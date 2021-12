Accelalpha Inc. adquire LogistiChange para desenvolver seus serviços de consultoria em Oracle Cloud em toda a América do Sul

BELLEVUE, Washington, 9 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Accelalpha anunciou hoje que concluiu a aquisição da LogistiChange para expandir seus serviços de consultoria de aplicações da Oracle Cloud para a América do Sul. Esse é um passo importante no impulso da empresa de ampliar sua capacidade de oferecer as soluções abrangentes e transformadoras da Oracle Cloud a seus clientes em todo o mundo. A aquisição também fortalece os serviços pós-implementação da Accelalpha para aplicações da Oracle Cloud.

A LogistiChange é conhecida em toda a América do Sul por sua competência e experiência em trabalhar com todos os aspectos da gestão de logística e armazéns. Esses recursos complementam e fortalecem os recursos de transformação empresarial da Accelalpha em suporte de implementação e pós-implementação para clientes da Oracle Cloud. Nat Ganesh, CEO da Accelalpha, comentou: "A aquisição da LogistiChange pela Accelalpha permite que nos tornemos uma empresa que pode implementar, integrar e gerenciar todos as aplicações da Oracle Cloud, a fim de oferecer soluções abrangentes a nossos clientes em toda a América do Sul."

"A fusão da LogistiChange com a Accelalpha oferece uma oportunidade excepcional de ampliarmos nossos serviços e ajudarmos nossos clientes mais do que nunca", comentou Sergio Lillo Bustamante, CEO da LogistiChange. "As duas empresas são um ótima combinação, geograficamente, tecnicamente e culturalmente, e continuamos profundamente comprometidos em prestar serviços de excelência a todos nossos clientes."

Ambas as empresas têm uma reputação impressionante por concluírem com sucesso algumas das implementações de Oracle Cloud mais complexas. Juntas, a Accelalpha e a LogistiChange oferecerão soluções integradas, incluindo Oracle ERP, EPM, WMS, OTM e GTM, para dar suporte à gama completa de aplicações da Oracle Cloud.

Sobre a Accelalpha:

A Accelalpha é líder na resolução de desafios críticos de negócios por meio de uma combinação única de conhecimentos do setor, profundidade da tecnologia e uma equipe de classe mundial com um nível inigualável de competência e experiência de domínio. Aproveitamos nossa experiência em implementações de soluções empresariais de ponta a ponta para ajudar as empresas a desenvolver recursos logísticos integrados, otimizar processos de vendas, modernizar sua cadeia de suprimentos e aproveitar os benefícios da nuvem. Nossa abordagem rigorosa e orientada para resultados no desenvolvimento de soluções nos permite entregar resultados tangíveis em um período de tempo mais curto. O resultado é uma base de clientes altamente satisfeita e que pode dar referências de forma unânime. A Accelalpha é reconhecida pela Fortune como o melhor local de trabalho pequeno e médio e é certificada como um ótimo lugar para se trabalhar. Para mais informações sobre a Accelalpha, acesse www.accelalpha.com.

Sobre a LogistiChange:

A LogistiChange tem forte presença na América Latina nos setores de varejo, farmacêutico, operadores de logística de terceiros e fast-food. A LogistiChange tem experiência principalmente com empresas que dependem do comércio eletrônico e de entrega domiciliar com operações que têm um alto nível de automação. O foco de nossos clientes está na necessidade de melhorarem suas operações de armazéns para seus clientes, portanto, nossos consultores não são apenas especialistas na solução Oracle WMS, mas também maximizarão o desempenho dos negócios no armazém e na gestão da cadeia de suprimentos. Para mais informações sobre a LogistiChange, acesse www.logistichange.com.

