Accor recibe 2022 con una gran variedad de nuevas y espectaculares propiedades

"Accor cree firmemente en el poder de la diversidad, en nuestra plantilla, en nuestra base de clientes y en nuestras marcas", dijo Sébastien Bazin, presidente y consejero delegado de Accor. "Continuamente introducimos nuevos conceptos y nuevos lugares para descubrir. Con más de 300 nuevos hoteles y resorts que abrirán sus puertas en 2022, estamos seguros de que cada miembro de nuestra amplia comunidad de huéspedes fieles en todo el mundo encontrará algún lugar único que inspire su próximo viaje".

Una de las aperturas más esperadas de este año es Raffles London at The OWO. Esta obra maestra de la arquitectura, situada en el histórico Old War Office -el emblemático edificio de Whitehall en el que han vivido los estadistas y espías más famosos de Gran Bretaña, desde Winston Churchill hasta Ian Fleming- se encuentra en los últimos retoques de una monumental transformación para crear 120 habitaciones y suites, 85 residencias de marca únicas y 11 restaurantes y bares de destino. Mientras tanto, en el noroeste de Inglaterra, Novotel Liverpool Paddington Village abrirá sus puertas como faro de la hospitalidad en Liverpool. Con más de 220 habitaciones repartidas en 16 plantas, el nuevo hotel insignia destacará como el más alto y uno de los puntos de encuentro más atractivos para turistas y lugareños en esta vibrante ciudad de música, cultura y destacados pubs.

La fuerza de la red de Accor en Europa sigue reforzándose con recientes y próximas aperturas, como Sofitel Barcelona Skipper, Mercure Amsterdam North, ibis Styles St. Margrethen Switzerland, Mercure Hotel President en Lecce, Italia y MGallery Cagliari Palazzo Tirso, Italia, sólo por nombrar algunos. París sigue siendo un mercado muy querido por Accor, no sólo por ser la sede de la empresa y por su patrocinio del club de fútbol Paris Saint-Germain, sino también por su apoyo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024. En 2022, Accor dará la bienvenida a nuevas incorporaciones a la ciudad, como MGallery Issy-les-Moulineaux Domaine de la Reine Margot y el gran Paris Vincennes.

Al otro lado del charco, Norteamérica espera con impaciencia el primer Raffles del continente a finales de este año. Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences, situado en el prestigioso barrio de Back Bay, es un edificio de 35 plantas que cuenta con 146 residencias, 147 habitaciones y seis locales de restauración, entre ellos un sky bar y venta de bebidas. El llamativo vestíbulo de tres plantas será el primero de su clase en Boston.

Oriente Medio es otro bastión interesante para Accor, especialmente con la Copa del Mundo de 2022 en Qatar. Accor ha sido seleccionado como proveedor oficial de alojamiento para los visitantes del evento, proporcionando miembros del equipo para gestionar y operar más de 60.000 habitaciones en apartamentos y villas en todo el estado árabe del Golfo. El Grupo también ampliará su cartera de Rixos en Qatar y en la región en general con el próximo Rixos DohaQetaifan, Rixos Obhur Jeddah en Arabia Saudí y Rixos Jewel of the Creek en Dubái, EAU. Accor también presentará muchas propiedades nuevas e impresionantes en toda la región, incluyendo el nuevo Raffles Doha y su hotel hermano Fairmont Doha, Banyan Tree AlUla en Asher Valley en Arabia Saudí, y Fairmont La Marina Rabat-Salé.

Otro mercado destacado para Accor en 2022 es Rusia. El turismo nacional sigue creciendo, especialmente entre los viajeros rusos, acostumbrados a los servicios internacionales y a las experiencias vacacionales de alto nivel. Accor está ampliando su cartera en todo el país con una diversa gama de destinos, incluyendo Novotel Moscow ComCity, ibis Styles Kogalym Russia y Mövenpick Resort and Spa Anapa Miracleon.

Además, Accor se complace en abrir su primera propiedad en Dinamarca, el ibis Styles Orestad Denmark, en las afueras de Copenhague; el hotel marca el primer paso de Accor en este hermoso país escandinavo.

Por último, dado que el estilo de vida representa uno de los segmentos de más rápido crecimiento del sector hotelero mundial, Accor, a través de su empresa conjunta con Ennismore, continuará haciendo crecer marcas de estilo de vida líderes como Mondrian, SLS, The Hoxton, Morgans Originals y Mama Shelter. Las aperturas más destacadas en esta categoría incluyen el primer Mondrian en China, Hong Kong Kowloon, una propiedad de 324 habitaciones con vistas ininterrumpidas al puerto; la inaugural Maison Delano Paris en el ultra-chic 8º Arrondissement a pocos pasos de la legendaria Rue du Faubourg Saint Honoré; TRIBE Phnom Penh Post Office Square, que aportará un diseño atrevido a la escena hotelera de Camboya, y Mama Shelter Dubai, un Mama más grande que encarna la idea de un resort en el corazón de la ciudad con apartamentos, piscinas y un cine al aire libre.

"La cartera de proyectos de Accor es muy sólida y estamos encantados de dar vida a tantos proyectos en 2022", dijo Agnès Roquefort, directora de Desarrollo Global de Accor. "Nuestros hoteleros de todo el mundo están deseando dar la bienvenida a los huéspedes a sus destinos favoritos, así como presentarles nuevos lugares, de una manera mucho más grande de lo que hemos hecho en los últimos dos años".

Se adjunta una lista más amplia de las aperturas más destacadas de Accor en 2022.

Accor

Aperturas destacadas - 2022

Norte de Europa

Raffles London at The OWO (finales de 2022) Un nuevo y grandioso hotel en Old War Office de Whitehall, catalogada de grado II. El edificio se abrirá al público por primera vez, tras haber sufrido una transformación monumental para crear 120 habitaciones y suites, 85 residencias de marca únicas y 11 restaurantes y bares de destino.

(finales de 2022) Un nuevo y grandioso hotel en Old War Office de Whitehall, catalogada de grado II. El edificio se abrirá al público por primera vez, tras haber sufrido una transformación monumental para crear 120 habitaciones y suites, 85 residencias de marca únicas y 11 restaurantes y bares de destino. The Emporium Plovdiv – MGallery, Bulgaria (a principio de 2022) El hotel, que en su día fue unos famosos grandes almacenes y ahora está diseñado al estilo de un antiguo foro, continúa su historia mientras los huéspedes se relajan en el impresionante Champagne Bar & Cocktail Lounge, se dan un capricho en las exclusivas zonas de bienestar y fitness o se reúnen con estilo en una de las tres salas de conferencias del hotel.

