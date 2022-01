Accor dá as boas-vindas a 2022 com uma diversidade de novas propriedades espetaculares

"A Accor acredita firmemente no poder da diversidade - em nossos funcionários, nossa base de clientes e nossas marcas", disse Sébastien Bazin, presidente e CEO da Accor . "Apresentamos continuamente novos conceitos e lugares interessantes a descobrir. Com mais de 300 novos hotéis e resorts abrindo suas portas em 2022, temos certeza de que cada membro de nossa vasta comunidade de hóspedes fiéis do mundo todo encontrará um lugar único para inspirar sua próxima viagem."

Uma das inaugurações mais esperadas do ano é o Raffles London at The OWO. Esta obra-prima da arquitetura, localizada no histórico Old War Office – o icônico edifício na Whitehall habitado pelos mais famosos estadistas e espiões da Grã-Bretanha, de Winston Churchill a Ian Fleming – está recebendo os toques finais de uma transformação monumental para criar 120 quartos e suítes, 85 residências de marca únicas e 11 restaurantes e bares. Além disso, no noroeste da Inglaterra, o Novotel Liverpool Paddington Village será inaugurado para ser uma referência de hospitalidade em Liverpool. Com mais de 220 quartos em 16 andares, o novo hotel emblemático se destacará como um dos locais de encontro mais altos e atrativos para turistas e moradores desta vibrante cidade da música, cultura e bares excepcionais.

A força da rede Accor em toda a Europa continua a ser reforçada com inaugurações recentes e futuras, como o Sofitel Barcelona Skipper, o Mercure Amsterdam North, o ibis Styles St. Margrethen Switzerland, o Mercure Hotel President em Lecce, na Itália, e o MGallery Cagliari Palazzo Tirso, na Itália, apenas para citar alguns. Paris continua sendo um mercado próximo e querido para a Accor, não apenas como sede da empresa e por seu patrocínio ao clube de futebol Paris Saint-Germain, mas também por seu apoio aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024. Em 2022, a Accor receberá novas adições na cidade, como o MGallery Issy-les-Moulineaux Domaine de la Reine Margot e o greet Paris Vincennes.

Do outro lado do oceano, a América do Norte espera ansiosamente pelos primeiros Raffles do continente este ano. O Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences, situado no bairro de prestígio de Back Bay, é um edifício de 35 andares com 146 residências, 147 apartamentos e seis locais de alimentos e bebidas, incluindo um sky bar e um bar. O incrível saguão de três andares está previsto para ser o primeiro deste tipo em Boston.

O Oriente Médio é outro reduto interessante para a Accor, particularmente com a Copa do Mundo de 2022 no Catar. A Accor foi escolhida como fornecedora oficial de acomodações para os visitantes do evento, possibilitando aos membros da equipe a gestão e operação de mais de 60 mil quartos em apartamentos e residências em todo o estado do Golfo Pérsico. O grupo também ampliará seu portfólio Rixos no Catar e na região em geral, com os futuros Rixos DohaQetaifan, Rixos Obhur Jeddah na Arábia Saudita e Rixos Jewel of The Creek em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A Accor também apresentará muitas novas propriedades impressionantes em toda a região, incluindo os novos Raffles Doha e sua propriedade-irmã Fairmont Doha, o Banyan Tree AlUla no Vale do Asher da Arábia Saudita e o Fairmont La Marina Rabat-Salé.

Outro mercado de destaque para a Accor em 2022 é a Rússia. O turismo nacional continua a crescer, particularmente entre os viajantes russos, que estão acostumados a serviços internacionais e altos padrões de experiências de férias. A Accor está agregando diversos destinos a seu portfólio em todo o país, como o Novotel Moscow ComCity, o ibis Styles Kogalym Russia e o Mövenpick Resort and Spa Anapa Miracleon.

Além disso, a Accor está entusiasmada em inaugurar sua primeira propriedade na Dinamarca, o ibis Styles Orestad Denmark, no arredores de Copenhague; o hotel marca o primeiro passo para a Accor neste belo país escandinavo.

Por fim, com o estilo de vida representando um dos segmentos de crescimento mais rápido do setor global de hospitalidade, a Accor, por meio de sua joint venture com a Ennismore, continuará a desenvolver marcas líderes de estilo de vida como a Mondrian, SLS, The Hoxton, Morgans Originals e Mama Shelter. Entre as inaugurações de destaque nesta categoria está o primeiro Mondrian na China, o Hong Kong Kowloon, uma propriedade de 324 quartos com ampla vista para o porto; o Maison Delano Paris inaugural no 8o Arrondissement, que é o máximo da elegância, a poucos passos de distância da famosa Rue du Faubourg Saint Honoré; o TRIBE Phnom Penh Post Office Square, que trará um design ousado para o cenário hoteleiro do Camboja; e o Mama Shelter Dubai, uma imensa propriedade que incorpora a ideia de um resort no centro da cidade com apartamentos, piscinas e cinema ao ar livre.

"O pipeline de desenvolvimento da Accor é muito robusto, e temos o prazer de dar vida a tantos projetos em 2022", disse Agnès Roquefort, diretora global de desenvolvimento da Accor. "Nossos hoteleiros em todo o mundo estão na expectativa para receber os hóspedes em seus destinos favoritos, bem como lhes apresentar novos espaços, de uma forma muito maior do que fizemos nos últimos anos."

Uma lista mais ampla das inaugurações de maior destaque de 2022 da Accor encontra-se anexa.

Inaugurações de destaque da

Accor - 2022

Norte da Europa

Raffles London at The OWO (a partir do final de 2022) Um novo hotel grandioso no monumento de nível II listado como ex-escritório de guerra antigo na Whitehall. O edifício abrirá as portas para o público pela primeira vez após ter passado por uma transformação monumental para criar 120 quartos e suítes, 85 residências de marca únicas e 11 restaurantes e bares.

(a partir do final de 2022) Um novo hotel grandioso no monumento de nível II listado como ex-escritório de guerra antigo na Whitehall. O edifício abrirá as portas para o público pela primeira vez após ter passado por uma transformação monumental para criar 120 quartos e suítes, 85 residências de marca únicas e 11 restaurantes e bares. The Emporium Plovdiv – MGallery, Bulgária (início de 2022) Uma vez uma famosa loja de departamentos e, agora, projetado ao estilo de um antigo fórum, a história do hotel continua à medida que os hóspedes relaxam no deslumbrante Champagne Bar & Cocktail Lounge, desfrutam das exclusivas zonas de bem-estar e condicionamento físico ou se encontram em grande estilo nas três salas de conferência do hotel.

