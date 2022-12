Acelerando a transformação hipocarbônica, a GWM apoia as finais do HSBC BWF World Tour de 2022 com veículos movidos a novas energias

BAODING, China, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- As finais do HSBC BWF World Tour de 2022 terminaram em 11 de dezembro, Como parceiro oficial, a GWM promoveu o conceito de proteção ambiental hipocarbônica e forneceu novos veículos - como o HAVAL H6 PHEV e o HEV - para serem usados como modelos oficiais da competição.

Para acelerar a transformação hipocarbônica, a GWM apoia a final do HSBC BWF World Tour de 2022 com veículos movidos a novas energias (PRNewsfoto/GWM)

No exterior do Ginásio de Nimibutr em Bangkok (Tailândia), a GWM montou um estande para realizar várias atividades interessantes e interativas, levando ao local da competição o charme do badminton e um ambiente aconchegante. Muitas pessoas quiseram experimentar os HAVAL H6 em exibição. O modelo ganhou amplo reconhecimento entre os visitantes devido ao seu design jovem e funções inteligentes.

Desde o seu lançamento na Tailândia em Junho passado, o HAVAL H6 HEV tem sido muito bem recebido pelos usuários locais. Em novembro deste ano, o HAVAL H6 HEV atingiu um marco importante, conseguindo ser o veículo mais vendido no mercado de SUVs compactos por 15 meses consecutivos. O H6 PHEV foi lançado oficialmente na Tailândia em outubro passado e, em apenas 40 minutos, os usuários fizeram mais de mil pedidos. Durante o evento International Motor Expo, realizado em novembro na Tailândia, a GWM lançou uma versão atualizada do H6 HEV para oferecer aos usuários uma experiência mais diversificada no setor de veículos inteligentes, garantindo também alta eficiência e proteção ambiental.

O HAVAL H6 NEV é um veículo híbrido de alta resistência, desenvolvido a partir do modelo H6 com base na percepção da GWM sobre a demanda por veículos movidos a novas energias. Como um modelo global, o HAVAL H6 tornou-se um produto estratégico para que a GWM possa aumentar sua participação no mercado mundial, desfrutando de mais de uma década de popularidade desde seu lançamento. Além da Tailândia, o HAVAL H6 também foi lançado na África do Sul, na Austrália, no Brasil, no Oriente Médio e em outros países e regiões, conquistando reconhecimento e popularidade entre os usuários locais. Nos dez anos decorridos desde seu lançamento, mais de 4 milhões de HAVAL H6 foram vendidos em todo o mundo.

Para atender às necessidades diferenciadas dos usuários globais, a GWM continua lançando atualizações de seus produtos. Atualmente, o HAVAL H6 está em sua terceira geração, com melhorias notáveis em termos de inteligência, segurança e potência. Além disso, a GWM tem expandindo continuamente seu portfólio de veículos movidos a novas energias no mercado global. O HAVAL H6 lançou as versões HEV e PHEV em muitos mercados, oferecendo aos usuários globais uma experiência mais ecológica e inteligente.

Ambos os modelos estão equipados com a tecnologia L.E.M.O.N. DHT, que é uma tecnologia híbrida desenvolvida independentemente pela GWM. Graças à estreita cooperação dos motores híbridos e motores duplos em diferentes situações, esses dois veículos híbridos atendem à demanda global por veículos elétricos com alta resistência, alta eficiência e alto desempenho.

No futuro, a GWM lançará novos produtos de alta qualidade nos mercados globais, com o objetivo de criar uma experiência de direção mais personalizada, mais ecológica e mais inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1967631/GWM.jpg

FONTE GWM

