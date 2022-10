Accord de partenariat stratégique pour développer le marché de l'informatique quantique au Japon et en Asie-Pacifique

TOKYO, CAMBRIDGE, Angleterre et BROOMFIELD, Colorado, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Mitsui & Co., Ltd (« Mitsui ») et Quantinuum ont signé un accord de partenariat stratégique pour collaborer à la fourniture de l'informatique quantique au Japon et dans la région Asie-Pacifique.

Mitsui, qui s'est engagée dans la transformation numérique, et Quantinuum, l'un des leaders mondiaux de l'informatique quantique dont l'intégration porte sur le matériel et les logiciels, ont conclu ce partenariat stratégique pour développer des cas d'utilisation de l'informatique quantique qui devraient conduire à des transformations commerciales et des innovations importantes à l'avenir.

Mitsui et Quantinuum vont accélérer la collaboration, la coopération et le développement de nouveaux modèles commerciaux. Ils poursuivront conjointement le développement d'applications quantiques et fourniront des services à valeur ajoutée aux organisations travaillant dans divers domaines de l'informatique quantique dont la valeur mondiale devrait se situer entre 450 et 850 milliards de dollars américains d'ici 2040.*

Yoshio Kometani, directeur représentant, vice-président exécutif et chef de l'information numérique de Mitsui & Co., Ltd., a déclaré : « Nous sommes très heureux du partenariat stratégique entre Mitsui et Quantinuum. En combinant l'expertise de pointe de Quantinuum en matière d'informatique quantique et les divers talents quantiques avec la vaste plateforme commerciale et le réseau de Mitsui, nous travaillerons ensemble pour fournir une nouvelle valeur à nos clients et créer une nouvelle valeur commerciale dans un large éventail de domaines industriels. »

Ilyas Khan, fondateur et PDG de Quantinuum, a indiqué : « L'alliance entre Mitsui et Quantinuum témoigne de notre engagement commun à accélérer l'informatique quantique dans toutes les applications et tous les cas d'utilisation dans un large éventail de secteurs, notamment la chimie, la finance et la cybersécurité. L'annonce d'aujourd'hui renforce notre croyance dans le leadership quantique mondial dont font preuve les entreprises et les gouvernements au Japon et dont les chefs d'entreprise comme Mitsui sont les pionniers. »

Détails du partenariat stratégique

Développement conjoint de cas d'utilisation commerciale et de modèles commerciaux utilisant l'informatique quantique (pharmaceutique, développement de matériaux, énergie, mobilité, logistique, etc.)

Développement du marché par la diffusion et le partage des connaissances en matière d'informatique quantique

Introduction des solutions d'informatique quantique de Quantinuum sur les marchés du Japon et de l'Asie-Pacifique

Domaines de collaboration et applications

Chimie quantique computationnelle (industrie pharmaceutique, chimique, énergétique, etc.)

Cybersécurité quantique

Diverses applications d'optimisation utilisant des ordinateurs quantiques

Traitement du langage naturel et intelligence artificielle quantiques

Réalisations récentes de Quantinuum

Décembre 2021 : présentation de Quantum Origin, le premier produit commercial de cybersécurité au monde qui utilise un ordinateur quantique pour faire quelque chose d'impossible sur une machine classique.

Mai 2022 : lancement d'InQuanto, une plateforme logicielle de chimie computationnelle quantique de pointe utilisant des ordinateurs quantiques. Quantinuum a annoncé une collaboration avec Mitsui dans ce domaine.

Août 2022 : Quantinuum a réussi à enchevêtrer pour la première fois deux qubits logiques dans un circuit quantique tolérant aux pannes en utilisant la correction d'erreurs quantiques en temps réel, une étape importante vers la réalisation d'un ordinateur quantique entièrement tolérant aux pannes.

Septembre 2022 : Quantinuum a annoncé la réalisation de QV8192, le volume quantique le plus élevé au monde dans le modèle H-1 de l'ordinateur quantique à base d'ions piégés, alimenté par Honeywell.

De plus, TKET, le compilateur quantique de Quantinuum (un kit de développement logiciel gratuit à code source ouvert), a dépassé les 500 000 téléchargements en 2022.

À propos de Mitsui & Co., Ltd.

Lieu : 1-2-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo

Création : 1947

Représentant : Kenichi Hori, président et directeur représentatif

Mitsui & Co., Ltd. (8031: JP) est une société mondiale de commerce et d'investissement dont le portefeuille d'activités diversifiées s'étend sur environ 63 pays en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, centrale et du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique et en Océanie.

Mitsui compte environ 5 500 employés et déploie ses talents dans le monde entier pour identifier, développer et faire croître des entreprises en collaboration avec un réseau mondial de partenaires de confiance. Mitsui a construit un portefeuille d'activités de base solide et diversifié couvrant les secteurs des ressources minérales et métalliques, de l'énergie, des machines et infrastructures, et des produits chimiques.

Tirant parti de ses forces, Mitsui s'est diversifiée au-delà de ses principaux piliers de profit pour créer une valeur à multiples facettes dans de nouveaux domaines, notamment les solutions énergétiques innovantes, les soins de santé et la nutrition, et en se concentrant stratégiquement sur les marchés asiatiques à forte croissance. Cette stratégie vise à tirer des opportunités de croissance en exploitant certaines des principales mégatendances mondiales : durabilité, santé et bien-être, numérisation et pouvoir croissant du consommateur.

Mitsui est implantée depuis longtemps en Asie, où elle a établi un portefeuille diversifié et stratégique d'entreprises et de partenaires qui lui confère un fort avantage différentiel, permet à tous les partenaires mondiaux d'avoir un accès exceptionnel à la région qui connaît la croissance la plus rapide au monde et renforce son portefeuille international.

Pour plus d'informations sur les activités de Mitsui & Co, rendez-vous sur https://www.mitsui.com/jp/en/index.html

À propos de Quantinuum

Lieu : Cambridge, Royaume-Uni, Broomfield, Colorado, États-Unis

Création : Décembre 2021 (par la fusion de Honeywell Quantum Solutions [États-Unis] et de Cambridge Quantum Computing [Royaume-Uni])

Représentant : Ilyas Khan, PDG ; Tony Uttley, chef des opérations ; Shuya Kekke, PDG et directeur représentatif, Japon

Quantinuum est l'une des plus grandes entreprises d'informatique quantique intégrée au monde. Elle est née de la fusion entre le matériel de pointe de Honeywell Quantum Solutions et des applications et du middleware de premier rang de Cambridge Quantum. Guidée par la science et animée par un esprit d'entreprise, Quantinuum accélère l'informatique quantique et le développement d'applications dans les domaines de la chimie, de la cybersécurité, de la finance et de l'optimisation. Son objectif est de créer des solutions quantiques évolutives et commerciales pour résoudre les problèmes les plus urgents du monde dans des domaines tels que l'énergie, la logistique, le changement climatique et la santé. L'entreprise emploie plus de 480 personnes, dont 350 scientifiques, sur neuf sites aux États-Unis, en Europe et au Japon.

Principaux clients sélectionnés (au Japon) : Nippon Steel Corporation, JSR Corporation

www.quantinuum.com