(início de 2022) Uma vez uma famosa loja de departamentos e, agora, projetado ao estilo de um antigo fórum, a história do hotel continua à medida que os hóspedes relaxam no deslumbrante Champagne Bar & Cocktail Lounge, desfrutam das exclusivas zonas de bem-estar e condicionamento físico ou se encontram em grande estilo nas três salas de conferência do hotel. Mövenpick Resort & Spa Anapa Miracleon, Rússia (início de 2022) Na cidade resort de Anapa, no Mar Negro , onde o verão tem seis meses de duração, os hóspedes de Mövenpick têm muitos dias ensolarados para curtir as cinco piscinas do resort, esportes e parques infantis, o parque de aventura, os shows, os restaurantes para famílias e as acolhedoras instalações de spa e bem-estar.

(início de 2022) Na cidade resort de Anapa, no , onde o verão tem seis meses de duração, os hóspedes de Mövenpick têm muitos dias ensolarados para curtir as cinco piscinas do resort, esportes e parques infantis, o parque de aventura, os shows, os restaurantes para famílias e as acolhedoras instalações de spa e bem-estar. Pullman Tbilisi Axis Towers, Geórgia (meados de 2022) Localizado dentro do incrível complexo Axis Towers, o novo hotel com 226 apartamentos estabelecerá novos padrões em Tbilisi , com seu Skybar com piscina no terraço, seu restaurante e bares vibrantes e o maior salão de conferências do centro da cidade.

(meados de 2022) Localizado dentro do incrível complexo Axis Towers, o novo hotel com 226 apartamentos estabelecerá novos padrões em , com seu Skybar com piscina no terraço, seu restaurante e bares vibrantes e o maior salão de conferências do centro da cidade. Mercure Amsterdam North , Holanda (meados de 2022) Localizado na agitada região Noord, perto da estação do metrô, a designer do hotel, Charlotte Emmerig, recorreu às zonas úmidas locais para criar um hotel inspirado na tranquilidade.

(meados de 2022) Localizado na agitada região Noord, perto da estação do metrô, a designer do hotel, Charlotte Emmerig, recorreu às zonas úmidas locais para criar um hotel inspirado na tranquilidade. Mercure Szklarska Poreba , Polônia (meados de 2022) Uma joia local com residências adjacentes, o design do hotel é inspirado em refúgios rústicos de montanha, ao mesmo tempo que oferece todas as amenidades modernas que os hóspedes desejam.

(meados de 2022) Uma joia local com residências adjacentes, o design do hotel é inspirado em refúgios rústicos de montanha, ao mesmo tempo que oferece todas as amenidades modernas que os hóspedes desejam. Mercure Brasov Cubix, Romênia (início de 2022) O Mercure trará seu estilo acolhedor a 57 quartos confortáveis, modernos e temáticos, com salas de reunião modernas para eventos sociais e corporativos e um restaurante e bar servindo iguarias locais.

(início de 2022) O Mercure trará seu estilo acolhedor a 57 quartos confortáveis, modernos e temáticos, com salas de reunião modernas para eventos sociais e corporativos e um restaurante e bar servindo iguarias locais. Novotel Liverpool Paddington Village (meados de 2022) Em 16 andares, este importante hotel será o mais alto de Liverpool , oferecendo um local animado para visitantes e moradores desta cidade vibrante com patrimônio musical incomparável, atrações culturais e caráter jovial.

(meados de 2022) Em 16 andares, este importante hotel será o mais alto de , oferecendo um local animado para visitantes e moradores desta cidade vibrante com patrimônio musical incomparável, atrações culturais e caráter jovial. Novotel Living Tallinn (final de 2022) O primeiro projeto de hospedagem de longa duração deste tipo na região báltica, esta oferta residencial com 124 apartamentos receberá os viajantes em um bairro charmoso entre a cidade antiga e o porto de Tallinn . Com áreas sociais animadas, a instalação incluirá um espaço de trabalho compartilhado, uma academia e um restaurante.

(final de 2022) O primeiro projeto de hospedagem de longa duração deste tipo na região báltica, esta oferta residencial com 124 apartamentos receberá os viajantes em um bairro charmoso entre a cidade antiga e o porto de . Com áreas sociais animadas, a instalação incluirá um espaço de trabalho compartilhado, uma academia e um restaurante. ibis Styles Kogalym Russia (meados de 2022) O primeiro hotel ibis Styles em Yugra contará com 122 quartos com conforto de classe europeia, motivos da floresta de taiga e cores da natureza nórdica.

(meados de 2022) O primeiro hotel ibis Styles em Yugra contará com 122 quartos com conforto de classe europeia, motivos da floresta de taiga e cores da natureza nórdica. ibis Styles St. Margrethen Switzerland (meados de 2022) Situado na região suíça do Lago Constança, o hotel foi projetado para revitalizar o espírito, com um agradável tema de três pinheiros e designs ergonômicos.

(meados de 2022) Situado na região suíça do Lago Constança, o hotel foi projetado para revitalizar o espírito, com um agradável tema de três pinheiros e designs ergonômicos. ibis Styles Orestad Denmark (meados de 2022) Nos arredores de Copenhague, o hotel de 186 quartos fica no projeto Nest45, compartilhando o espaço com escritórios e pequenas empresas, a uma curta distância do centro e do aeroporto.

(meados de 2022) Nos arredores de Copenhague, o hotel de 186 quartos fica no projeto Nest45, compartilhando o espaço com escritórios e pequenas empresas, a uma curta distância do centro e do aeroporto. ibis budget Manchester Airport (meados de 2022) O hotel contará com 262 quartos confortáveis com edredons e travesseiros macios e um delicioso bufê de café da manhã.

Sul da Europa

Sofitel Barcelona Skipper (reformulação da marca em meados de 2022) Este apreciado hotel no Bairro Gótico é conhecido por sua localização invejável próxima à praia de Barceloneta, por suas vistas deslumbrantes para o mar e pelo famoso restaurante Tendiez. Ostentando em breve a bandeira Sofitel, este hotel elevará o astral dos hóspedes com um deslumbrante jardim vertical, elegância moderna e toques de luxo francês.

