s'ajouter à sa juridiction de l'île d'Al Maryah, créant l'un des plus grands centres financiers concentrés au monde avec une superficie combinée de 1 438 hectares (~14 377 750,8 m 2 ).

L'expansion de la juridiction de l'ADGM en fait le centre financier à la croissance la plus rapide dans la région, en plus de ses succès de 2022 récemment publiés.

ABOU DHABI, EAU, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Abou Dhabi est sur le point de devenir l'un des plus grands centres financiers internationaux au monde après l'émission par le Cabinet des EAU de la Résolution no 41 pour 2023 visant à étendre la juridiction de l'Abu Dhabi Global Market (ADGM), le centre financier international de la capitale des Émirats arabes unis, dans le cadre de sa vision économique, qui considère son secteur financier florissant comme l'un des principaux axes de sa stratégie de diversification. Cela illustre également la Stratégie de croissance 2023-2027 de l'ADGM, qui vise à développer le secteur financier d'Abou Dhabi et en faire une ville mondiale de premier plan, le secteur devenant un contributeur clé à son PIB.

Avec l'ajout de l'île de Reem, qui augmentera la superficie géographique combinée de l'ADGM à près de 1 438 hectares (environ 14 377 750,8 m2), le centre financier de l'ADGM sera dix fois plus grand qu'actuellement.

La résolution étend la juridiction de l'ADGM en tant que zone franche financière à l'île de Reem, adjacente à l'île d'Al Maryah qui constitue sa juridiction actuelle, suite à la demande croissante d'un large éventail d'entreprises internationales ayant choisi Abou Dhabi comme destination privilégiée pour se développer et accroître leurs activités à l'échelle mondiale. Une fois établie dans la juridiction de la zone franche financière, une entité commerciale admissible peut bénéficier du taux préférentiel d'imposition des sociétés de 0 % sur son revenu éligible.

Commentant cet événement majeur, S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, président du Département du développement économique d'Abou Dhabi et de l'ADGM, a déclaré : « Conformément à la vision d'un sage leadership pour bâtir notre économie future diversifiée avec le secteur financier au cœur de son économie, les institutions financières mondiales, les family offices, les entrepreneurs et les grands talents de la technologie financière continuent de choisir l'ADGM comme lieu d'accès à un vaste bassin de capitaux et à un large éventail de possibilités d'investissement disponibles à Abou Dhabi. »

Il a ajouté : « L'île d'Al Maryah est un centre financier international florissant, avec un taux d'occupation de plus de 95 % et un solide bassin d'entreprises internationales désireuses de prendre de l'expansion ou d'établir leur présence ici. Nous avons accordé la priorité à nos efforts continus pour continuer de croître afin de répondre à cette demande toujours grandissante. L'île de Reem, voisine de l'île d'Al Maryah, offre également de nombreuses possibilités d'accès à un large éventail de bureaux et d'installations résidentielles, éducatives, médicales et de vie de calibre mondial. Rassemblées sous la bannière de l'ADGM, les îles d'Al Maryah et de Reem deviendront l'un des centres financiers les plus attrayants du monde entier pour vivre et travailler. »

« Cette expansion nous offre une occasion unique de renforcer la position d'Abou Dhabi en tant que centre financier international de calibre mondial et destination de choix à l'échelle mondiale. En combinant notre juridiction de common law et notre cadre réglementaire novateur dans ces deux îles, nous ouvrirons davantage de débouchés économiques. Nous sommes impatients de nous entretenir avec tous nos partenaires stratégiques et avec les intervenants sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour réaliser cette grande ambition », a-t-il ajouté.

En huit ans à peine, l'ADGM a pris de l'expansion et soutient désormais 1 400 entités opérationnelles, 5 500 licences commerciales et 11 000 employés à l'ADGM Square. L'an dernier, l'ADGM a enregistré une augmentation record de 56 % de ses actifs sous gestion et une augmentation de 30 % des licences actives.

Aujourd'hui, Abou Dhabi monte en flèche, devenant la « Falcon Economy » de la région et attirant l'attention en tant que « capitale du capital », où se trouvent les plus grands fonds souverains avec des milliers de milliards de dollars en actifs sous gestion et un vaste réseau de capital-risque et de family offices. L'expansion de la juridiction de l'ADGM en fait le centre financier à la croissance la plus rapide dans la région, en plus de ses succès de 2022 récemment publiés.

L'ADGM et ses autorités travaillent actuellement avec les principaux acteurs gouvernementaux et d'autres autorités locales pour finaliser les dispositions transitoires nécessaires qui couvrent les activités de toutes les entités actuellement actives sur l'île de Reem, y compris celles engagées dans le secteur des services financiers. L'autorité compétente de l'ADGM communiquera avec la communauté de l'île de Reem au sujet du processus de transition en temps opportun.

