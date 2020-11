Accord de partenariat mondial entre Cloud4C et SNP Ink

Ce partenariat apporte le double avantage de l'expertise de Cloud4C AIOPs et des services gérés DevOps dans SAP S/4HANA ainsi que l' approche BLUEFIELD™ de SNP optimisée par le logiciel d'automatisation CrystalBridge® . Ainsi, les entreprises peuvent lancer plusieurs projets et migrer des données sélectives en une seule fois, dans n'importe quel environnement cloud – public, privé ou hybride. Cloud4C intègre les meilleures pratiques mondiales en matière d'évaluation complète de la préparation au cloud, de sécurité et de conformité réglementaire, et d'optimisation des coûts. Ce contrat se termine au plus tôt fin 2023.

Michael Eberhardt, directeur général de SNP, a commenté : « La modernisation des environnements SAP basée sur le cloud est une pierre angulaire de la transformation numérique, à l'origine du succès économique qui couronne un parcours accéléré et inédit, alliant souplesse opérationnelle, continuité et innovation. Le passage au cloud devient de plus en plus un point essentiel pour les scénarios stratégiques et technologiques critiques comme SAP S/4HANA, les fusions, les acquisitions, les exclusions et les coûts d'infrastructure. Nous sommes heureux de nous associer à Cloud4C et de porter ainsi notre capacité de base en matière de transformations du paysage SAP à un nouveau niveau mondial. Avec notre proposition commune, les entreprises peuvent compter sur notre capacité d'harmonisation sélective des données et des processus pour minimiser leur empreinte de données dans le cloud, offrant ainsi une valeur client grâce à des logiciels performants pour une précision, une efficacité et une vitesse de projet maximales, avec un minimum de perturbations et de risques. »

Sridhar Pinnapureddy, fondateur et PDG de Cloud4C, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à SNP et de devenir leur partenaire pour l'évolution du cloud, fournissant des services gérés de bout en bout pour les entreprises. Nos clients disposeront désormais d'une alternative viable pour transformer leurs déploiements SAP les plus complexes en environnements intégrés de nouvelle génération avec le cadre d'usine de migration Cloud4C, les logiciels avancés de SNP et le bassin de talents mondial. Ensemble, nous serons en mesure d'aider nos clients à se lancer dans un processus de transformation du cloud à travers les services SAP gérés sur le cloud, la transformation SAP S/4HANA, les services de gestion des applications (AMS) avec un TCO réduit alimenté par AIOps, l'interface unique pour la gestion de plateforme. » Il a ajouté : « Avec notre évaluation de la valeur du cloud, qui inclut l'analyse TCO, l'évaluation de la conformité/réglementation et de la sécurité, ainsi qu'une attention particulière à la disponibilité des services clés, les entreprises seront en mesure d'atteindre leurs objectifs commerciaux et technologiques grâce à nos modèles de coûts novateurs et d'obtenir le contrôle total du cloud. »

Pour plus d'informations, consultez les sites www.cloud4c.com et www.snpgroup.com .