(reformulação da marca em meados de 2022) Este apreciado hotel no Bairro Gótico é conhecido por sua localização invejável próxima à praia de Barceloneta, por suas vistas deslumbrantes para o mar e pelo famoso restaurante Tendiez. Ostentando em breve a bandeira Sofitel, este hotel elevará o astral dos hóspedes com um deslumbrante jardim vertical, elegância moderna e toques de luxo francês. MGallery Tel Aviv Elkonin, Israel (meados de 2022) Traz um sabor único e sofisticado para a cidade que nunca dorme. O hotel conta com design moderno e elegante, ao mesmo tempo que mantém o espírito original do primeiro hotel construído em Tel Aviv , em meados de 1910. Situado no centro do sofisticado distrito de Neve Tzedek, no Sul de Tel Aviv , o hotel abrirá suas portas com 44 quartos e contará com um restaurante exclusivo de Joël Robuchon, uma piscina ao ar livre, um Clarins SPA e um bar no telhado.

(meados de 2022) Traz um sabor único e sofisticado para a cidade que nunca dorme. O hotel conta com design moderno e elegante, ao mesmo tempo que mantém o espírito original do primeiro hotel construído em , em meados de 1910. Situado no centro do sofisticado distrito de Neve Tzedek, no , o hotel abrirá suas portas com 44 quartos e contará com um restaurante exclusivo de Joël Robuchon, uma piscina ao ar livre, um Clarins SPA e um bar no telhado. MGallery Issy-les-Moulineaux Domaine de la Reine Margot, França (final de 2022) Os hóspedes encontrarão sofisticação no centro do Jardin des Quiétudes, nos portões de Paris, um monumento que pertencia à Rainha Marguerite de Valois . Construído e projetado por Jean-Michel Wilmotte , o spa do hotel combina o esplendor do velho mundo com elegância contemporânea, enquanto uma horta e pomar oferecem beleza exuberante ao ar livre.

(final de 2022) Os hóspedes encontrarão sofisticação no centro do Jardin des Quiétudes, nos portões de Paris, um monumento que pertencia à Rainha Marguerite de . Construído e projetado por , o spa do hotel combina o esplendor do velho mundo com elegância contemporânea, enquanto uma horta e pomar oferecem beleza exuberante ao ar livre. MGallery Cagliari Palazzo Tirso, Itália (meados de 2022) A história deste palácio italiano romântico em Cagliari foi preservada, ao mesmo tempo que infunde nova vida e luxo moderno a uma experiência memorável para viajantes e moradores locais. O hotel contará com 85 apartamentos charmosos, um lounge e bar no telhado, um jardim botânico e piscina, dois restaurantes requintados, um amplo spa e generosos espaços de reuniões.

(meados de 2022) A história deste palácio italiano romântico em Cagliari foi preservada, ao mesmo tempo que infunde nova vida e luxo moderno a uma experiência memorável para viajantes e moradores locais. O hotel contará com 85 apartamentos charmosos, um lounge e bar no telhado, um jardim botânico e piscina, dois restaurantes requintados, um amplo spa e generosos espaços de reuniões. MGallery Troyes la Licorne, França (final de 2022) No cais de Dampierre, de frente para o canal de Trévois, este magnífico edifício oferece quartos e suítes espaçosos com vistas extraordinárias. Ao entrar no charmoso pátio pavimentado, os hóspedes são envolvidos por um casulo de bem-estar, onde podem relaxar com uma bebida e algo para comer ou se acomodar no restaurante da sala de jantar, comandado por um chef com estrela Michelin.

(final de 2022) No cais de Dampierre, de frente para o canal de Trévois, este magnífico edifício oferece quartos e suítes espaçosos com vistas extraordinárias. Ao entrar no charmoso pátio pavimentado, os hóspedes são envolvidos por um casulo de bem-estar, onde podem relaxar com uma bebida e algo para comer ou se acomodar no restaurante da sala de jantar, comandado por um chef com estrela Michelin. MGallery Cap d'Antibes Juan-les-Pins, França (meados de 2022) Localizada em Cap d'Antibes, um pouco acima da floresta de pinheiros e a poucos metros da praia, a propriedade promete tranquilidade e serenidade a cada curva. O hotel em estilo Art Déco contará com 64 quartos, incluindo oito suítes, quatro com piscina particular e quatro com terraço, um spa com três cabines, um restaurante, um bar e uma piscina no terraço da propriedade. Os hóspedes também podem aproveitar um cassino e opções de entretenimento a uma curta caminhada do local.

(meados de 2022) Localizada em Cap d'Antibes, um pouco acima da floresta de pinheiros e a poucos metros da praia, a propriedade promete tranquilidade e serenidade a cada curva. O hotel em estilo Art Déco contará com 64 quartos, incluindo oito suítes, quatro com piscina particular e quatro com terraço, um spa com três cabines, um restaurante, um bar e uma piscina no terraço da propriedade. Os hóspedes também podem aproveitar um cassino e opções de entretenimento a uma curta caminhada do local. MGallery Theatron Jerusalem Hotel & Residence, Israel (meados de 2022) Diferentemente do centro da cidade, onde está localizada a maioria dos hotéis de Jerusalém, o Theatron fica em um bairro residencial tranquilo envolvido por uma vegetação exuberante, de frente para um bosque de pinheiros com ampla vista para a região sul de Jerusalém. O hotel será composto por 76 quartos e 40 apartamentos da marca, um restaurante, um café-bar no saguão, uma sala de reuniões, uma sinagoga, um spa com piscina e uma academia.

(meados de 2022) Diferentemente do centro da cidade, onde está localizada a maioria dos hotéis de Jerusalém, o Theatron fica em um bairro residencial tranquilo envolvido por uma vegetação exuberante, de frente para um bosque de pinheiros com ampla vista para a região sul de Jerusalém. O hotel será composto por 76 quartos e 40 apartamentos da marca, um restaurante, um café-bar no saguão, uma sala de reuniões, uma sinagoga, um spa com piscina e uma academia. Niko Seaside Resort Crete MGallery, Grécia (meados de 2022) Contemporâneo e elegante, com uma excepcional vista panorâmica da Baía de Mirabello, este resort exclusivo para adultos contará com 143 quartos e suítes especialmente projetados, a maioria com sua própria piscina.

(meados de 2022) Contemporâneo e elegante, com uma excepcional vista panorâmica da Baía de Mirabello, este resort exclusivo para adultos contará com 143 quartos e suítes especialmente projetados, a maioria com sua própria piscina. Swissotel Bat Yam, Israel (meados de 2022) O hotel fará parte de um projeto de estilo de vida de uso misto voltado para uma vida inspirada e saudável. O monumental complexo de resorts acomodará viajantes em 236 apartamentos completos, com varandas que aproveitam ao máximo as espetaculares vistas do Mediterrâneo.