(a principio de 2022) El hotel, que en su día fue unos famosos grandes almacenes y ahora está diseñado al estilo de un antiguo foro, continúa su historia mientras los huéspedes se relajan en el impresionante Champagne Bar & Cocktail Lounge, se dan un capricho en las exclusivas zonas de bienestar y fitness o se reúnen con estilo en una de las tres salas de conferencias del hotel. Mövenpick Resort & Spa Anapa Miracleon, Rusia (a principio de 2022) En el complejo Black Sea de Anapa, donde el verano dura seis meses, los huéspedes de Mövenpick tienen un montón de días soleados para disfrutar de las cinco piscinas del complejo, los parques deportivos e infantiles, el parque de aventuras, los escenarios para conciertos, los restaurantes familiares y las atractivas instalaciones de spa y bienestar.

(a principio de 2022) En el complejo Black Sea de Anapa, donde el verano dura seis meses, los huéspedes de Mövenpick tienen un montón de días soleados para disfrutar de las cinco piscinas del complejo, los parques deportivos e infantiles, el parque de aventuras, los escenarios para conciertos, los restaurantes familiares y las atractivas instalaciones de spa y bienestar. Pullman Tbilisi Axis Towers, Georgia (mediados de 2022) Situado en el llamativo complejo Axis Towers, el nuevo hotel de 226 habitaciones establecerá nuevos estándares en Tbilisi con su Skybar con piscina en la azotea, su animado restaurante y bares, y la mayor sala de conferencias del centro de la ciudad.

(mediados de 2022) Situado en el llamativo complejo Axis Towers, el nuevo hotel de 226 habitaciones establecerá nuevos estándares en con su Skybar con piscina en la azotea, su animado restaurante y bares, y la mayor sala de conferencias del centro de la ciudad. Mercure Amsterdam North , Países Bajos (mediados de 2022) Situado en la prometedora zona de Noord, cerca de la estación de metro, la diseñadora del hotel, Charlotte Emmerig, se ha inspirado en los humedales locales para crear un hotel inspirado en la tranquilidad acogedora.

(mediados de 2022) Situado en la prometedora zona de Noord, cerca de la estación de metro, la diseñadora del hotel, Charlotte Emmerig, se ha inspirado en los humedales locales para crear un hotel inspirado en la tranquilidad acogedora. Mercure Szklarska Poreba , Polonia (mediados de 2022) Una joya local garantizada con residencias contiguas, el diseño se inspira en los retiros rústicos de montaña, a la vez que ofrece todas las comodidades modernas que los viajeros anhelan.

(mediados de 2022) Una joya local garantizada con residencias contiguas, el diseño se inspira en los retiros rústicos de montaña, a la vez que ofrece todas las comodidades modernas que los viajeros anhelan. Mercure Brasov Cubix, Rumanía (a principio de 2022) Mercure aportará su estilo acogedor a 57 habitaciones cómodas, modernas y temáticas, con modernas salas de reuniones para eventos sociales y corporativos, y un restaurante y bar que sirve delicias locales.

(a principio de 2022) Mercure aportará su estilo acogedor a 57 habitaciones cómodas, modernas y temáticas, con modernas salas de reuniones para eventos sociales y corporativos, y un restaurante y bar que sirve delicias locales. Novotel Liverpool Paddington Village (mediados de 2022) Con 16 plantas, este emblemático hotel será el más alto de Liverpool , y ofrecerá un lugar animado a los visitantes y a los habitantes de esta vibrante ciudad con un patrimonio musical, unas atracciones culturales y un carácter jovial inigualables.

(mediados de 2022) Con 16 plantas, este emblemático hotel será el más alto de , y ofrecerá un lugar animado a los visitantes y a los habitantes de esta vibrante ciudad con un patrimonio musical, unas atracciones culturales y un carácter jovial inigualables. Novotel Living Tallinn (finales de 2022) El primer proyecto de larga estancia de este tipo en la región del Báltico, la oferta residencial de 124 estancias dará la bienvenida a los viajeros en un encantador barrio entre el casco antiguo y el puerto de Tallin. Con animadas zonas sociales, el establecimiento incluirá un espacio de trabajo compartido, un gimnasio y un restaurante.

(finales de 2022) El primer proyecto de larga estancia de este tipo en la región del Báltico, la oferta residencial de 124 estancias dará la bienvenida a los viajeros en un encantador barrio entre el casco antiguo y el puerto de Tallin. Con animadas zonas sociales, el establecimiento incluirá un espacio de trabajo compartido, un gimnasio y un restaurante. ibis Styles Kogalym Russia (mediados de 2022) El primer hotel ibis Styles en Yugra ofrecerá 122 habitaciones con un confort de clase europeo, motivos de la taiga y colores de la naturaleza del norte.

(mediados de 2022) El primer hotel ibis Styles en Yugra ofrecerá 122 habitaciones con un confort de clase europeo, motivos de la taiga y colores de la naturaleza del norte. ibis Styles St. Margrethen Switzerland (mediados de 2022) Situado en la región del lago suizo de Constanza, el hotel está diseñado para refrescar el espíritu, con un encantador tema de tres pinos y diseños ergonómicos.

(mediados de 2022) Situado en la región del lago suizo de Constanza, el hotel está diseñado para refrescar el espíritu, con un encantador tema de tres pinos y diseños ergonómicos. ibis Styles Orestad Denmark (mediados de 2022) En las afueras de Copenhague, este hotel de 186 habitaciones se encuentra en el proyecto Nest45, compartiendo espacio con oficinas y pequeñas empresas, a poca distancia del centro y del aeropuerto.

(mediados de 2022) En las afueras de Copenhague, este hotel de 186 habitaciones se encuentra en el proyecto Nest45, compartiendo espacio con oficinas y pequeñas empresas, a poca distancia del centro y del aeropuerto. ibis budget Manchester Airport (mediados de 2022) El hotel ofrecerá 262 cómodas habitaciones equipadas con mullidos edredones y almohadas y un delicioso desayuno buffet.

