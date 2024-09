Accelalpha feiert sechste Great Place to Work®-Zertifizierung und fünf weitere Auszeichnungen

BELLEVUE, Washington, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- Accelalpha, ein führendes Beratungsunternehmen, das dafür bekannt ist, kritische Geschäftsherausforderungen zu lösen und die Unternehmensleistung durch Erkenntnisse und Technologie zu verbessern, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es zum sechsten Mal in Folge mit der angesehenen Great Place to Work®-Zertifizierung in den USA ausgezeichnet wurde. Dieses Jahr markiert auch einen bedeutenden Meilenstein, da Accelalpha diese wichtige Anerkennung sowohl im Großbritannien als auch – zum ersten Mal – in Indien erhalten hat. Zusätzlich zu den Great Place to Work®-Zertifizierungen hat Accelalpha die Auszeichnungen Best Medium Workplaces™, Best Workplaces in Consulting & Professional Services™ von Fortune und Best Workplaces in Consulting & Professional Services™ von Great Place to Work in Großbritannien erhalten.

Diese Mitteilung fällt mit dem 15-jährigen Bestehen von Accelalpha zusammen und unterstreicht den anhaltenden Erfolg und das Wachstum des Unternehmens im Laufe der Jahre. Das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für die Schaffung einer außergewöhnlichen Arbeitsplatzkultur, die Vertrauen, Respekt und Kameradschaft unter den Mitarbeitenden fördert, ist die Grundlage für diese Auszeichnung. Die Auszeichnung basiert auf einer strengen Analyse und vertraulichen Rückmeldungen von Mitarbeitenden über ihre Erfahrungen am Arbeitsplatz, die Elemente wie die Vertrauenswürdigkeit der Führung, Fairness und Teamkameradschaft umfassen.

„Der Erhalt der Great Place to Work®-Zertifizierung in mehreren Ländern zusammen mit der Anerkennung von Fortune ist ein bedeutender Meilenstein für Accelalpha. Er spiegelt unser unermüdliches Engagement wider, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeitenden geschätzt, respektiert und gefördert fühlen", so Rebecca Erickson, Global Human Resources Director. „Wir sind davon überzeugt, dass eine starke Arbeitsplatzkultur für das Erreichen außergewöhnlicher Ergebnisse für unsere Kunden unerlässlich ist, und diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement für unsere Mitarbeitenden."

Informationen zu Accelalpha:

Accelalpha ist ein dynamisches Beratungsunternehmen, das sich durch eine Mischung aus Branchenkenntnissen, spezialisiertem Fachwissen und Kenntnissen über Cloud-Anwendungen auszeichnet, um komplexe geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen. Es unterstützt Unternehmen beim Aufbau robuster Lieferketten, bei der Optimierung von Vertriebs- und Handelsabläufen, bei der Modernisierung von Beschaffungsprozessen und bei der Nutzung von Cloud-Technologien, um ihre Ziele zu erreichen. Als zuverlässiger Oracle-Partner arbeitet Accelalpha mit Kunden aus verschiedenen Branchen zusammen und liefert maßgeschneiderte Lösungen, die effizient greifbare Ergebnisse liefern.

Informationen zu Great Place to Work:

Great Place to Work® ist weltweit führend in der Bewertung der Arbeitsplatzkultur und unterstützt Unternehmen bei der Schaffung von vertrauensvollen und leistungsstarken Arbeitsplätzen, die zu besseren Geschäftsergebnissen führen. Die umfassenden Beurteilungen des Unternehmens bieten Einblicke in die Erfahrungen der Mitarbeitenden und konzentrieren sich auf Aspekte wie Vertrauen in die Führung, Fairness und Teamdynamik. Mit ihren Zertifizierungsprogrammen und Best Workplaces™-Listen zeichnen sie Organisationen aus, die ein hervorragendes Arbeitsumfeld schaffen.