(meados de 2022) O hotel fará parte de um projeto de estilo de vida de uso misto voltado para uma vida inspirada e saudável. O monumental complexo de resorts acomodará viajantes em 236 apartamentos completos, com varandas que aproveitam ao máximo as espetaculares vistas do Mediterrâneo. Mercure Benidorm, Espanha (meados de 2022) Ambientado na Costa Blanca, o Mercure Benidorm é o lugar ideal para explorar as praias de Poniente e Levante e para descobrir a cidade antiga com suas belas igrejas e ruas.

(meados de 2022) Ambientado na Costa Blanca, o Mercure Benidorm é o lugar ideal para explorar as praias de Poniente e Levante e para descobrir a cidade antiga com suas belas igrejas e ruas. ibis Styles Dreux, França (início de 2022) O hotel com 60 quartos no centro de Dreux homenageia Le Corbusier , mestre da arquitetura moderna e do estilo de meados do século. Os apartamentos em amarelo, azul e rosa elevam o astral, com móveis e obras de arte fiéis à era dos anos 50. Uma área de jogos com futebol de mesa, um espaço de coworking e uma área de café da manhã que se transforma em um bar à noite, todos criam um alegre milieu social.

(início de 2022) O hotel com 60 quartos no centro de Dreux homenageia , mestre da arquitetura moderna e do estilo de meados do século. Os apartamentos em amarelo, azul e rosa elevam o astral, com móveis e obras de arte fiéis à era dos anos 50. Uma área de jogos com futebol de mesa, um espaço de coworking e uma área de café da manhã que se transforma em um bar à noite, todos criam um alegre milieu social. greet La Rochelle e greet Paris Vincennes (meados de 2022) Dar nova vida aos objetos antigos faz parte da missão de hospitalidade positiva ao estilo "fazer o bem para se sentir bem" do greet. Esta abordagem, que ganha vida no greet La Rochelle, um hotel revitalizado de 149 quartos, parte da renovação urbana do distrito de Rompsay, e também no novo greet Paris Vincennes.

Índia, Oriente Médio, África e Turquia

Banyan Tree AlUla, Arábia Saudita (meados de 2022) Localizado em um oásis no deserto dentro do Vale de Ashar, este belo acampamento de tendas oferece uma experiência de luxo ecológico e santuário restaurador, ao mesmo tempo que coexiste entre a pacífica comunidade de beduínos.

(meados de 2022) Localizado em um oásis no deserto dentro do Vale de Ashar, este belo acampamento de tendas oferece uma experiência de luxo ecológico e santuário restaurador, ao mesmo tempo que coexiste entre a pacífica comunidade de beduínos. Raffles Doha (final de 2022) Situado entre as icônicas torres de Lusail, o luxuoso Raffles Doha seis estrelas oferecerá o serviço lendário Raffles Butler Service aos hóspedes de suas 132 suítes, incluindo a suntuosa Royal Suite que fica nos 33 o e 34 o andares, com sua própria academia, spa, Majlis, sala de jogos e salão de beleza.

(final de 2022) Situado entre as icônicas torres de Lusail, o luxuoso Raffles Doha seis estrelas oferecerá o serviço lendário Raffles Butler Service aos hóspedes de suas 132 suítes, incluindo a suntuosa que fica nos 33 e 34 andares, com sua própria academia, spa, Majlis, sala de jogos e salão de beleza. Fairmont Doha (final de 2022) Conectado ao Raffles Doha por um magnífico salão de baile e espaço para eventos, o luxuoso hotel cinco estrelas contará com a Fairmont Gold , uma experiência privilegiada de hotel dentro de um hotel, ao mesmo tempo que refletirá a rica cultura do Catar e a transformação contemporânea da cidade.

(final de 2022) Conectado ao Raffles Doha por um magnífico salão de baile e espaço para eventos, o luxuoso hotel cinco estrelas contará com a , uma experiência privilegiada de hotel dentro de um hotel, ao mesmo tempo que refletirá a rica cultura do Catar e a transformação contemporânea da cidade. Fairmont La Marina Rabat-Salé (meados de 2022) Um hotel de luxo e residências à beira do rio com vista para as áreas históricas de Rabat e Salé, oferecendo vistas deslumbrantes do rio, do oceano e do porto e diversas opções de compras excelentes e espaços ao ar livre. Os hóspedes e proprietários de residências retornam ao Fairmont Spa para restaurar o equilíbrio e a tranquilidade.

(meados de 2022) Um hotel de luxo e residências à beira do rio com vista para as áreas históricas de e Salé, oferecendo vistas deslumbrantes do rio, do oceano e do porto e diversas opções de compras excelentes e espaços ao ar livre. Os hóspedes e proprietários de residências retornam ao Fairmont Spa para restaurar o equilíbrio e a tranquilidade. Fairmont Tangier Tazi Palace (final de 2022) O mistério e a intriga do Palácio Tazi, nos arredores de Tangier, contribui para o glamour deste novo resort de luxo cinco estrelas. Originalmente construído por um consultor do rei, nos anos 40, o amplo resort contará com 134 apartamentos, duas residências VIP e uma residência real.

(final de 2022) O mistério e a intriga do Palácio Tazi, nos arredores de Tangier, contribui para o glamour deste novo resort de luxo cinco estrelas. Originalmente construído por um consultor do rei, nos anos 40, o amplo resort contará com 134 apartamentos, duas residências VIP e uma residência real. Sofitel Agadir Royal Bay Resort (meados de 2022) Uma mistura encantadora de luxo francês, arquitetura Kasbah e estilo praiano aguarda os viajantes a apenas dez minutos de Agadir. Com culinária francesa, asiática e marroquina, os hóspedes apreciarão música ao vivo no bar de coquetéis do resort e DJs internacionais na boate So Fun.

(meados de 2022) Uma mistura encantadora de luxo francês, arquitetura Kasbah e estilo praiano aguarda os viajantes a apenas dez minutos de Agadir. Com culinária francesa, asiática e marroquina, os hóspedes apreciarão música ao vivo no bar de coquetéis do resort e DJs internacionais na boate So Fun. Rixos Jewel of The Creek Dubai (meados de 2022) Projetado para ser a "joia" do empreendimento Jewel of the Creek, o novo resort de luxo Rixos conta com diversas opções de diversão ao ar livre, piscinas luxuosas, paisagismo e fontes, além de uma alameda à beira-mar com lojas, restaurantes, bares e uma marina com 80 vagas.