Sur de Europa

Sofitel Barcelona Skipper (nueva marca mediados de 2022) Este querido hotel del Barrio Gótico es conocido por su envidiable ubicación junto a la playa de la Barceloneta, sus impresionantes vistas al mar y su popular restaurante de tapas, Tendiez. Este hotel, que pronto ondeará la bandera de Sofitel, elevará los espíritus con un encantador jardín vertical, una elegancia moderna y toques decadentes de lujo francés.

(nueva marca mediados de 2022) Este querido hotel del Barrio Gótico es conocido por su envidiable ubicación junto a la playa de la Barceloneta, sus impresionantes vistas al mar y su popular restaurante de tapas, Tendiez. Este hotel, que pronto ondeará la bandera de Sofitel, elevará los espíritus con un encantador jardín vertical, una elegancia moderna y toques decadentes de lujo francés. MGallery Tel Aviv Elkonin, Israel (mediados de 2022) Aporta un sabor boutique único y elegante a la ciudad que nunca duerme. El hotel ofrece un diseño moderno y elegante, manteniendo el espíritu original del primer hotel construido en Tel Aviv en la década de 1910. Situado en el corazón del barrio de moda de Neve Tzedek, en el sur de Tel Aviv , el hotel abrirá sus puertas con 44 habitaciones y contará con un restaurante de autor de Joël Robuchon, una piscina exterior, un Clarins SPA y un bar en la azotea.

(mediados de 2022) Aporta un sabor boutique único y elegante a la ciudad que nunca duerme. El hotel ofrece un diseño moderno y elegante, manteniendo el espíritu original del primer hotel construido en en la década de 1910. Situado en el corazón del barrio de moda de Neve Tzedek, en el sur de , el hotel abrirá sus puertas con 44 habitaciones y contará con un restaurante de autor de Joël Robuchon, una piscina exterior, un Clarins SPA y un bar en la azotea. MGallery Issy-les-Moulineaux Domaine de la Reine Margot, Francia (finales de 2022) Los huéspedes encontrarán refinamiento aquí, en el corazón del Jardin des Quiétudes, a las puertas de París, un monumento que perteneció a la reina Margarita de Valois . Construido y diseñado por Jean-Michel Wilmotte , el spa del hotel combina el esplendor del viejo mundo con la elegancia contemporánea, mientras que un huerto y un jardín proporcionan abundante belleza al aire libre.

(finales de 2022) Los huéspedes encontrarán refinamiento aquí, en el corazón del Jardin des Quiétudes, a las puertas de París, un monumento que perteneció a la reina . Construido y diseñado por , el spa del hotel combina el esplendor del viejo mundo con la elegancia contemporánea, mientras que un huerto y un jardín proporcionan abundante belleza al aire libre. MGallery Cagliari Palazzo Tirso, Italia (mediados de 2022) Se ha conservado la historia de este romántico palacio italiano de Cagliari, al tiempo que se ha infundido nueva vida y lujos modernos a una experiencia memorable para viajeros y lugareños. El hotel contará con 85 encantadoras habitaciones, un salón y un bar en la azotea, un jardín botánico y una piscina, dos elegantes restaurantes, un amplio SPA y amplios espacios para reuniones.

(mediados de 2022) Se ha conservado la historia de este romántico palacio italiano de Cagliari, al tiempo que se ha infundido nueva vida y lujos modernos a una experiencia memorable para viajeros y lugareños. El hotel contará con 85 encantadoras habitaciones, un salón y un bar en la azotea, un jardín botánico y una piscina, dos elegantes restaurantes, un amplio SPA y amplios espacios para reuniones. MGallery Troyes la Licorne, Francia (finales de 2022) En el muelle de Dampierre, frente al canal de Trévois, este magnífico edificio ofrece generosas habitaciones y suites con extraordinarias vistas. Al entrar en el encantador patio pavimentado, los huéspedes se ven envueltos en una atmósfera de bienestar donde pueden relajarse con una bebida y un bocado, o instalarse en el comedor restaurante, dirigido por un chef con estrella Michelin.

(finales de 2022) En el muelle de Dampierre, frente al canal de Trévois, este magnífico edificio ofrece generosas habitaciones y suites con extraordinarias vistas. Al entrar en el encantador patio pavimentado, los huéspedes se ven envueltos en una atmósfera de bienestar donde pueden relajarse con una bebida y un bocado, o instalarse en el comedor restaurante, dirigido por un chef con estrella Michelin. MGallery Cap d'Antibes Juan-les-Pins, Francia (mediados de 2022) Situado a las afueras de Cap d'Antibes, con ligeras vistas al bosque de pinos y a pocos pasos del paseo marítimo, la propiedad promete calma y serenidad en todo momento. El hotel, de estilo Art Decó, contará con 64 habitaciones, incluidas ocho suites, cuatro con piscina privada y cuatro con terraza, un spa con tres cabinas, un restaurante, un bar y una piscina en la azotea. Los huéspedes también disfrutan de un casino y opciones de entretenimiento a poca distancia.

(mediados de 2022) Situado a las afueras de Cap d'Antibes, con ligeras vistas al bosque de pinos y a pocos pasos del paseo marítimo, la propiedad promete calma y serenidad en todo momento. El hotel, de estilo Art Decó, contará con 64 habitaciones, incluidas ocho suites, cuatro con piscina privada y cuatro con terraza, un spa con tres cabinas, un restaurante, un bar y una piscina en la azotea. Los huéspedes también disfrutan de un casino y opciones de entretenimiento a poca distancia. MGallery Theatron Jerusalem Hotel & Residence, Israel (mediados de 2022) A diferencia del centro de la ciudad, donde se encuentran la mayoría de los hoteles de Jerusalén, Theatron se encuentra en un tranquilo barrio residencial envuelto en una exuberante vegetación, con vistas a una arboleda de pinos con una vista abierta del sur de Jerusalén. El hotel contará con 76 habitaciones y 40 apartamentos de marca, un restaurante, un café-bar en el vestíbulo, una sala de reuniones, una sinagoga, un spa con piscina y una zona de fitness.

(mediados de 2022) A diferencia del centro de la ciudad, donde se encuentran la mayoría de los hoteles de Jerusalén, Theatron se encuentra en un tranquilo barrio residencial envuelto en una exuberante vegetación, con vistas a una arboleda de pinos con una vista abierta del sur de Jerusalén. El hotel contará con 76 habitaciones y 40 apartamentos de marca, un restaurante, un café-bar en el vestíbulo, una sala de reuniones, una sinagoga, un spa con piscina y una zona de fitness. Niko Seaside Resort Crete MGallery, Grecia (mediados de 2022) Contemporáneo y elegante, con excepcionales vistas panorámicas de la bahía de Mirabello, el complejo sólo para adultos contará con 143 habitaciones y suites de diseño exclusivo, la mayoría con su propia piscina.

