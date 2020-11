Contrato de parceria global entre a Cloud4C e a SNP

A parceria oferece a dupla vantagem dos AIOPs da Cloud4C e a experiência em serviços gerenciados do SAP S/4HANA juntamente com a abordagem BLUEFIELD™ da SNP proporcionada pelo software de automação CrystalBridge® . Com isso, as empresas podem lançar vários projetos e migrar dados seletivos de uma só vez, em qualquer ambiente de nuvem – público, privado ou híbrido. A Cloud4C oferece as melhores práticas globais em avaliação abrangente da prontidão para a nuvem, adesão à conformidade com a segurança e regulatória, e otimização de custos. A duração mínima do contrato será até o fim de 2023.

Michael Eberhardt, diretor de operações da SNP, comentou: "A modernização baseada na nuvem dos ambientes SAP é fundamental para a transformação digital, formando a base para o sucesso econômico em uma trajetória sem precedentes e acelerada de agilidade, continuidade e inovação nos negócios. A mudança para a nuvem está cada vez mais se tornando uma consideração integral de empresas estratégicas e em cenários tecnológicos cruciais como o SAP S/4HANA, fusões, aquisições, processos de carve-out e custos de infraestrutura. Estamos satisfeitos com a parceria com a Cloud4C, que levará nossa capacidade central em transformações no cenário do SAP para um novo patamar globalmente. Com a nossa proposta conjunta, as empresas podem confiar em nossos dados seletivos e em nossa capacidade de harmonização de processos para minimizar suas pegadas de dados na nuvem, oferecendo assim valor ao cliente por meio de softwares de alto desempenho para maior velocidade, precisão e eficiência nos projetos com interrupções e riscos mínimos."

Sridhar Pinnapureddy, fundador e CEO, Cloud4C, disse: "Estamos muito felizes em fazer essa parceira com a SNP e ser seu parceiro de evolução da nuvem para oferecer serviços gerenciados em nuvem de ponta a ponta para as empresas. Nossos clientes agora terão uma alternativa viável para transformar suas mais complexas implementações de SAP em ambientes integrados de nova geração com a estrutura de migração da Cloud4C, o software avançado da SNP e um conjunto global de talentos. Juntos, poderemos ajudar nossos clientes a embarcar em uma jornada de transformação da nuvem por meio dos serviços gerenciados do SAP, transformação do SAP S/4HANA, serviços de gerenciamento de aplicativos (AMS) com custo total de propriedade reduzido proporcionado pelos AIOps, interface única para gerenciamento da plataforma." Ele ainda acrescentou: "Com a nossa avaliação de valor da nuvem, incluindo a análise do custo total de propriedade, avaliação da conformidade/regulatória e segurança e atenção especial para a disponibilidade de serviços essenciais, as empresas poderão atingir seus objetivos de negócios/tecnologia por meio de nossos modelos inovadores de custo e obter controle total da nuvem."

Para mais informações, acesse www.cloud4c.com e www.snpgroup.com.