(meados de 2022) Projetado para ser a "joia" do empreendimento Jewel of the Creek, o novo resort de luxo Rixos conta com diversas opções de diversão ao ar livre, piscinas luxuosas, paisagismo e fontes, além de uma alameda à beira-mar com lojas, restaurantes, bares e uma marina com 80 vagas. Rixos Doha Qetaifan Island (final de 2022) O primeiro Rixos a ser inaugurado no Catar, a tempo para a Copa do Mundo de 2022, este hotel de luxo está preparado para se tornar um marco da cultura e do entretenimento locais. Os hóspedes vão adorar o amplo Souq, o clube de praia, o parque temático e o parque aquático, com vistas panorâmicas do Golfo Pérsico.

Sudeste Asiático

The Admiral Hotel Manila – MGallery (meados de 2022) O primeiro MGallery das Filipinas contará com seis andares com temas especiais, apresentando a cultura local, festivais, heróis, danças folclóricas, destinos, objetos nativos e jogos tradicionais. Os quartos e suítes artisticamente projetados são equipados com luxos interessantes como barras de som Bose e amenidades de banho APPELLES.

(meados de 2022) O primeiro MGallery das Filipinas contará com seis andares com temas especiais, apresentando a cultura local, festivais, heróis, danças folclóricas, destinos, objetos nativos e jogos tradicionais. Os quartos e suítes artisticamente projetados são equipados com luxos interessantes como barras de som Bose e amenidades de banho APPELLES. Orchard Hills Residences – MGallery (meados de 2022) O primeiro endereço MGallery de Singapura ficará no mundialmente famoso distrito de compras Orchard Road. As 168 residências, projetadas pelo premiado estúdio japonês Nikken Sekkei, levarão os hóspedes em uma jornada pessoal de autodescoberta, com espaços imersivos, curadoria meticulosa e uma integração cuidadosa de hospitalidade de luxo, saúde e bem-estar.

(meados de 2022) O primeiro endereço MGallery de Singapura ficará no mundialmente famoso distrito de compras Orchard Road. As 168 residências, projetadas pelo premiado estúdio japonês Nikken Sekkei, levarão os hóspedes em uma jornada pessoal de autodescoberta, com espaços imersivos, curadoria meticulosa e uma integração cuidadosa de hospitalidade de luxo, saúde e bem-estar. Naru Hotel Seoul – MGallery (meados de 2022) Situado no distrito de Mapo, este novo hotel MGallery ficará de frente para o Rio Han , com vista para a ilha de Yeouido. O hotel de 196 quartos oferecerá a mistura exclusiva de mixologia personalizada e histórias fascinantes da marca, combinadas com a cultura do bairro.

(meados de 2022) Situado no distrito de Mapo, este novo hotel MGallery ficará de frente para o , com vista para a ilha de Yeouido. O hotel de 196 quartos oferecerá a mistura exclusiva de mixologia personalizada e histórias fascinantes da marca, combinadas com a cultura do bairro. Pullman Singapore Orchard (meados de 2022) Após uma elegante reforma, o hotel no centro do distrito de compras Orchard Road fará parte de um empreendimento de uso misto, com pontos comerciais e de varejo, incluindo a emblemática loja da Apple. O hotel fica a uma curta caminhada de alguns dos melhores shoppings da cidade, dos Jardins Botânicos de Singapura e do complexo de entretenimento Clarke Quay .

(meados de 2022) Após uma elegante reforma, o hotel no centro do distrito de compras Orchard Road fará parte de um empreendimento de uso misto, com pontos comerciais e de varejo, incluindo a emblemática loja da Apple. O hotel fica a uma curta caminhada de alguns dos melhores shoppings da cidade, dos Jardins Botânicos de Singapura e do complexo de entretenimento . Pullman Lombok Mandalika Beach Resort (início de 2022) Este resort cinco estrelas está situado na isolada praia de Kuta Mandalika , oferecendo 257 quartos, suítes e residências, repleto de piscinas cristalinas com vista para as águas azuis do Oceano Índico. Os hóspedes podem liberar sua criatividade no centro de negócios, curtir o centro de bem-estar e relaxamento, ou socializar em salas de reuniões e em um salão de baile para até 800 hóspedes.

(início de 2022) Este resort cinco estrelas está situado na isolada praia de , oferecendo 257 quartos, suítes e residências, repleto de piscinas cristalinas com vista para as águas azuis do Oceano Índico. Os hóspedes podem liberar sua criatividade no centro de negócios, curtir o centro de bem-estar e relaxamento, ou socializar em salas de reuniões e em um salão de baile para até 800 hóspedes. Mövenpick Phan Thiet (final de 2022) O hotel contará com dois restaurantes, um lounge executivo e amplas instalações de bem-estar.

(final de 2022) O hotel contará com dois restaurantes, um lounge executivo e amplas instalações de bem-estar. Grand Mercure Bali Legian Resort (meados de 2022) O primeiro resort Grand Mercure em Bali traz luxo tropical e uma experiência à beira-mar para famílias, casais e hóspedes de negócios, nas areias brancas da praia de Legian. Com 269 quartos, o hotel fica a apenas 45 minutos do aeroporto internacional e conta com uma seleção de restaurantes e bares, espaço para eventos e áreas de bem-estar.

(meados de 2022) O primeiro resort Grand Mercure em traz luxo tropical e uma experiência à beira-mar para famílias, casais e hóspedes de negócios, nas areias brancas da praia de Legian. Com 269 quartos, o hotel fica a apenas 45 minutos do aeroporto internacional e conta com uma seleção de restaurantes e bares, espaço para eventos e áreas de bem-estar. Novotel Phnom Penh Beung Keng Kong (meados de 2022) No centro de Phnom Penh , próximo ao Palácio Real e ao Monumento Independente, este hotel com 253 quartos foi projetado para o deleite de visitantes e moradores, com três restaurantes, várias salas de reunião, uma piscina, academia e spa.

