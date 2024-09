Accelalpha obtient sa sixième certification Great Place to Work® et cinq autres récompenses

BELLEVUE, Wash, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Accelalpha, un cabinet de conseil de premier plan reconnu pour sa capacité à résoudre les défis commerciaux critiques et à améliorer les performances de l'entreprise grâce aux connaissances et à la technologie, est fier d'annoncer qu'il a de nouveau reçu la prestigieuse certification Great Place to Work® aux États-Unis pour la sixième année consécutive. Cette année marque également une étape importante puisque Accelalpha a obtenu cette prestigieuse reconnaissance au Royaume-Uni et, pour la première fois, en Inde. En plus des certifications Great Place to Work®, Accelalpha a obtenu les prix Best Medium Workplaces™, Best Workplaces in Consulting & Professional Services™ de Fortune et Best Workplaces in Consulting & Professional Services™ de Great Place to Work au Royaume-Uni.

Cette annonce coïncide avec le 15e anniversaire d'Accelalpha, soulignant le succès et la croissance soutenus de l'entreprise au fil des ans. Son engagement inébranlable à créer une culture de travail exceptionnelle, favorisant la confiance, le respect et la camaraderie entre les employés, sous-tend cette reconnaissance. Le prix est décerné sur la base d'une analyse rigoureuse et d'un retour d'information confidentielle de la part des employés sur leur expérience au travail, portant sur des éléments tels que la fiabilité des dirigeants, l'équité et la camaraderie au sein de l'équipe.

« Recevoir la certification Great Place to Work® dans plusieurs pays ainsi que la reconnaissance de Fortune est une étape importante pour Accelalpha. Cela reflète notre engagement inébranlable à créer un environnement où les employés se sentent valorisés, respectés et responsabilisés », a déclaré Rebecca Erickson, responsable mondiale des ressources humaines. « Nous pensons qu'une culture d'entreprise forte est essentielle pour fournir des résultats exceptionnels à nos clients, et cette reconnaissance renforce notre engagement envers nos collaborateurs. »

À propos d'Accelalpha :

Accelalpha est une société de conseil dynamique qui excelle à relever des défis commerciaux complexes grâce à une combinaison de connaissances sectorielles, d'expertise dans des domaines spécialisés et de maîtrise des applications en nuage. Accelalpha aide les entreprises à construire des chaînes d'approvisionnement résilientes, à optimiser les opérations de vente et de commerce, à moderniser les processus d'approvisionnement et à tirer parti de la technologie cloud pour atteindre leurs objectifs. En tant que partenaire Oracle de confiance, Accelalpha collabore avec des clients de divers secteurs et fournit des solutions personnalisées qui génèrent efficacement des résultats tangibles.

À propos de Great Place to Work :

Great Place to Work® est un leader mondial dans l'évaluation de la culture d'entreprise, aidant les organisations à créer des lieux de travail performants et de confiance qui génèrent de meilleurs résultats commerciaux. Ses évaluations complètes donnent un aperçu de l'expérience des employés, en se concentrant sur des questions telles que la confiance dans le leadership, l'équité et la dynamique d'équipe. Grâce à leurs programmes de certification et à leurs listes Best Workplaces™, ils reconnaissent les organisations qui cultivent des environnements de travail exceptionnels.

Contact avec les médias :

Julian Troake

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2498026/Accelalpha_Logo.jpg