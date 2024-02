Accélérer la transition énergétique pour des TIC plus écologiques | Le Forum mondial sur l'énergie numérique de Huawei s'est déroulé avec succès

BARCELONE, Espagne, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Le Forum mondial sur l'énergie numérique de Huawei, qui avait pour thème « Accélérer la transition énergétique pour des TIC plus écologiques », s'est tenu à l'occasion du MWC Barcelona 2024. Des opérateurs de télécommunications de premier plan, des leaders de l'industrie et des experts du secteur venus du monde entier ont participé à l'événement afin de partager leurs points de vue avant-gardistes, les dernières informations et les pratiques à succès pour l'industrie mondiale de l'énergie, accélérant ainsi la transition énergétique pour des TIC plus vertes.

Charles Yang, vice-président directeur de Huawei et chef du département des ventes et du marketing mondial de Huawei Digital Power, a prononcé un discours portant sur le thème « Favoriser le succès des opérateurs dans le cadre de la transition mondiale vers la neutralité carbone ». Il a souligné que la neutralité carbone était passée d'un consensus international à une action à l'échelle mondiale. La décarbonation, l'électrification, la numérisation et l'intelligence apparaissent comme les quatre voies fondamentales pour l'évolution et la transformation de l'énergie.

Tour à tour, ces défis poussent les opérateurs à passer du statut de simples consommateurs d'énergie à celui de consommateurs, producteurs et facilitateurs d'énergie. En tant que consommateurs d'énergie, ils peuvent utiliser des technologies innovantes qui permettent à chaque watt d'alimenter plus de bits, obtenant ainsi une consommation d'énergie plus efficace. En tant que producteurs d'énergie, ils peuvent consommer de l'électricité verte produite en déployant des systèmes photovoltaïques distribués sur différents sites et campus. En outre, grâce aux systèmes de stockage d'énergie installés sur ces sites, ils peuvent mettre en place une centrale électrique virtuelle (VPP), qui permet l'écrêtage de pointe et la régulation de fréquence pour les réseaux électriques. En tant que facilitateurs d'énergie, ils peuvent utiliser des bits pour gérer les watts. Autrement dit, ils peuvent utiliser les technologies numériques pour améliorer l'efficacité et assurer la stabilité énergétique dans les systèmes d'énergie conventionnels et renouvelables.

Li Shaolong, président de Site Power Domain pour Huawei Digital Power, a prononcé un discours intitulé « L'alimentation intelligente des sites, un élément clé pour un réseau vert à faible émission de carbone ». Pour les consommateurs d'énergie, Huawei vise à développer des solutions énergétiques efficaces de bout en bout pour aider les opérateurs à construire des réseaux verts à faible émission de carbone, réduisant ainsi autant que possible le coût total de possession (TCO) lors de la construction de réseaux 4G / 5G. Concernant les producteurs d'énergie, Huawei s'efforce de faire progresser la transition énergétique pour des opérateurs plus écologiques en facilitant la production d'énergie verte grâce au déploiement du photovoltaïque. De plus, les services d'électricité auxiliaires, par exemple l'utilisation de ressources de stockage d'énergie intelligentes dans les VPP, aident les opérateurs à économiser de l'énergie et à augmenter leurs revenus.

Sanjay Kumar Sainani, vice-président directeur et directeur technique de Global Data Center Business pour Huawei Digital Power, a prononcé un discours intitulé « La solution SmartDC aide les opérateurs à se transformer et se moderniser ». Cette nouvelle ère présente des défis tels qu'une fiabilité élevée, une haute densité, une grande complexité des systèmes et un déploiement rapide des services. En réponse et dans le cadre de ses efforts pour alimenter le monde numérique, Huawei, avec la fusion du système d'alimentation intégré, du système de refroidissement distribué et du déploiement préfabriqué, a construit de manière innovante une solution de grand centre de données SmartDC verte, simple, intelligente et fiable (GSSR) en tant qu'infrastructure informatique solide, dans le but de faciliter la transition énergétique pour des opérateurs plus écologiques.

Yang Bifei, vice-président des gammes de produits pour les installations de centres de données et l'alimentation critique de Huawei Digital Power, a publié le livre blanc traitant des installations de centres de données et d'alimentation des sites.

Le Forum a permis à des experts du secteur de partager leurs points de vue avant-gardistes et leurs pratiques à succès. Kyriakos Exadaktylos, responsable des spécifications d'architecture de réseau et de la performance énergétique pour Vodafone Group Technology, a partagé ses idées lors de son discours portant sur « La flexibilité énergétique de Vodafone grâce à son système de stockage d'énergie distribué ». Moussa YARO, directeur technique d'Orange Mali, a prononcé un discours sur « Les sites verts intelligents ». Anthony Gacanja, directeur du réseau Safaricom, a présenté un exemple de réussite lors de son discours « Les grandes entreprises facilitent la transformation des services TIC ». Mauro Leuce, directeur de la conception et de l'ingénierie pour Colt Global, et Henry Daunert, PDG d'AQ Compute, ont également partagé leurs précieux témoignages.

Le thème du MWC Barcelona 2024, « Future First » (en français, « Le futur d'abord »), correspond à notre vision consistant à orienter l'industrie vers un avenir plus innovant. Huawei continuera d'investir dans l'innovation, d'intégrer les technologies numériques et d'électronique de puissance et de s'associer à des partenaires mondiaux afin d'accélérer la transition énergétique vers des TIC plus écologiques, pour bâtir un avenir meilleur et plus vert.