(meados de 2022) No centro de , próximo ao Palácio Real e ao Monumento Independente, este hotel com 253 quartos foi projetado para o deleite de visitantes e moradores, com três restaurantes, várias salas de reunião, uma piscina, academia e spa. Mercure Pangkalan Bun (meados de 2022) Um novo destino para a Accor, este hotel quatro estrelas contará com 150 quartos em nove andares e se conectará a um edifício comercial de oito andares. Com localização perfeita na área comercial central da província Central Kalimantan , na Indonésia, o hotel oferecerá uma experiência autêntica com raízes locais, com um compromisso com a qualidade.

(meados de 2022) Um novo destino para a Accor, este hotel quatro estrelas contará com 150 quartos em nove andares e se conectará a um edifício comercial de oito andares. Com localização perfeita na área comercial central da província , na Indonésia, o hotel oferecerá uma experiência autêntica com raízes locais, com um compromisso com a qualidade. Mercure Miri City Centre (meados de 2022) Na deslumbrante cidade costeira de Miri, na ilha de Bornéu, o novo hotel Mercure se situa convenientemente perto do centro e do aeroporto da cidade. Com 160 quartos, salão de baile, salas de reunião, restaurantes, piscina e academia, os hóspedes contarão com todos os confortos importantes em meio ao calor e charme da autêntica cultura da Malásia.

(meados de 2022) Na deslumbrante cidade costeira de Miri, na ilha de Bornéu, o novo hotel Mercure se situa convenientemente perto do centro e do aeroporto da cidade. Com 160 quartos, salão de baile, salas de reunião, restaurantes, piscina e academia, os hóspedes contarão com todos os confortos importantes em meio ao calor e charme da autêntica cultura da Malásia. Mercure Living Putrajaya (meados de 2022) Uma experiência moderna aguarda os viajantes que buscam hospedagens mais longas ao viajarem a negócios ou a lazer. Servindo refeições o dia todo, com um lounge executivo, piscina de borda infinita de água salgada de 52 metros, academia, quadra de tênis e spa, os hóspedes se sentirão em casa nas suítes espaçosas e modernas com áreas de jantar e de estar, bem como espaços de trabalho.

(meados de 2022) Uma experiência moderna aguarda os viajantes que buscam hospedagens mais longas ao viajarem a negócios ou a lazer. Servindo refeições o dia todo, com um lounge executivo, piscina de borda infinita de água salgada de 52 metros, academia, quadra de tênis e spa, os hóspedes se sentirão em casa nas suítes espaçosas e modernas com áreas de jantar e de estar, bem como espaços de trabalho. Mercure Rayong Lomtalay (início de 2022) No espetacular cabo Laem Mae Phim , em Rayong, fica o mais novo e moderno resort de praia da Tailândia, com diversas acomodações, desde quartos luxuosos de frente para a praia até residências com vista para o mar.

(início de 2022) No espetacular cabo , em Rayong, fica o mais novo e moderno resort de praia da Tailândia, com diversas acomodações, desde quartos luxuosos de frente para a praia até residências com vista para o mar. Mercure Da Lat Resort, Vietnã (meados de 2022) Um edifício que é patrimônio histórico, situado entre jardins exuberantes na área da antiga estação de trem do centro da cidade, o Mercure Da Lat Resort é o ponto de partida ideal para explorar a cidade cultural e histórica e as magníficas terras altas da região central do Vietnã.

(meados de 2022) Um edifício que é patrimônio histórico, situado entre jardins exuberantes na área da antiga estação de trem do centro da cidade, o Mercure Da Lat Resort é o ponto de partida ideal para explorar a cidade cultural e histórica e as magníficas terras altas da região central do Vietnã. ibis Styles Bangkok Silom (meados de 2022) Localizado na rua Silom, no centro de Bangkok , com acesso fácil ao BTS Sala Daeng e MRT Silom, o hotel contará com quartos conjugados para famílias, uma academia e salas de reunião.

Pacífico

The Porter House Hotel, Sidney – MGallery (início de 2022) A Porter House, listada como patrimônio histórico de 1870, em Sidney, se conectará a uma nova torre de 36 andares, oferecendo uma mistura de hotel e residências, piscina e academia, dois restaurantes, um bar no quarto andar com galeria de arte giratória, instalações para reuniões e refeições privadas e um centro de negócios.

(início de 2022) A Porter House, listada como patrimônio histórico de 1870, em Sidney, se conectará a uma nova torre de 36 andares, oferecendo uma mistura de hotel e residências, piscina e academia, dois restaurantes, um bar no quarto andar com galeria de arte giratória, instalações para reuniões e refeições privadas e um centro de negócios. Hotel Morris, Sidney (início de 2022) O histórico West End Hotel, construído em 1929, reabrirá como Hotel Morris após uma extensa reforma. O hotel com 82 quartos contará com um restaurante e bar no térreo na rua Pitt e um espetacular bar no terraço.

(início de 2022) O histórico West End Hotel, construído em 1929, reabrirá como Hotel Morris após uma extensa reforma. O hotel com 82 quartos contará com um restaurante e bar no térreo na rua Pitt e um espetacular bar no terraço. The Sebel Wellington Lower Hutt, Nova Zelândia (meados de 2022) Com vista para o Rio Hutt , este elegante hotel em estilo de apartamento conta com 60 estúdios com serviço completo e apartamentos de um quarto, juntamente com um restaurante e bar animado chamado Biscotti.

Grande China

Raffles at Galaxy Macau (início de 2022) Uma adição incrível ao Galaxy Macau™, um resort de luxo integrado de classe mundial, o Raffles at Galaxy Macau conta com quartos como uma tela pessoal, com Samsung The Frame Hospitality em todos os apartamentos e os famosos mordomos do Raffles oferecendo serviços discretos e personalizados.

(início de 2022) Uma adição incrível ao Galaxy Macau™, um resort de luxo integrado de classe mundial, o Raffles at Galaxy Macau conta com quartos como uma tela pessoal, com Samsung The Frame Hospitality em todos os apartamentos e os famosos mordomos do Raffles oferecendo serviços discretos e personalizados. Sofitel Shanghai North Bund (final de 2022) O art-de-vivre francês brilhará intensamente no deslumbrante hotel emblemático de 25 andares, com 300 quartos e suítes suntuosos com vistas excepcionais do famoso horizonte de Xangai. Os hóspedes vão adorar o estilo francês moderno no Club Millesime, um luxuoso spa Sofitel e uma academia Sofitel ultramoderna.

