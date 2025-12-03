Accertify : Le volume des transactions du Cyber Monday fait un bond de 24 %, les paniers plus petits et les achats effectués plus tard dans la soirée étant dominants

Les données montrent une évolution continue du comportement des consommateurs avec une baisse des dépenses moyennes par transaction.

ITASCA, Ill., 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Accertify, Inc. un des principaux fournisseurs de plateformes unifiées de prise de décision en matière de risque, a publié aujourd'hui les résultats du Cyber Monday 2025 qui montrent un modèle de consommation intéressant : plus de transactions, des paniers plus petits et un pic de volume à 21 heures (heure centrale).

Les clients d'Accertify ont traité 49,3 millions de transactions lors du Cyber Monday, ce qui représente une augmentation de 24 % par rapport à 2024. La valeur des transactions s'élève à 5,7 milliards de dollars, ce qui ne représente qu'une augmentation de 6 % par rapport à 2024. Le volume des transactions a atteint son maximum à 21 heures CST : un changement par rapport au pic de 12 heures CST de 2024.

La valeur moyenne des transactions a chuté de 14 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 114,98 dollars, ce qui reflète étroitement la baisse constatée par Accertify sur le site la semaine dernière à l'occasion du Black Friday et renforce la tendance observée en faveur des achats à bas prix. Malgré l'augmentation du volume, les clients ont continué à enregistrer de bonnes performances grâce au flux de travail alimenté par l'IA d'Accertify, ce qui a permis d'obtenir un taux d'approbation médian de 99,30 % parmi les clients participants.

La technologie de détection des fraudes d'Accertify a permis de repérer et de refuser 100,7 millions de dollars de transactions présumées frauduleuses lors du Cyber Monday. Parmi les transactions signalées, les clients ont déjà confirmé que 128 914 d'entre elles étaient des tentatives de fraude réelles, soit une augmentation de 17 % par rapport à l'année dernière, ce qui démontre le volume croissant d'attaques frauduleuses pendant les périodes de pointe des achats.

Le « Cyber Monday a renforcé ce que nous avons constaté lors du Black Friday : les consommateurs font plus d'achats de montants inférieurs », a déclaré Mark Michelon, président d'Accertify. « La plateforme d'Accertify a aidé les commerçants à absorber cette demande tout en maintenant des taux d'approbation élevés et en minimisant l'exposition à la fraude à grande échelle. »

Cette tendance reflète des changements plus importants dans le comportement des consommateurs pendant les périodes de pointe du commerce numérique. Les données d'Accertify montrent que les acheteurs passent plus fréquemment à la caisse avec des transactions de plus petite taille, ce qui oblige les commerçants à prendre des décisions rapides et éclairées à grande échelle tout en préservant l'expérience client.

Le Cyber Monday 2025 en chiffres

Transactions traitées : 49,3 millions (en hausse de 24 % d'une année sur l'autre)

Valeur totale des transactions : 5,7 milliards de dollars (en hausse de 6 % par rapport à l'année précédente)

Valeur moyenne des transactions : 114,98 dollars (en baisse de 14,4 % d'une année sur l'autre)

Heure de pointe : 21 h, heure centrale (au lieu de 12 h, heure centrale en 2024)

Taux d'approbation : 99.30%

Fraude présumée bloquée : 100,7 millions de dollars de transactions

Fraude confirmée et évitée : 128 914 incidents vérifiés comme frauduleux par les clients (en hausse de 17 % d'une année sur l'autre)

Les statistiques de ce communiqué sont établies à partir des données des clients d'Accertify pour le Cyber Monday 2024-2025.

