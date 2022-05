Accor presenta la innovadora serie Health to Wealth

UN GRUPO DIVERSO DE MÁS DE UNA DOCENA DE AGENTES DE CAMBIO GLOBALES COMO WIM HOF, SAASHA CELESTIAL-ONE, ALLIE BURNS, OLAF BLANKE Y THIERRY MALLERET

PARÍS, Francia, 5 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Accor , un grupo hotelero líder en el mundo, ha anunciado hoy el lanzamiento de Health to Wealth , una nueva serie que explora el estado actual del bienestar y las cuestiones que definen nuestro tiempo. Health to Wealth, que cuenta con la participación de algunos de los principales pensadores de nuestra época, comienza hoy con una serie de podcasts informativos que invitan a la reflexión, a la que seguirá próximamente un reto de creación de empresas en París en colaboración con VivaTech, y un libro blanco que se publicará a finales de este año en el que se exploran las últimas investigaciones en los ámbitos de la salud psicológica y fisiológica, la estructura y la responsabilidad de la sociedad, los cambios globales, las respuestas y las predicciones.

"El objetivo de la hospitalidad es proporcionar una cálida bienvenida, un espíritu de cuidado y una sensación de bienestar", dijo Emlyn Brown, Vicepresidente Global de Bienestar de Accor. "Como líder mundial de la hostelería, Accor ha liderado el sector al trasladar los asuntos relacionados con el bienestar más allá de las paredes tradicionales de los spas y los gimnasios a todo lo que hacemos, desde las operaciones del hotel hasta la comida y la bebida, el diseño de las habitaciones y mucho más. Nos entusiasma estrenar Health to Wealth y llevar nuestra misión de cuidado al siguiente nivel, convocando a un grupo diverso de mentes innovadoras para que actúen como una fuerza positiva para el cambio que esperamos inspire la plenitud mental y física y una mayor sensación de bienestar en lo que es un mundo muy complejo y en constante cambio."

La serie de podcasts Health to Wealth ha sido creada por el equipo de bienestar de Accor y comisariada por Well Intelligence. Well Intelligence es un grupo internacional de asesoramiento empresarial con sede en el Reino Unido que defiende la relevancia y la vitalidad cultural que aporta la inversión en bienestar, proporcionando a las corporaciones y a las empresas una visión y una orientación en su búsqueda para establecer programas de bienestar impactantes, transformar la ética de la empresa y crear comunidades más saludables y sostenibles.

"Accor está dando un poderoso paso adelante para liderar un discurso global entre algunos de los pensadores más audaces del mundo, en un momento en el que el bienestar colectivo del mundo nunca se ha sentido más sacudido", dijo Anni Hood, consejera delegada de Well Intelligence. "En Well Intelligence, creemos que a veces es necesario un enfoque más radical para inspirar un cambio revolucionario, en la perspectiva y más allá."

Ya están disponibles los cuatro primeros episodios del podcast Health to Wealth, en los que Wim Hof habla del acceso democrático a la salud y del poder de la respiración (Putting Mind Over Matter). Kate Cook abordará el impacto de la salud nutricional en el rendimiento empresarial (Super Powered Through Strategic Nutrition); Saasha Celestial-One esbozará su respuesta popular y real al despilfarro (Sharing A Recipe To Reduce Food Waste); y Manuel Muniz sobre el tema de la tecnología, sus impactos y posibilidades estratégicas (Turning The Digital Tide).

"Estamos todos juntos en este planeta, y cuando una parte de nosotros no está bien o no está bien alimentada, afecta a todo nuestro organismo colectivo. Y eso me pareció una forma muy natural de pensar en la interconexión social, humana y planetaria que está saliendo a la luz en esta serie de Health to Wealth", dijo Saasha Celestial-One, fundadora de OLIO, la aplicación mundial para compartir alimentos que está revolucionando el desperdicio de alimentos y el servicio comunitario, y una de las colaboradoras de Health to Wealth.

"La perspectiva del macrobienestar que Health to Wealth está examinando es esencial", añadió Manuel Muñiz, rector de la IE University de Madrid, ex secretario de Estado para Global Spain y colaborador de Health to Wealth. "Me alegro de que estos debates tengan lugar ahora, dada la situación general del mundo. Creo que es el momento adecuado para abordar estas cuestiones".

A lo largo de mayo y junio de 2022 se publicarán otros episodios del podcast, con debates tan reveladores como:

Thierry Malleret sobre el bienestar, los valores cambiantes y las macrofuerzas globales

sobre el bienestar, los valores cambiantes y las macrofuerzas globales Oli Patrick y Harry Jameson sobre la aptitud física, la resiliencia y la lucha contra el estrés

y sobre la aptitud física, la resiliencia y la lucha contra el estrés Olaf Blanke habla de cómo la neurociencia gobierna nuestros sentidos corporales

habla de cómo la neurociencia gobierna nuestros sentidos corporales Julian Ranger sobre por qué todo el mundo debería cuidar sus datos personales

sobre por qué todo el mundo debería cuidar sus datos personales Allie Burns , sobre la inversión en los empresarios que pueden tener un impacto social

, sobre la inversión en los empresarios que pueden tener un impacto social Ali Parsa , sobre los médicos virtuales y la revolución de la IA en la sanidad

La serie de podcasts Health to Wealth está disponible en las principales plataformas de podcasts, healthtowealthbyaccor.com y sitio web de Accor .