(final de 2022) O art-de-vivre francês brilhará intensamente no deslumbrante hotel emblemático de 25 andares, com 300 quartos e suítes suntuosos com vistas excepcionais do famoso horizonte de Xangai. Os hóspedes vão adorar o estilo francês moderno no Club Millesime, um luxuoso spa Sofitel e uma academia Sofitel ultramoderna. Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection (final de 2022) A mais nova marca de luxo da Accor, Emblems Collection, estreia seu primeiro hotel no famoso Guiyang Art Centre, na capital da província de Guizhou . Originalmente construído como uma residência palaciana particular, o Emblems traz uma expressão nova e moderna de luxo que definirá os padrões para esta coleção interessante e crescente de hotéis e resorts únicos.

(final de 2022) A mais nova marca de luxo da Accor, Emblems Collection, estreia seu primeiro hotel no famoso Guiyang Art Centre, na capital da província de . Originalmente construído como uma residência palaciana particular, o Emblems traz uma expressão nova e moderna de luxo que definirá os padrões para esta coleção interessante e crescente de hotéis e resorts únicos. The Silveri Hong Kong - MGallery (início de 2022) Com um nome que evoca as minas de prata de Lantau e as águas cintilantes ao redor da ilha, o primeiro MGallery em Hong Kong é um oásis urbano com vegetação exuberante e uma abundância de terraços ao ar livre, onde se pode vivenciar um refúgio de tranquilidade, inesperado em um hotel urbano.

(início de 2022) Com um nome que evoca as minas de prata de Lantau e as águas cintilantes ao redor da ilha, o primeiro MGallery em é um oásis urbano com vegetação exuberante e uma abundância de terraços ao ar livre, onde se pode vivenciar um refúgio de tranquilidade, inesperado em um hotel urbano. AKI Hong Kong – MGallery (meados de 2022) A fachada histórica no distinto distrito de Wanchai revela uma atmosfera de alto padrão e calmante, para a qual os hóspedes podem retornar após um dia agitado explorando a cidade. Um elegante bar de uísque coroa o último andar, onde a mixologia se mistura com mentes criativas e conversas culturais.

(meados de 2022) A fachada histórica no distinto distrito de Wanchai revela uma atmosfera de alto padrão e calmante, para a qual os hóspedes podem retornar após um dia agitado explorando a cidade. Um elegante bar de uísque coroa o último andar, onde a mixologia se mistura com mentes criativas e conversas culturais. Swissôtel Beijing (meados de 2022) Após uma extensa reforma, o Swissôtel Beijing , no centro de Macau de Hong Kong , está de volta, mais formoso do que nunca. Com atenção à saúde, ao condicionamento físico e ao bem-estar em todos os detalhes, os hóspedes deste hotel ecológico com localização central são incentivados a " Viver Bem ".

América do Norte e Central

Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences (final de 2022) A primeira propriedade do Raffles na América do Norte promete ser uma expressão urbana de elegância refinada, composta por um hotel de uso misto diferenciado e uma coleção única de suítes pied-à-terre, casas de um a três quartos e coberturas magníficas.

(final de 2022) A primeira propriedade do Raffles na América do Norte promete ser uma expressão urbana de elegância refinada, composta por um hotel de uso misto diferenciado e uma coleção única de suítes pied-à-terre, casas de um a três quartos e coberturas magníficas. Sofitel Legend Casco Viejo, Panamá (meados de 2022) Situado em um local protegido pela UNESCO e patrimônio mundial designado pelas Nações Unidas, o hotel se estende ao longo de um litoral impecável, ideal para hóspedes a lazer e a negócios que buscam uma experiência de luxo em um local histórico.

(meados de 2022) Situado em um local protegido pela UNESCO e patrimônio mundial designado pelas Nações Unidas, o hotel se estende ao longo de um litoral impecável, ideal para hóspedes a lazer e a negócios que buscam uma experiência de luxo em um local histórico. Novotel Mexico City Insurgentes WTC (meados de 2022) Com localização perfeita, em frente ao World Trade Center Mexico City (WTC), uma das áreas de negócios mais vibrantes da Cidade do México, o hotel contará com o exclusivo Gourmet Bar da marca e um Meet N Workspace.

Ennismore

A posição incomparável da Accor em hospitalidade de estilo de vida, uma das categorias de crescimento mais rápido do setor, é gerida pela Ennismore, uma empresa de hospitalidade criativa com um portfólio global de marcas empreendedoras e construídas por fundadores com um propósito. As marcas e propriedades a seguir fazem parte da Ennismore.

Norte da Europa

25hours Hotel Indre By (início de 2022) Será o primeiro hotel 25hours na Escandinávia. O complexo, situado no centro da cidade, com acesso direto ao calçadão Købmagergade, próximo à Torre Redonda e perto de Kongens Have e Kongens Nytorv, é composto por quatro edifícios e 243 quartos. O 25hours Hotel Indre também será a casa do primeiro restaurante NENI na Escandinávia, do The Boilerman Bar e do Café Duse.

Sul da Europa

Maison Delano Paris (final de 2022) Situado no centro do 8º arrondissement, que é o ápice da elegância, em um edifício do século XVIII com pátio interior e com endereço em 4 Rue d' Anjou , a poucos passos de distância da famosa Rue du Faubourg Saint Honoré, o hotel contará com 56 quartos e suítes extraordinários e um novo conceito culinário da famosa chef Dani Garcia . O Maison Delano Paris será o lançamento da marca Maison Delano .

(final de 2022) Situado no centro do 8º arrondissement, que é o ápice da elegância, em um edifício do século XVIII com pátio interior e com endereço em 4 Rue d' , a poucos passos de distância da famosa Rue du Faubourg Saint Honoré, o hotel contará com 56 quartos e suítes extraordinários e um novo conceito culinário da famosa chef . O será o lançamento da marca . The Hoxton, Poblenou (início de 2022) Prometendo oferecer aos hóspedes um sabor real da vida local, o The Hoxton, Poblenou é a base perfeita para explorar Barcelona , com seus 240 quartos, piscina no terraço e taqueria, saguão claro e arejado, terraço de pizza ensolarado e loja que vende pizzas por fatias, além de espaços multifuncionais para eventos.

(início de 2022) Prometendo oferecer aos hóspedes um sabor real da vida local, o The Hoxton, Poblenou é a base perfeita para explorar , com seus 240 quartos, piscina no terraço e taqueria, saguão claro e arejado, terraço de pizza ensolarado e loja que vende pizzas por fatias, além de espaços multifuncionais para eventos. SO/ Paris (meados de 2022) Ancorado às margens do Rio Sena , no 4º arrondissement, o SO/ Paris é um novo endereço interessante para a cidade, com seu terraço panorâmico para restaurantes, vistas de tirar o fôlego, quartos elegantes e suítes magníficas, além de uma academia e amenidades de spa de classe mundial.