(mediados de 2022) Contemporáneo y elegante, con excepcionales vistas panorámicas de la bahía de Mirabello, el complejo sólo para adultos contará con 143 habitaciones y suites de diseño exclusivo, la mayoría con su propia piscina. Swissotel Bat Yam, Israel (mediados de 2022) El hotel formará parte de un proyecto de uso mixto orientado a una vida inspirada y saludable. El imponente complejo turístico acogerá a los viajeros en 236 habitaciones, con balcones que aprovechan las espectaculares vistas del Mediterráneo.

(mediados de 2022) El hotel formará parte de un proyecto de uso mixto orientado a una vida inspirada y saludable. El imponente complejo turístico acogerá a los viajeros en 236 habitaciones, con balcones que aprovechan las espectaculares vistas del Mediterráneo. Mercure Benidorm, España (mediados de 2022) Situado en la Costa Blanca, el Mercure Benidorm es un lugar ideal desde el que explorar las playas de Poniente y Levante y descubrir el casco antiguo con sus hermosas iglesias y calles.

(mediados de 2022) Situado en la Costa Blanca, el Mercure Benidorm es un lugar ideal desde el que explorar las playas de Poniente y Levante y descubrir el casco antiguo con sus hermosas iglesias y calles. ibis Styles Dreux, Francia (a principio de 2022) Este hotel de 60 habitaciones situado en el corazón de Dreux rinde homenaje a Le Corbusier , maestro de la arquitectura moderna y del estilo de mediados de siglo. Las habitaciones de color amarillo, azul y rosa empolvado levantan el ánimo, con mobiliario y obras de arte fieles a la época de los años 50. Una zona de juegos con futbolín, un área de coworking y una zona de desayunos que se convierte en bar por la noche, crean un alegre entorno social.

(a principio de 2022) Este hotel de 60 habitaciones situado en el corazón de Dreux rinde homenaje a , maestro de la arquitectura moderna y del estilo de mediados de siglo. Las habitaciones de color amarillo, azul y rosa empolvado levantan el ánimo, con mobiliario y obras de arte fieles a la época de los años 50. Una zona de juegos con futbolín, un área de coworking y una zona de desayunos que se convierte en bar por la noche, crean un alegre entorno social. greet La Rochelle & greet Paris Vincennes (mediados de 2022) Dar una segunda vida a los objetos vintage forma parte de la misión de hospitalidad positiva de greet. Este enfoque cobra vida en greet La Rochelle, un hotel revitalizado de 149 habitaciones, que forma parte de la renovación urbana del distrito de Rompsay de la ciudad, así como en el nuevo greet Paris Vincennes.

India, Oriente Medio, África y Turquía

Banyan Tree AlUla, Arabia Saudí (mediados de 2022) Situado en un oasis del desierto dentro del valle de Ashar, este hermoso campamento de tiendas de campaña ofrece una experiencia de lujo ecológico y un santuario reparador, al tiempo que convive con la pacífica comunidad beduina.

(mediados de 2022) Situado en un oasis del desierto dentro del valle de Ashar, este hermoso campamento de tiendas de campaña ofrece una experiencia de lujo ecológico y un santuario reparador, al tiempo que convive con la pacífica comunidad beduina. Raffles Doha (finales de 2022) Situado entre las emblemáticas torres de Lusail, el lujoso Raffles Doha, de seis estrellas, ofrecerá el legendario servicio de mayordomo de Raffles a los huéspedes de sus 132 suites, incluida la opulenta Royal Suite , situada en las plantas 33 y 34, con su propio gimnasio, spa, Majlis, sala de juegos y peluquería.

(finales de 2022) Situado entre las emblemáticas torres de Lusail, el lujoso Raffles Doha, de seis estrellas, ofrecerá el legendario servicio de mayordomo de Raffles a los huéspedes de sus 132 suites, incluida la opulenta , situada en las plantas 33 y 34, con su propio gimnasio, spa, Majlis, sala de juegos y peluquería. Fairmont Doha (finales de 2022) Conectado con el Raffles Doha por un magnífico salón de baile y espacio para eventos, el lujoso hotel de cinco estrellas incluirá el Fairmont Gold , una experiencia privilegiada de hotel dentro de hotel, al tiempo que reflejará la rica cultura de Qatar y la transformación contemporánea de la ciudad.

(finales de 2022) Conectado con el Raffles Doha por un magnífico salón de baile y espacio para eventos, el lujoso hotel de cinco estrellas incluirá el , una experiencia privilegiada de hotel dentro de hotel, al tiempo que reflejará la rica cultura de y la transformación contemporánea de la ciudad. Fairmont La Marina Rabat-Salé (mediados de 2022) El hotel de lujo y las residencias a orillas del río se asoman a las zonas históricas de Rabat y Salé, ofreciendo amplias vistas del río, el océano y el puerto, así como una gran cantidad de excelentes espacios comerciales y al aire libre. Los huéspedes y los propietarios de las residencias vuelven al Fairmont Spa para recuperar el equilibrio y la tranquilidad.

(mediados de 2022) El hotel de lujo y las residencias a orillas del río se asoman a las zonas históricas de y Salé, ofreciendo amplias vistas del río, el océano y el puerto, así como una gran cantidad de excelentes espacios comerciales y al aire libre. Los huéspedes y los propietarios de las residencias vuelven al Fairmont Spa para recuperar el equilibrio y la tranquilidad. Fairmont Tangier Tazi Palace (finales de 2022) El misterio y la intriga del Palacio de Tazi , en las afueras de Tánger, se suman al glamour de este nuevo complejo de lujo de cinco estrellas. Construido originalmente por un consejero del Rey en la década de 1940, el extenso complejo contará con 134 habitaciones, dos villas VIP y una villa real.

