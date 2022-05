L'Abu Dhabi Stem Cells Center va lancer un essai de phase 1/2 pour un traitement révolutionnaire de la sclérose en plaques

L'équipe de scientifiques et de médecins de l'ADSCC a effectué tous les préparatifs nécessaires. L'étude passera à l'étape suivante, l'objectif final étant d'établir une immunomodulation chez les patients.

L'étude a le potentiel de révolutionner la prise en charge complète des patients qui luttent contre cette maladie débilitante et s'inscrit dans le cadre des directives de Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, visant à lutter contre les maladies les plus répandues.

Le Dr Yendry Ventura, directeur général de l'ADSCC et spécialiste en immunologie, a déclaré : « Les Émirats arabes unis introduisent des traitements uniques et innovants dans la région grâce à cet essai clinique révolutionnaire. La sclérose en plaques est une maladie débilitante qui a un impact dévastateur sur la vie de nombreux patients au Moyen-Orient et dans le monde entier ; notre centre de recherche de premier plan a la possibilité de faire progresser les traitements biotechnologiques internationaux ».

« Atteindre ce niveau est le résultat d'années de travail et d'engagement de la part de notre équipe exceptionnelle de l'ADSCC et nous sommes ravis de lancer la phase 1/2 de l'étude. Les chercheurs évalueront de près 45 patients au cours de l'essai d'un an et nous prévoyons de fournir des remèdes qui changeront la vie des personnes aux Émirats arabes unis, au Moyen-Orient et au-delà », a-t-il poursuivi.

La photophérèse extracorporelle (PEC) a des effets immunomodulateurs et est utilisée avec succès depuis 1987 dans le traitement palliatif des symptômes du lymphome cutané T (LCT) avancé et dans la lutte contre les maladies qui partagent certaines des caractéristiques de la sclérose en plaques.

L'essai est enregistré dans la base de données publique ClinicalTrials.gov du gouvernement des États-Unis, plateforme de renommée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. L'équipe de l'essai a également obtenu l'approbation du Comité de recherche du ministère de la Santé d'Abou Dabi pour lancer cette étude.

L'ADSCC a présenté les résultats de trois études de recherche fondamentale menées sur des patients à l'aide de techniques identiques lors de la 48e assemblée annuelle de l'EBMT à Prague, en République tchèque, qui s'est déroulée du 19 au 23 mars. L'EBMT rassemble des professionnels de la santé du monde entier afin de présenter des guides uniques et les dernières recherches médicales.

L'ADSCC a été fondé en mars 2019 avec pour objectif principal de répondre aux demandes nationales et régionales croissantes de services médicaux avancés et d'établir les traitements les plus innovants aux Émirats arabes unis. En tant que leader de la thérapie par cellules souches aux Émirats arabes unis et dans le CCG, l'ADSCC a récemment réussi sa première expérience de fabrication locale de cellules CAR-T en laboratoire et est sur le point de lancer des essais cliniques visant à prouver la sécurité et l'efficacité de la thérapie par cellules CAR-T dans le traitement des cancers hématologiques. Le centre travaille également à la création de traitements pour le diabète de type 1.

