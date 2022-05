Abu Dhabi Stem Cells Center beginnt mit Phase I/II-Studie für bahnbrechende Multiple-Sklerose-Behandlung

Das Team von Wissenschaftlern und Ärzten der ADSCC hat alle notwendigen Vorbereitungen getroffen. Die Studie wird in die nächste Phase gehen, mit dem Ziel, immunmodulatorische Wirkstoffe bei Patienten zu etablieren.

Die Forschung hat das Potenzial, die globale Versorgung von Patienten, die gegen die schwächende Krankheit kämpfen, zu revolutionieren und ist Teil der Richtlinien Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und stellvertretender Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate, zur Bekämpfung der am weitesten verbreiteten Krankheiten.

Dr. Yendry Ventura, Generaldirektor der ADSCC und Spezialist für Immunologie, sagte: „Die VAE führen mit dieser bahnbrechenden klinischen Studie einzigartige und innovative Behandlungen in der Region ein. Multiple Sklerose ist eine schwächende Krankheit mit verheerenden Auswirkungen auf das Leben vieler Patienten im Nahen Osten und auf der ganzen Welt; unser weltweit führendes Forschungszentrum hat die Chance, die globale biotechnologische Behandlung auf die nächste Stufe zu bringen."

„Dies ist das Ergebnis jahrelanger unermüdlicher Arbeit und des Engagements unseres fantastischen Teams bei ADSCC, und wir freuen uns, mit Phase I/II der Studie beginnen zu können. Die Forscher werden 45 Patienten während der einjährigen Studie eingehend untersuchen, und wir gehen davon aus, dass wir den Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und darüber hinaus lebensverändernde Mittel zur Verfügung stellen können", fuhr er fort.

Die extrakorporale Photopherese (ECP) hat immunmodulatorische Wirkungen und wird seit 1987 erfolgreich zur palliativen Behandlung von Hautsymptomen des fortgeschrittenen kutanen T-Zell-Lymphoms (CTCL) und zur Bekämpfung von Erkrankungen eingesetzt, die einige Merkmale der Multiplen Sklerose aufweisen.

Die Studie ist in der öffentlichen Datenbank ClinicalTrials.gov der US-Regierung registriert, einer international anerkannten Plattform, die von der Weltgesundheitsorganisation anerkannt wird. Außerdem erhielt sie die Genehmigung des Forschungsausschusses des Gesundheitsministeriums von Abu Dhabi für den Beginn dieser Studie.

Auf der 48. EBMT-Jahrestagung in Prag (Tschechische Republik), die vom 19. bis 23. März stattfand, stellte das ADSCC die Ergebnisse von drei Grundlagenforschungsstudien vor, die mit denselben Techniken an Patienten durchgeführt wurden. Auf der EBMT treffen sich Gesundheitsexperten aus der ganzen Welt, um einzigartige Leitfäden und die neuesten medizinischen Forschungsergebnisse vorzustellen.

ADSCC wurde im März 2019 mit dem vorrangigen Ziel gegründet, die wachsende nationale und regionale Nachfrage nach fortschrittlichen medizinischen Dienstleistungen und den innovativsten Behandlungen in den VAE zu erfüllen. Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Stammzelltherapie in den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Golf-Kooperationsrat (GCC) hat ADSCC vor kurzem sein erstes Experiment zur lokalen Herstellung von CAR-T-Zellen in einem Labor erfolgreich durchgeführt und steht kurz vor dem Beginn klinischer Studien zum Nachweis der Sicherheit und Wirksamkeit der CAR-T-Zelltherapie bei der Behandlung von Blutkrebs. Das Zentrum arbeitet auch an der Entwicklung von Therapien für Typ-1-Diabetes.