(finales de 2022) El misterio y la intriga del , en las afueras de Tánger, se suman al glamour de este nuevo complejo de lujo de cinco estrellas. Construido originalmente por un consejero del Rey en la década de 1940, el extenso complejo contará con 134 habitaciones, dos villas VIP y una villa real. Sofitel Agadir Royal Bay Resort (mediados de 2022) Le espera una encantadora mezcla de lujo francés, arquitectura Kasbah y estilo frente a la playa, a sólo 10 minutos de Agadir. Con cocina francesa, asiática y marroquí, los huéspedes podrán disfrutar de música en directo en el bar de cócteles del complejo y de DJs internacionales en la discoteca So Fun.

(mediados de 2022) Le espera una encantadora mezcla de lujo francés, arquitectura Kasbah y estilo frente a la playa, a sólo 10 minutos de Agadir. Con cocina francesa, asiática y marroquí, los huéspedes podrán disfrutar de música en directo en el bar de cócteles del complejo y de DJs internacionales en la discoteca So Fun. Rixos Jewel of The Creek Dubai (mediados de 2022) Diseñado para ser la "joya" de la urbanización Jewel of the Creek, el nuevo complejo de lujo de Rixos cuenta con abundante diversión al aire libre, con lujosas piscinas, jardines y fuentes, y un paseo marítimo repleto de boutiques, restaurantes, bares y un puerto deportivo con 80 amarres.

(mediados de 2022) Diseñado para ser la "joya" de la urbanización Jewel of the Creek, el nuevo complejo de lujo de Rixos cuenta con abundante diversión al aire libre, con lujosas piscinas, jardines y fuentes, y un paseo marítimo repleto de boutiques, restaurantes, bares y un puerto deportivo con 80 amarres. Rixos Doha Qetaifan Island (finales de 2022) Este hotel de lujo, el primer Rixos que se abre en Qatar , justo a tiempo para la Copa del Mundo de 2022, se convertirá en un punto de referencia de la cultura y el entretenimiento locales. Los huéspedes adorarán el amplio zoco, el club de playa, el parque temático y el parque acuático, con vistas panorámicas del Golfo Arábigo.

Sudeste asiático

The Admiral Hotel Manila – MGallery (mediados de 2022) El primer MGallery en Filipinas contará con seis plantas temáticas únicas que muestran la cultura local, los festivales, los héroes, los bailes folclóricos, los destinos, los objetos autóctonos y los juegos tradicionales. Las habitaciones y suites, artísticamente diseñadas, están equipadas con lujos como barras de sonido Bose y productos de baño APPELLES.

(mediados de 2022) El primer MGallery en Filipinas contará con seis plantas temáticas únicas que muestran la cultura local, los festivales, los héroes, los bailes folclóricos, los destinos, los objetos autóctonos y los juegos tradicionales. Las habitaciones y suites, artísticamente diseñadas, están equipadas con lujos como barras de sonido Bose y productos de baño APPELLES. Orchard Hills Residences – MGallery (mediados de 2022) La primera dirección MGallery de Singapur se ubicará en el mundialmente conocido distrito comercial de Orchard Road. Estas 168 residencias con servicios, diseñadas por el galardonado estudio japonés Nikken Sekkei, llevarán a los huéspedes a un viaje personal de autodescubrimiento a través de espacios envolventes, una meticulosa selección y una cuidadosa integración de la hospitalidad de lujo, la atención sanitaria y el bienestar.

(mediados de 2022) La primera dirección MGallery de Singapur se ubicará en el mundialmente conocido distrito comercial de Orchard Road. Estas 168 residencias con servicios, diseñadas por el galardonado estudio japonés Nikken Sekkei, llevarán a los huéspedes a un viaje personal de autodescubrimiento a través de espacios envolventes, una meticulosa selección y una cuidadosa integración de la hospitalidad de lujo, la atención sanitaria y el bienestar. Naru Hotel Seoul – MGallery (mediados de 2022) Situado en el distrito de Mapo, este nuevo hotel MGallery se asomará al río Han con vistas a la isla de Yeouido. El hotel, de 196 habitaciones, ofrecerá la mezcla característica de la marca de mixología a medida e historias fascinantes impregnadas de la cultura del barrio.

(mediados de 2022) Situado en el distrito de Mapo, este nuevo hotel MGallery se asomará al río Han con vistas a la isla de Yeouido. El hotel, de 196 habitaciones, ofrecerá la mezcla característica de la marca de mixología a medida e historias fascinantes impregnadas de la cultura del barrio. Pullman Singapore Orchard (mediados de 2022) Tras una elegante reforma, el hotel, situado en el corazón del distrito comercial de Orchard Road, formará parte de un complejo de uso mixto, con establecimientos comerciales y minoristas, incluida la tienda insignia de Apple, y se encuentra a poca distancia de algunos de los mejores centros comerciales de la ciudad, el Jardín Botánico de Singapur y el enclave de ocio de Clarke Quay .

(mediados de 2022) Tras una elegante reforma, el hotel, situado en el corazón del distrito comercial de Orchard Road, formará parte de un complejo de uso mixto, con establecimientos comerciales y minoristas, incluida la tienda insignia de Apple, y se encuentra a poca distancia de algunos de los mejores centros comerciales de la ciudad, el Jardín Botánico de Singapur y el enclave de ocio de . Pullman Lombok Mandalika Beach Resort (a principio de 2022) Este complejo de 5 estrellas está situado en la apartada playa de Kuta Mandalika y ofrece 257 habitaciones, suites y villas, salpicadas de piscinas de color aguamarina con vistas al azulado Océano Índico. Los huéspedes pueden dar rienda suelta a su creatividad en el centro de negocios, disfrutar del espacio Chill Out y del centro de bienestar, o relacionarse en las salas de reuniones y en el salón de baile, que puede acoger hasta 800 invitados.

(a principio de 2022) Este complejo de 5 estrellas está situado en la apartada playa de y ofrece 257 habitaciones, suites y villas, salpicadas de piscinas de color aguamarina con vistas al azulado Océano Índico. Los huéspedes pueden dar rienda suelta a su creatividad en el centro de negocios, disfrutar del espacio Chill Out y del centro de bienestar, o relacionarse en las salas de reuniones y en el salón de baile, que puede acoger hasta 800 invitados. Mövenpick Phan Thiet (finales de 2022) El hotel contará con dos restaurantes, un salón ejecutivo y amplias instalaciones de bienestar.

