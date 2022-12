Accélération de la transformation à faible émission de carbone, GWM soutient les HSBC BWF World Tour Finals 2022 avec des NEV

BAODING, Chine, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Les HSBC BWF World Tour Finals 2022 ont pris fin le 11 décembre. En tant que partenaire officiel, GWM a prôné le concept de protection de l'environnement à faible émission de carbone et a présenté de nouveaux modèles énergétiques comme véhicules officiels désignés, tels que le HAVAL H6 PHEV et le HEV.

Accelerating Low-carbon Transformation, GWM Supports HSBC BWF World Tour Finals 2022 with NEVs

À l'extérieur du gymnase Nimibutr à Bangkok, en Thaïlande, GWM a installé un stand pour réaliser de nombreuses activités intéressantes et interactives, faisant découvrir au public le charme du badminton et l'atmosphère chaleureuse du site de compétition. Les NEV HAVAL H6 exposés ont également attiré un grand nombre de spectateurs qui ont voulu les essayer. Ce modèle a bénéficié d'une large reconnaissance de la part des personnes présentes sur le site pour ses facteurs de jeunesse et ses fonctions intelligentes.

Depuis son lancement en Thaïlande en juin dernier, le HAVAL H6 HEV a été très bien accueilli par les utilisateurs locaux. En novembre de cette année, le véhicule a conservé une place de leader des ventes sur le marché des SUV compacts pendant 15 mois. En octobre dernier, le H6 PHEV a été officiellement lancé en Thaïlande, enregistrant des commandes de plus de 1 000 véhicules en seulement 40 minutes. Lors de l'International Motor Expo, en novembre dernier en Thaïlande, GWM a lancé une version 2023 améliorée du H6 HEV, qui apporte aux utilisateurs une expérience plus diversifiée des véhicules intelligents tout en assurant une efficacité et une protection environnementale de niveau supérieur.

Le HAVAL H6 NEV est un véhicule lourd hybride dérivé du modèle H6, fondé sur la vision que GWM a de la nouvelle demande énergétique. Le HAVAL H6, en tant que modèle mondial, est devenu un produit stratégique qui permet à GWM de s'emparer d'une part du marché mondial, car il jouit de plus de dix ans de popularité sur le marché depuis son lancement. En plus de la Thaïlande, le HAVAL H6 a également été lancé en Afrique du Sud, en Australie, au Brésil, au Moyen-Orient et dans d'autres pays et régions, ce qui lui a valu la reconnaissance et la popularité des utilisateurs locaux. Au cours des dix dernières années depuis son lancement, le HAVAL H6 a vendu plus de 4 millions de véhicules dans le monde.

Afin de répondre aux besoins différenciés des utilisateurs mondiaux, GWM continue également à promouvoir les mises à niveau de ses produits. Actuellement, le HAVAL H6 est passé à la troisième génération avec une amélioration remarquable de l'intelligence, de la sécurité et de la puissance. En outre, GWM ne cesse d'élargir la gamme de produits à énergie nouvelle sur le marché mondial. Le HAVAL H6 a lancé des versions HEV et PHEV sur de nombreux marchés, apportant aux utilisateurs mondiaux une expérience produit plus respectueuse de l'environnement et plus intelligente.

Les deux modèles sont équipés de la technologie L.E.M.O.N. DHT, qui est une technologie hybride développée indépendamment par GWM. Grâce à l'étroite coopération des moteurs hybrides et des moteurs doubles dans différents scénarios, ces deux véhicules électriques hybrides peuvent répondre aux besoins des utilisateurs en véhicules à énergie nouvelle dotés d'une longue endurance, d'une grande efficacité et de hautes performances.

À l'avenir, GWM prévoit de lancer davantage de produits de haute qualité sur les marchés mondiaux afin de créer une expérience de conduite personnalisée, plus respectueuse de l'environnement et plus intelligente pour les utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1967604/GWM.jpg

SOURCE GWM