(meados de 2022) Ancorado às margens do , no 4º arrondissement, o SO/ Paris é um novo endereço interessante para a cidade, com seu terraço panorâmico para restaurantes, vistas de tirar o fôlego, quartos elegantes e suítes magníficas, além de uma academia e amenidades de spa de classe mundial. Mama Shelter, Lisboa (janeiro de 2022) O primeiro endereço Mama na Península Ibérica está situado entre o animado distrito Príncipe Real e a monumental Praça Marquês de Pombal, com vistas deslumbrantes de toda a cidade a partir de seu terraço. Os 130 quartos e o restaurante, uma nova versão de uma tradicional brasserie francesa, mergulharão os hóspedes na vibração dinâmica da cidade para uma verdadeira experiência lisboeta.

Índia, Oriente Médio, África e Turquia

Mama Shelter, Dubai (final de 2022) Será uma pérola real no deserto, com 197 quartos e 192 apartamentos, diversos restaurantes, um terraço com quatro piscinas, um CineMama ao ar livre e muito mais. É um imenso Mama que incorpora a ideia de um resort no centro da cidade, lembrando as origens da família Trigano, que fundou o grupo Mama Shelter e cofundou o Club Med.

Sudeste Asiático

TRIBE Phnom Penh Post Office Square (início de 2022) Traz uma versão ousada do design para o cenário hoteleiro do Camboja, com as mais recentes tecnologias, projeto inteligente, camas e amenidades exclusivas, lençóis de alta qualidade, vaporizadores de roupas, duchas, roupões exclusivos e máquinas de café Nespresso.

(início de 2022) Traz uma versão ousada do design para o cenário hoteleiro do Camboja, com as mais recentes tecnologias, projeto inteligente, camas e amenidades exclusivas, lençóis de alta qualidade, vaporizadores de roupas, duchas, roupões exclusivos e máquinas de café Nespresso. Mondrian Hong Kong Kowloon (final de 2022) Localizado no movimentado distrito Mong Kok de Kowloon , em Hong Kong , o hotel será o primeiro Mondrian na China e a sétima propriedade Mondrian em todo o mundo. A propriedade de 324 quartos com mais de 40 andares dará uma reviravolta em suas origens em Hong Kong , oferecendo amplas vistas para o porto e uma experiência de restaurante elevada no 39o andar, no Carna de Dario Cecchini .

América do Norte e Central

21c Museum Hotel St. Louis (final de 2022) Um hotel boutique, um museu de arte contemporânea e um restaurante comandado por chefs ocuparão um ex-edifício da YMCA de dez andares, construído em 1926 no estilo Renaissance Revival, com alguns elementos góticos, e listado no Registro Nacional de Lugares Históricos.

América do Sul

SLS Puerto Madero , Argentina (início de 2022) O SLS traz uma vibração nova e moderna à energia dinâmica da cidade, com 58 quartos e suítes projetados pelo renomado designer e arquiteto italiano Piero Lissoni. Hóspedes e moradores se reúnem na Leynia, uma dinâmica churrascaria argentina inspirada em sabores do Japão, enquanto um grande salão de eventos oferece espaço para reuniões corporativas ou comemorações particulares.

(início de 2022) O SLS traz uma vibração nova e moderna à energia dinâmica da cidade, com 58 quartos e suítes projetados pelo renomado designer e arquiteto italiano Piero Lissoni. Hóspedes e moradores se reúnem na Leynia, uma dinâmica churrascaria argentina inspirada em sabores do Japão, enquanto um grande salão de eventos oferece espaço para reuniões corporativas ou comemorações particulares. JO&JOE Medellín, Colômbia (início de 2022) A cultura de compartilhamento, espontaneidade e experiências individuais do JO&JOE reúne os viajantes e combina a diversão de um albergue e o conforto de um hotel, atraindo uma ampla comunidade internacional de exploradores globais. O JO&JOE Medellín conta com espaços comuns animados que destacam alguns dos famosos artistas de rua da cidade.

SOBRE A ACCOR

A Accor é um grupo hoteleiro líder mundial composto por mais de 5.200 propriedades e dez mil locais de alimentos e bebidas em 110 países. O grupo tem um dos ecossistemas de hospitalidade mais diversificados e totalmente integrados do setor, englobando mais de 40 marcas de hotéis de luxo, premium, de média categoria e econômicos, casas noturnas e de entretenimento, restaurantes e bares, residências particulares de marca, propriedades de acomodação compartilhada, serviços de concierge, espaços de coworking e muito mais. A posição incomparável da Accor em hospitalidade de estilo de vida, uma das categorias de crescimento mais rápido do setor, é gerida pela Ennismore, uma empresa de hospitalidade criativa com um portfólio global de marcas empreendedoras e construídas por fundadores com um propósito. A Accor tem um portfólio inigualável de marcas diferenciadas e aproximadamente 260 mil funcionários em todo o mundo. Sessenta e oito milhões de membros se beneficiam do abrangente programa de fidelidade da empresa, o ALL - Accor Live Limitless, um companheiro de estilo de vida cotidiano que dá acesso a uma ampla variedade de recompensas, serviços e experiências. Com suas iniciativas Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE e ALL Heartist Fund, o grupo se dedica a promover ações positivas por meio da ética nos negócios, turismo responsável, sustentabilidade ambiental, engajamento comunitário, diversidade e inclusão. Fundada em 1967, a Accor SA está sediada na França e listada publicamente na Bolsa de Valores Euronext Paris (código ISIN: FR0000120404) e no OTC Market (Ticker: ACCYY) nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse group.accor.com ou siga a Accor no Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Contatos para a imprensa:

Charlotte Thouvard

[email protected]

Mike Taylor

[email protected]

Line Crieloue

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1727030/Accor_Accor_welcomes_2022_with_a_diverse_array_of_spectacular_ne.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1727031/Accor_Accor_welcomes_2022_with_a_diverse_array_of_spectacular_ne.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1727032/Accor_Accor_welcomes_2022_with_a_diverse_array_of_spectacular_ne.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1727034/Accor_Accor_welcomes_2022_with_a_diverse_array_of_spectacular_ne.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1727037/Accor_Accor_welcomes_2022_with_a_diverse_array_of_spectacular_ne.jpg

FONTE Accor

SOURCE Accor