(finales de 2022) El hotel contará con dos restaurantes, un salón ejecutivo y amplias instalaciones de bienestar. Grand Mercure Bali Legian Resort (mediados de 2022) El primer complejo Grand Mercure en Bali ofrece lujo tropical y una experiencia frente a la playa a familias, parejas y huéspedes de negocios, en las blancas arenas de Legian Beach. Con 269 habitaciones, el hotel está a solo 45 minutos por carretera del aeropuerto internacional y cuenta con una selección de restaurantes y bares, espacio para eventos y zonas de bienestar.

(mediados de 2022) El primer complejo Grand Mercure en ofrece lujo tropical y una experiencia frente a la playa a familias, parejas y huéspedes de negocios, en las blancas arenas de Legian Beach. Con 269 habitaciones, el hotel está a solo 45 minutos por carretera del aeropuerto internacional y cuenta con una selección de restaurantes y bares, espacio para eventos y zonas de bienestar. Novotel Phnom Penh Beung Keng Kong (mediados de 2022) En en centro de la ciudad de Phnom Penh , cerca del Palacio Real y el Monumento a la Independencia, este hotel de 253 habitaciones está diseñado para el disfrute de visitantes y lugareños, con tres restaurantes, múltiples salas de reuniones, una piscina, un gimnasio y un spa.

(mediados de 2022) En en centro de la ciudad de , cerca del y el Monumento a la Independencia, este hotel de 253 habitaciones está diseñado para el disfrute de visitantes y lugareños, con tres restaurantes, múltiples salas de reuniones, una piscina, un gimnasio y un spa. Mercure Pangkalan Bun (mediados de 2022) Este hotel de cuatro estrellas, un nuevo destino para Accor, ofrecerá 150 habitaciones distribuidas en nueve plantas, con un edificio de oficinas de ocho plantas conectado. Idealmente situado en la zona central de negocios de la provincia indonesia de Kalimantan Central, el hotel ofrecerá una auténtica experiencia de raíces locales con un compromiso de calidad.

(mediados de 2022) Este hotel de cuatro estrellas, un nuevo destino para Accor, ofrecerá 150 habitaciones distribuidas en nueve plantas, con un edificio de oficinas de ocho plantas conectado. Idealmente situado en la zona central de negocios de la provincia indonesia de Kalimantan Central, el hotel ofrecerá una auténtica experiencia de raíces locales con un compromiso de calidad. Mercure Miri City Centre (mediados de 2022) En la impresionante ciudad costera de Miri, en la isla de Borneo , el nuevo hotel Mercure se levanta convenientemente cerca del centro de la ciudad y del aeropuerto. Con 160 habitaciones, salón de baile, salas de reuniones, comedores, una piscina y un gimnasio, los huéspedes experimentarán todas las comodidades importantes en medio de la calidez y el encanto de la auténtica cultura malaya.

(mediados de 2022) En la impresionante ciudad costera de Miri, en la isla de , el nuevo hotel Mercure se levanta convenientemente cerca del centro de la ciudad y del aeropuerto. Con 160 habitaciones, salón de baile, salas de reuniones, comedores, una piscina y un gimnasio, los huéspedes experimentarán todas las comodidades importantes en medio de la calidez y el encanto de la auténtica cultura malaya. Mercure Living Putrajaya (mediados de 2022) Una experiencia refrescante y moderna espera a los que buscan estancias más largas mientras viajan por negocios o por placer. Los huéspedes se sentirán como en casa en las amplias y modernas suites, que incluyen zonas de comedor y de estar, así como espacios de trabajo, ya que cuentan con un salón ejecutivo, una piscina infinita de agua salada de 52 metros, un gimnasio, una pista de tenis y un spa.

(mediados de 2022) Una experiencia refrescante y moderna espera a los que buscan estancias más largas mientras viajan por negocios o por placer. Los huéspedes se sentirán como en casa en las amplias y modernas suites, que incluyen zonas de comedor y de estar, así como espacios de trabajo, ya que cuentan con un salón ejecutivo, una piscina infinita de agua salada de 52 metros, un gimnasio, una pista de tenis y un spa. Mercure Rayong Lomtalay (a principio de 2022) En el espectacular Cape Laem Mae Phim, Rayong, es el complejo de playa más nuevo y más moderno de Tailandia, con una gama de alojamientos que van desde habitaciones de lujo frente a la playa hasta villas con vistas al mar.

(a principio de 2022) En el espectacular Cape Laem Mae Phim, Rayong, es el complejo de playa más nuevo y más moderno de Tailandia, con una gama de alojamientos que van desde habitaciones de lujo frente a la playa hasta villas con vistas al mar. Mercure Da Lat Resort, Vietnam (mediados de 2022) l Mercure Da Lat Resort, un edificio histórico situado entre exuberantes jardines en la zona de la antigua estación de tren del centro de la ciudad, es un punto de partida ideal para explorar la ciudad cultural e histórica y las majestuosas tierras altas de la región central de Vietnam .

(mediados de 2022) l Mercure Da Lat Resort, un edificio histórico situado entre exuberantes jardines en la zona de la antigua estación de tren del centro de la ciudad, es un punto de partida ideal para explorar la ciudad cultural e histórica y las majestuosas tierras altas de la región central de . ibis Styles Bangkok Silom (mediados de 2022) Situado en Silom Road, en el corazón de Bangkok , con fácil acceso a BTS Sala Daeng y MRT Silom, el hotel contará con habitaciones conectadas para familias, un gimnasio y salas de reuniones.

Pacífico

The Porter House Hotel, Sydney – MGallery (a principio de 2022) La Porter House de Sídney, catalogada como patrimonio de la época de 1870, se conectará con una nueva torre de 36 pisos que ofrecerá una combinación de hotel y residencias, piscina y gimnasio, dos restaurantes, un bar en el cuarto piso con una galería de arte itinerante, instalaciones para reuniones y comedores privados y un centro de negocios.

(a principio de 2022) La Porter House de Sídney, catalogada como patrimonio de la época de 1870, se conectará con una nueva torre de 36 pisos que ofrecerá una combinación de hotel y residencias, piscina y gimnasio, dos restaurantes, un bar en el cuarto piso con una galería de arte itinerante, instalaciones para reuniones y comedores privados y un centro de negocios. Hotel Morris, Sídney (a principio de 2022) El histórico West End Hotel, construido en 1929, reabrirá sus puertas como Hotel Morris tras una amplia reforma. El hotel de 82 habitaciones contará con un restaurante y un bar en la planta baja, en la calle Pitt, y un espectacular bar en la azotea.

