Accertify: Das Transaktionsvolumen am Cyber Monday steigt um 24 %, wobei kleinere Warenkörbe und Einkäufe am späten Abend dominieren

Daten zeigen anhaltende Veränderung im Verbraucherverhalten mit Rückgang der durchschnittlichen Ausgaben pro Transaktion

ITASCA, Illinois, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Accertify, Inc., ein führender Anbieter von einheitlichen Plattformen für Risikobewertungen, hat heute die Ergebnisse des Cyber Monday 2025 veröffentlicht, die ein interessantes Verbraucherverhalten aufzeigen: mehr Transaktionen, kleinere Warenkörbe und ein Anstieg des Volumens um 9 pm Central Time.

Die Kunden von Accertify haben am Cyber Monday 49,3 Millionen Transaktionen abgewickelt, was einem Anstieg von 24 % gegenüber 2024 entspricht. Die Transaktionen hatten einen Wert von 5,7 Milliarden US-Dollar, was nur einem Anstieg von 6 % gegenüber 2024 entspricht. Das Transaktionsvolumen erreichte seinen Höhepunkt um 9 pm CST – eine Verschiebung gegenüber dem Höchststand von 12 pm CST im Jahr 2024.

Der durchschnittliche Transaktionswert sank im Vergleich zum Vorjahr um 14 % auf 114,98 US-Dollar, was den Rückgang widerspiegelt, den Accertify letzte Woche am Black Friday verzeichnete, und den beobachteten Trend zu Käufen mit niedrigerem Wert bestätigt. Trotz des Volumenanstiegs konnten die Kunden weiterhin eine starke Performance verzeichnen, die durch den KI-gestützten Workflow von Accertify unterstützt wurde und sich in einer mittleren Genehmigungsrate von 99,30 % unter den teilnehmenden Kunden widerspiegelte.

Die Betrugserkennungstechnologie von Accertify hat am Cyber Monday mutmaßlich betrügerische Transaktionen im Wert von 100,7 Millionen US-Dollar identifiziert und dazu beigetragen, diese abzulehnen. Von diesen markierten Transaktionen haben Kunden bereits 128.914 als tatsächliche Betrugsversuche bestätigt — ein Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr —, was das wachsende Volumen an Betrugsangriffen während der Hauptverkaufszeiten verdeutlicht.

„Der Cyber Monday hat bestätigt, was wir bereits am Black Friday beobachtet haben: Die Verbraucher tätigen mehr Käufe mit geringerem Wert", erklärte Mark Michelon, Vorsitzender von Accertify. „Die Plattform von Accertify hat Händlern dabei geholfen, diese Nachfrage zu bewältigen und gleichzeitig hohe Genehmigungsraten aufrechtzuerhalten und das Betrugsrisiko in großem Maßstab zu minimieren."

Dieser Trend spiegelt umfassendere Veränderungen im Verbraucherverhalten während Spitzenzeiten des digitalen Handels wider. Die Daten von Accertify zeigen, dass Kunden häufiger kleinere Transaktionen tätigen, was Händler vor die Herausforderung stellt, schnelle und fundierte Entscheidungen in großem Umfang zu treffen und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu bewahren.

Cyber Monday 2025 in Zahlen

Verarbeitete Transaktionen: 49,3 Millionen (+24 % gegenüber dem Vorjahr)

Gesamtwert der Transaktionen: 5,7 Milliarden US-Dollar (+6 % gegenüber dem Vorjahr)

Durchschnittlicher Transaktionswert: 114,98 US-Dollar (Rückgang um 14,4 % gegenüber dem Vorjahr)

Spitzenzeit: 9 p.m. Central (verschoben von 12 p.m. Central im Jahr 2024)

Genehmigungsquote: 99,30 %

Blockierte mutmaßliche Betrugsfälle: 100,7 Millionen US-Dollar an Transaktionen

Bestätigter Betrug verhindert: 128.914 Vorfälle, die von Kunden als Betrug verifiziert wurden (Anstieg um 17% gegenüber dem Vorjahr)

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Statistiken basieren auf Kundendaten von Accertify vom Cyber Monday 2024–2025.

