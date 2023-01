Accor revela seu relatório técnico Health to Wealth

A ROAD MAP TOWARDS A TRANSFORMATIONAL WELL-BEING CULTURE (UMA ROTA RUMO A UMA CULTURA DE BEM-ESTAR TRANSFORMADORA)

PARIS, 12 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Accor, um grupo líder mundial em hotelaria, anunciou hoje o lançamento de seu esperado relatório técnico, explorando oito caminhos principais para poder conduzir os negócios, a sociedade e a liderança rumo a um futuro onde o bem-estar do ser humano e suas realizações sejam prioridades essenciais. Intitulado "The Road Map Towards a Transformational Well-Being Culture" (Uma rota rumo a uma cultura de bem-estar transformadora), o relatório de pesquisa faz parte da série Health to Wealth da Accor, projetada para explorar o estado global de bem-estar e as questões que definem o nosso tempo. A Health to Wealth já lançou um podcast elucidante de 12 episódios com a presença de grandes pensadores, bem como um desafio para start-ups empreendedoras no setor de bem-estar em Paris em colaboração com a VivaTech.

"A Accor está buscando impulsionar mudanças transformadoras, dando suporte a uma mudança para o surgimento de uma economia de bem-estar, com um árduo desejo de ajudar pessoas, empresas e comunidades a atingir suas prioridades para alinhamentos e prosperidade", disse Emlyn Brown, Vice-presidente Global de bem-estar da Accor. "O relatório Health to Wealth demonstra que o bem-estar deve ser reconhecido como um imperativo para todos, se quisermos manter o equilíbrio de nossas vidas, de nossa sociedade e de nosso planeta".

O relatório destaca oito vias principais para que empresas, governos e organizações considerem ao traçar seus próprios roteiros em direção a uma cultura de bem-estar, permitindo-lhes prosperar no futuro da economia. Esses resultados baseiam-se no rico conjunto de insights compartilhados pelos palestrantes da série de podcasts Health to Wealth. Os principais caminhos para o progresso incluem:

O bem-estar é o corpo e a mente - a conexão entre o bem-estar mental e físico tem sido amplamente documentada e esses aprendizados estão produzindo uma tecnologia neurocientífica inovadora com benefícios psicológicos e fisiológicos.



Medidas podem otimizar o bem-estar - governos, organizações de saúde e corporações são convocadas a coletar dados de saúde mais abrangentes e significativos - e agir sobre eles para poder melhorar os números.



O nosso bem-estar começa com nossas finanças - com um objetivo de longo prazo para alcançar uma distribuição mais igualitária de riquezas, é essencial ajudar as pessoas a gerenciarem o dinheiro e o estresse financeiro, ao mesmo tempo em que oferecemos soluções de bem-estar acessíveis.



O acesso ao bem-estar precisa ser totalmente democrático - o bem-estar deve ser inclusivo, disponível, acessível e alcançável para todos, independentemente da riqueza, gênero, raça, nacionalidade, sexualidade ou capacidade.



É necessário um pensamento conjunto - à medida que organizações, corporações e nações conectam suas ideias e ações a um ecossistema mais amplo, a melhoria da saúde de suas populações leva a economias mais ricas e robustas.



A tecnologia deve se tornar uma força positiva - capacitar os indivíduos a terem controle sobre seus dados, privacidade e segurança, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade dos dados que são compartilhados, coletados e utilizados, isso é um impulso positivo para mudanças.



Nosso próprio bem-estar está entrelaçado com nosso planeta - como nós utilizamos os recursos preciosos do mundo é fundamental para uma sensação de bem-estar em todo o mundo, garantir que nossos suprimentos de ar, alimentos e água estejam seguros, nutritivos e sustentáveis.



O bem-estar transcende as diferenças culturais – o desejo de estar bem é uma aspiração universal e essencial do ser humano; se for reconhecida como uma pedra angular das políticas públicas, isso poderá ser o motor que transformará o mundo.

Assim como a série de podcasts Health to Wealth, o relatório foi feito pela Well Intelligence, em parceria com a Accor. A Well Intelligence é um grupo de consultoria de negócios internacionais sediado no Reino Unido que defende a relevância e a força vital cultural provocada por investimentos em bem-estar, guiando as corporações em sua busca de estabelecer programas de bem-estar impactantes, forças de trabalho mais adequadas e comunidades mais saudáveis.

Para ler e baixar o "The Road Map Towards a Transformational Well-Being Culture" na íntegra, clique aqui