(a principio de 2022) El histórico West End Hotel, construido en 1929, reabrirá sus puertas como Hotel Morris tras una amplia reforma. El hotel de 82 habitaciones contará con un restaurante y un bar en la planta baja, en la calle Pitt, y un espectacular bar en la azotea. The Sebel Wellington Lower Hutt, Nueva Zelanda (mediados de 2022) Con vistas al río Hutt, este elegante hotel de estilo apartamento cuenta con 60 estudios y apartamentos de una habitación con todos los servicios, además de un animado restaurante y bar llamado Biscotti.

China

Raffles at Galaxy Macau (a principio de 2022) Una impresionante adición al Galaxy Macau™, un resort integrado de lujo de clase mundial, Raffles at Galaxy Macau cuenta con habitaciones de huéspedes como un lienzo personal - con Samsung The Frame Hospitality en cada habitación, y los famosos Raffles Butlers de la marca proporcionando un servicio discreto a medida.

(a principio de 2022) Una impresionante adición al Galaxy Macau™, un resort integrado de lujo de clase mundial, Raffles at Galaxy Macau cuenta con habitaciones de huéspedes como un lienzo personal - con Samsung The Frame Hospitality en cada habitación, y los famosos Raffles Butlers de la marca proporcionando un servicio discreto a medida. Sofitel Shanghai North Bund (finales de 2022) El arte de vivir francés brillará con fuerza en este impresionante hotel de 25 plantas, que cuenta con 300 opulentas habitaciones y suites con vistas excepcionales del famoso horizonte de Shanghái. Los huéspedes adorarán el moderno estilo francés del Club Millesime, un lujoso Spa Sofitel y un ultramoderno gimnasio Sofitel Fitness.

(finales de 2022) El arte de vivir francés brillará con fuerza en este impresionante hotel de 25 plantas, que cuenta con 300 opulentas habitaciones y suites con vistas excepcionales del famoso horizonte de Shanghái. Los huéspedes adorarán el moderno estilo francés del Club Millesime, un lujoso Spa Sofitel y un ultramoderno gimnasio Sofitel Fitness. Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection (finales de 2022) La nueva marca de lujo de Accor, Emblems Collection, estrena su primer hotel en el famoso Centro de Arte de Guiyang , en la capital de la provincia de Guizhou . Construido originalmente como una residencia palaciega privada, Emblems aporta una expresión fresca y moderna del lujo que marcará las pautas de esta emocionante y creciente colección de hoteles y resorts únicos.

(finales de 2022) La nueva marca de lujo de Accor, Emblems Collection, estrena su primer hotel en el famoso , en la capital de la provincia de . Construido originalmente como una residencia palaciega privada, Emblems aporta una expresión fresca y moderna del lujo que marcará las pautas de esta emocionante y creciente colección de hoteles y resorts únicos. The Silveri Hong Kong - MGallery (a principio de 2022) Con un nombre que evoca las minas de plata de Lantau y las brillantes aguas que rodean la isla, el primer MGallery de Hong Kong es un oasis urbano de exuberante vegetación con abundantes terrazas al aire libre, donde se puede experimentar un relajante retiro inesperado en un hotel de ciudad.

(a principio de 2022) Con un nombre que evoca las minas de plata de Lantau y las brillantes aguas que rodean la isla, el primer MGallery de es un oasis urbano de exuberante vegetación con abundantes terrazas al aire libre, donde se puede experimentar un relajante retiro inesperado en un hotel de ciudad. AKI Hong Kong – MGallery (mediados de 2022) La histórica fachada en el característico distrito de Wanchai revela un ambiente elegante y tranquilo en el que los huéspedes pueden retirarse tras un ajetreado día de exploración urbana. Un elegante bar de whisky corona la última planta, donde la mixología se mezcla con las mentes creativas y las conversaciones culturales.

(mediados de 2022) La histórica fachada en el característico distrito de Wanchai revela un ambiente elegante y tranquilo en el que los huéspedes pueden retirarse tras un ajetreado día de exploración urbana. Un elegante bar de whisky corona la última planta, donde la mixología se mezcla con las mentes creativas y las conversaciones culturales. Swissôtel Beijing (mediados de 2022) Tras una amplia reforma, el Swissôtel Beijing , situado en el centro de Hong Kong - Macao , ha vuelto más bonito que nunca. Con la atención puesta en la salud, la forma física y el bienestar en cada detalle, se anima a los huéspedes de este hotel ecológico y céntrico a "vivir bien".

Norteamérica y Centroamérica

Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences (finales de 2022) La primera propiedad de Raffles en Norteamérica promete ser una expresión urbana de refinada elegancia, compuesta por un distintivo hotel de uso mixto y una colección única de suites pied-a-terre, viviendas de uno a tres dormitorios y magníficos áticos.

(finales de 2022) La primera propiedad de Raffles en Norteamérica promete ser una expresión urbana de refinada elegancia, compuesta por un distintivo hotel de uso mixto y una colección única de suites pied-a-terre, viviendas de uno a tres dormitorios y magníficos áticos. Sofitel Legend Casco Viejo, Panamá (mediados de 2022) Enclavado en un lugar protegido por la UNESCO y designado por las Naciones Unidas como Patrimonio de la Humanidad, el hotel se encuentra a lo largo de un prístino paseo marítimo, ideal para huéspedes de ocio y de negocios que buscan una experiencia de lujo en un lugar histórico.

(mediados de 2022) Enclavado en un lugar protegido por la UNESCO y designado por las Naciones Unidas como Patrimonio de la Humanidad, el hotel se encuentra a lo largo de un prístino paseo marítimo, ideal para huéspedes de ocio y de negocios que buscan una experiencia de lujo en un lugar histórico. Novotel Mexico City Insurgentes WTC (mediados de 2022) Con una ubicación ideal frente al World Trade Center Mexico City (WTC), una de las zonas de negocios más vibrantes de la Ciudad de México, el hotel contará con el emblemático Gourmet Bar de la marca y un Meet N Workspace.

Ennismore

La posición inigualable de Accor en el sector de la hostelería de estilo de vida -una de las categorías de más rápido crecimiento del sector- está liderada por Ennismore, una empresa de hostelería creativa con una cartera global de marcas empresariales y construidas por sus fundadores con un propósito en su corazón. Las siguientes marcas y propiedades forman parte de Ennismore.

