Accor presenta Emblems Collection, un cautivador portafolio de exclusivos hoteles de lujo

Con la creación de Emblems Collection, Accor está ampliando su presencia en el espacio de las marcas de colección y buscará replicar el éxito que ha logrado con otra de las marcas del grupo: MGallery Hotel Collection, un portafolio narrativo que ahora cuenta con más de 100 hoteles boutique en todo el mundo. Con un enfoque de espíritu libre similar pero enfocado en el segmento de lujo, Emblems Collection contará con hoteles únicos que son "emblemáticos" para sus diseñadores, demografías o destinos. Los elementos emblemáticos de los hoteles de la marca, atractivos para el elegante e inteligente conjunto, incluirán entornos de lujo, piscinas dignas de Instagram y espacios públicos vibrantes. Los hoteles y complejos turísticos que conformarán Emblems Collection se dividirán en tres categorías:

Emblems Collection Retreat : complejos turísticos en playas estupendas, campos bucólicos o enclavados en las montañas, que ofrecen suntuosas experiencias de spa y bienestar con atención y enriquecimiento holísticos a través de rituales, serenidad y bienestar.

Emblems Collection Signature: hoteles de diseño que encarnan un universo estético, una oda al estilo y la firma de los diseñadores o residentes originales que contribuyeron al legado único del hotel.

Diseñada para hoteleros independientes

La marca Emblems Collection está diseñada pensando en las necesidades de los propietarios de hoteles independientes y boutique. Para quienes buscan elevar el estatus de lujo de su propiedad y darle un impulso a su perfil global, los estándares de la marca hotelera de la colección son flexibles, claros y fáciles de lograr, con oportunidades para firmar acuerdos de franquicia (la única marca de lujo de Accor que ofrece esta opción). La nueva marca alentará a sus hoteles a conservar sus identidades únicas, algo importante para los hoteleros que han invertido en crear un estilo determinado para su hotel y/o mercado. Además, Emblems Collection ofrece un ROI directo y la oportunidad de maximizar los ingresos con acceso inmediato a la fuerza de la plataforma de ventas, distribución y lealtad de Accor.

"Para los propietarios y desarrolladores que han creado hoteles de lujo únicos o que buscan desarrollar una nueva oferta de comercialización, ofrecemos una marca de colección que puede potenciar el estatus y el perfil de su propiedad con una inversión limitada en marketing y desarrollo de marca, junto con un proceso de transición sencillo", expuso Agnes Roquefort, directora de Desarrollo de Accor. "Con Emblems Collection, un hotelero puede optimizar sus costos y operaciones de inmediato aprovechando las poderosas redes globales de distribución y suministro de Accor, a la vez que amplía el alcance de su audiencia desde el momento en que se unen. Esperamos trabajar en colaboración con más hoteleros y socios de desarrollo para atraer más hoteles de todo el mundo a esta extraordinaria colección".

Primera parada: China

Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection es la insignia inaugural del nuevo portafolio de hoteles y reside en el famoso Centro de Arte Guiyang de la ciudad. Esta joya de la corona de la capital, construida originalmente como una opulenta residencia privada, atrae a los visitantes con su exuberante paisaje, sus extensos terrenos y su ambiente sereno de bienestar.

Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection

La ciudad de Guiyang es reconocida por su encantador clima cálido, está localizada en el centro de la provincia de Guizhou y disfruta de una ubicación envidiable a lo largo de la ribera norte del río Nanming. Catalogada a menudo como la "capital de los centros turísticos de verano de China", Guiyang es una de las ciudades de más rápido crecimiento del país, un punto de concentración turística líder y un destino popular para viajeros de lujo, tanto nacionales como extranjeros.

"Como uno de los mercados hoteleros más importantes del mundo, China es la ubicación perfecta para que Accor lance nuestra marca de lujo más reciente, y nos honra trabajar con nuestro socio de confianza HLC Group en este emblemático proyecto. HLC es un destacado líder comercial en la provincia de Guizhou y es reconocido como una de las principales empresas privadas de China. Estamos encantados por asociarnos con ellos para darle vida nuestra visión compartida del nuevo hotel Emblems Collection en Guiyang", expresó Gary Rosen, director ejecutivo para la Gran China de Accor. "Esta grande y enigmática propiedad ha captado la atención de los residentes y visitantes de Guiyang desde hace mucho tiempo. Emblems Collection aportará una nueva y moderna expresión de vida de lujo a este icónico punto de referencia, estableciendo los altos estándares en hotelería y estilo que esperamos para esta marca a medida que se expande a otros mercados de todo el mundo".

Con 64 extraordinarias suites y dos magníficas salas de baile, a los huéspedes les encantará el nuevo hotel Emblems Collection, con su emocionante mezcla de atmósfera, grandeza, estilo e innovación. Ya sea disfrutando de la serenidad de la piscina, el spa y la zona de acondicionamiento físico, o del zumbido social de uno de sus sofisticados bares, salones y restaurantes, el Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection con seguridad se convertirá en uno de los hoteles más populares de la ciudad capital de la provincia de Guizhou.

Con un plan de crecer la colección para llegar a 60 propiedades en 2030, Accor busca de forma activa nuevas propiedades para formar parte de Emblems Collection en destinos selectos en todo el mundo. París y Praga son dos ciudades clave donde los lujosos hoteles de patrimonio podrían ser candidatos para Emblems Collection Heritage o Emblems Collection Signature. Otras ciudades destino para el crecimiento potencial son Londres, Ámsterdam, Berlín, Madrid, Marrakech, El Cairo, Ammán, Doha, Moscú, Bangkok, Seúl, Sídney, Montreal, Nueva York, La Habana, Cartagena, Santiago, Buenos Aires, Montevideo y Santiago, entre otras. Para Emblems Collection Retreat, algunos destinos preseleccionados son Toscana, Mikonos, Bodrum, Algarve, Bali, Gold Coast en Australia y la Riviera Maya en México.