Norte de Europa

25hours Hotel Indre By (a principio de 2022) Será el primer 25hours Hotel escandinavo. El complejo, situado en pleno centro de la ciudad con acceso directo a la calle peatonal Købmagergade, junto a la Torre Redonda y cerca de Kongens Have y Kongens Nytorv, consta de cuatro edificios y 243 habitaciones. El 25hours Hotel Indre también albergará el primer restaurante escandinavo NENI, el Boilerman Bar y el Café Duse.

Sur de Europa

Maison Delano Paris (finales de 2022) Situado en el corazón del ultra-chic 8º Arrondissement en un edificio con patio del siglo XVIII en el número 4 de la Rue d' Anjou , a pocos pasos de la legendaria Rue du Faubourg Saint Honoré, el hotel ofrecerá 56 extraordinarias habitaciones y suites, y un nuevo concepto culinario a cargo del mundialmente reconocido chef Dani García. Maison Delano Paris será el lanzamiento de la marca Maison Delano .

(finales de 2022) Situado en el corazón del ultra-chic 8º Arrondissement en un edificio con patio del siglo XVIII en el número 4 de la Rue d' , a pocos pasos de la legendaria Rue du Faubourg Saint Honoré, el hotel ofrecerá 56 extraordinarias habitaciones y suites, y un nuevo concepto culinario a cargo del mundialmente reconocido chef Dani García. será el lanzamiento de la marca . The Hoxton, Poblenou (a principio de 2022) The Hoxton, Poblenou, promete dar a los huéspedes un verdadero sabor de la vida local, y es la base perfecta para explorar Barcelona con sus 240 habitaciones, piscina y taquería en la azotea, vestíbulo luminoso y aireado, soleada terraza de pizzas y tienda de rebanadas, y espacios multifuncionales para eventos.

(a principio de 2022) The Hoxton, Poblenou, promete dar a los huéspedes un verdadero sabor de la vida local, y es la base perfecta para explorar con sus 240 habitaciones, piscina y taquería en la azotea, vestíbulo luminoso y aireado, soleada terraza de pizzas y tienda de rebanadas, y espacios multifuncionales para eventos. SO/ Paris (mediados de 2022) Situado a orillas del Sena, en el 4º distrito, el SO/ Paris es una nueva y excitante dirección para la ciudad, con su terraza restaurante panorámica, sus impresionantes vistas, sus elegantes habitaciones y suites, y sus instalaciones de fitness y spa de primera clase.

(mediados de 2022) Situado a orillas del Sena, en el 4º distrito, el SO/ Paris es una nueva y excitante dirección para la ciudad, con su terraza restaurante panorámica, sus impresionantes vistas, sus elegantes habitaciones y suites, y sus instalaciones de fitness y spa de primera clase. Mama Shelter, Lisboa (enero de 2022) La primera dirección de Mama en la Península Ibérica está situada entre el animado barrio de Príncipe Real y la monumental Praça Marquês de Pombal, con impresionantes vistas de toda la ciudad desde su azotea. Las 130 habitaciones y el restaurante -una nueva versión de la tradicional brasserie francesa- sumergirán a los huéspedes en el dinámico ambiente de la ciudad para vivir una auténtica experiencia lisboeta.

India, Oriente Medio, África y Turquía

Mama Shelter, Dubái (finales de 2022) Será una auténtica perla en el desierto, con 197 habitaciones y 192 apartamentos, una serie de puntos de restauración, una terraza con cuatro piscinas, un CineMama al aire libre y mucho más. Es un Mama más grande que la vida que encarna la idea de un resort en el corazón de la ciudad, recordando los orígenes de la familia Trigano que fundó el grupo Mama Shelter y cofundó el Club Med.

Sudeste asiático

TRIBE Phnom Penh Post Office Square (a principio de 2022) Aporta una edición de diseño audaz al panorama hotelero de Camboya, con las últimas tecnologías, diseño inteligente, cama y comodidades de la firma, ropa de cama de alta calidad, vaporizadores de ropa, duchas de lluvia, batas de sudor de la firma y máquinas de café Nespresso.

(a principio de 2022) Aporta una edición de diseño audaz al panorama hotelero de Camboya, con las últimas tecnologías, diseño inteligente, cama y comodidades de la firma, ropa de cama de alta calidad, vaporizadores de ropa, duchas de lluvia, batas de sudor de la firma y máquinas de café Nespresso. Mondrian Hong Kong Kowloon (finales de 2022) Situado en el animado distrito de Mong Kok , en la vibrante Kowloon de Hong Kong , el hotel será el primer Mondrian de China y el séptimo del mundo. El hotel, de 324 habitaciones repartidas en 40 plantas, dará un giro a sus orígenes de Hong Kong y ofrecerá vistas ininterrumpidas del puerto y una experiencia gastronómica elevada en la planta 39 en Carna by Dario Cecchini .

Norteamérica y Centroamérica

21c Museum Hotel St. Louis (finales de 2022) Un hotel boutique, museo de arte contemporáneo y restaurante dirigido por un chef ocuparán un antiguo edificio de YMCA de 10 plantas, construido en 1926 en estilo renacentista, con algunos elementos góticos, y que está inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

Sudamérica

SLS Puerto Madero , Argentina (a principio de 2022) SLS aporta un ambiente fresco y moderno a la energía dinámica de la ciudad, con 58 habitaciones y suites diseñadas por el renombrado diseñador y arquitecto italiano Piero Lissoni. Los huéspedes y los lugareños acuden a Leynia, un dinámico asador argentino inspirado en los sabores de Japón, mientras que un gran salón de eventos ofrece espacio para reuniones corporativas o celebraciones privadas.

(a principio de 2022) SLS aporta un ambiente fresco y moderno a la energía dinámica de la ciudad, con 58 habitaciones y suites diseñadas por el renombrado diseñador y arquitecto italiano Piero Lissoni. Los huéspedes y los lugareños acuden a Leynia, un dinámico asador argentino inspirado en los sabores de Japón, mientras que un gran salón de eventos ofrece espacio para reuniones corporativas o celebraciones privadas. JO&JOE Medellín, Colombia (a principio de 2022) La cultura de JO&JOE de compartir, la espontaneidad y las experiencias individuales reúne a los viajeros y une la diversión de un albergue y las comodidades de un hotel, atrayendo a una amplia comunidad internacional de exploradores globales. JO&JOE Medellín cuenta con animados espacios comunes en los que destacan algunos de los famosos artistas callejeros de la ciudad.

