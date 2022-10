Acordo de parceria estratégica desenvolverá mercado de computação quântica no Japão e na Ásia-Pacífico

TÓQUIO, CAMBRIDGE, Inglaterra, e BROOMFIELD, Colorado, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mitsui & Co., Ltd ("Mitsui") e a Quantinuum assinaram um acordo de parceria estratégica para colaborar no fornecimento de computação quântica no Japão e na região da Ásia-Pacífico.

A Mitsui, que é dedicada à transformação digital, e a Quantinuum, uma das principais empresas de computação quântica do mundo, integradas em hardware e software, firmaram esta parceria estratégica para desenvolver casos de uso de computação quântica, que devem impulsionar a transformação e inovação significativa dos negócios no futuro.

A Mitsui e a Quantinuum promoverão a colaboração, a cooperação e o desenvolvimento de novos modelos de negócios. Elas buscarão em conjunto o desenvolvimento de aplicações quânticas e oferecerão serviços de valor agregado a empresas que trabalham em diversos domínios da computação quântica, que deverá valer de USD 450 bilhões a USD 850 bilhões em todo o mundo até 2040.*

Yoshio Kometani, diretor representativo, vice-presidente executivo e diretor de informações digitais da Mitsui & Co., Ltd. afirmou: "Estamos muito satisfeitos com a parceria estratégica entre a Mitsui e a Quantinuum. Ao combinar a experiência em computação quântica de ponta e os diversos talentos quânticos da Quantinuum com a ampla plataforma e rede de negócios da Mitsui, trabalharemos juntos para oferecer novo valor a nossos clientes e criar um novo valor comercial em uma ampla gama de áreas industriais."

Ilyas Khan, fundador e CEO da Quantinuum, afirmou: "A aliança entre a Mitsui e a Quantinuum demonstra nosso compromisso compartilhado de promover a computação quântica em todas as aplicações e casos de uso em uma gama diversificada de setores, como química, finanças e segurança cibernética. O anúncio de hoje reforça nossa crença na liderança quântica global demonstrada por empresas e governos no Japão, que teve como pioneiros líderes corporativos como a Mitsui."

Detalhes da parceria estratégica

Desenvolvimento conjunto de casos de uso de negócios e modelos de negócios utilizando computação quântica (farmacêutica, desenvolvimento de materiais, energia, mobilidade, logística etc.)

Desenvolvimento do mercado por meio da disseminação e do compartilhamento de conhecimentos em computação quântica

Apresentação das soluções de computação quântica da Quantinuum aos mercados do Japão e da Ásia-Pacífico

Áreas e aplicações da colaboração

Química computacional quântica (farmacêutica, química, indústria de energia etc.)

Segurança cibernética quântica

Várias aplicações de otimização usando computadores quânticos

Processamento quântico de linguagem natural e inteligência artificial

Conquistas recentes da Quantinuum

Em dezembro de 2021, anunciou o Quantum Origin, o primeiro produto de segurança cibernética comercial do mundo a utilizar um computador quântico para fazer algo impossível em uma máquina clássica.

Em maio de 2022, lançou a InQuanto, uma plataforma de software de química computacional quântica de última geração usando computadores quânticos. A Quantinuum anunciou a colaboração com a Mitsui no campo.

Em agosto de 2022, a Quantinuum conseguiu emaranhar dois qubits lógicos em um circuito quântico tolerante a falhas pela primeira vez usando correção de erros quânticos em tempo real, um passo importante para a viabilização de um computador quântico totalmente tolerante a falhas.

Em setembro de 2022, a Quantinuum anunciou a conquista do QV8192, o volume quântico mais alto do mundo no computador quântico com base em captura de íons System Model H-1, impulsionado pela Honeywell.

Além disso, o TKET, o compilador quântico da Quantinuum (um kit gratuito de desenvolvimento de software de código aberto), ultrapassou 500 mil downloads em 2022.

Sobre a Mitsui & Co., Ltd.

Localização: 1-2-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tóquio

Ano de fundação: 1947

Representante: Kenichi Hori, presidente e diretor representativo

A Mitsui & Co., Ltd. (8031: JP) é uma empresa global de trading e investimentos com um portfólio comercial diversificado que abrange aproximadamente 63 países na Ásia, Europa, América do Norte, América Central e América do Sul, Oriente Médio, África e Oceania.

A Mitsui tem cerca de 5.500 funcionários e implementa talentos em todo o mundo para identificar, desenvolver e promover o crescimento de empresas em colaboração com uma rede global de parceiros de confiança. A Mitsui construiu um portfólio comercial sólido e diversificado que engloba os setores de recursos minerais e metálicos, energia, maquinários, infraestrutura e químico.

Aproveitando seus pontos fortes, a Mitsui diversificou-se para além de seus pilares centrais de lucratividade, gerando valor multifacetado em novas áreas como soluções inovadoras de energia, saúde e nutrição e por meio de um foco estratégico nos mercados asiáticos de alto crescimento. Esta estratégia tem como objetivo derivar oportunidades de crescimento, aproveitando algumas das principais mega-tendências do mundo: sustentabilidade, saúde e bem-estar, digitalização e o crescente poder do consumidor.

A Mitsui tem um longo legado na Ásia, onde estabeleceu um portfólio diversificado e estratégico de empresas e parceiros, que lhe dá um forte diferencial, oferece acesso excepcional para todos seus parceiros globais à região de crescimento mais rápido do mundo e fortalece seu portfólio internacional.

Para mais informações sobre as empresas da Mitsui & Co, acesse, https://www.mitsui.com/jp/en/index.html

Sobre a Quantinuum

Localização: Cambridge, Reino Unido, Broomfield, Colorado, EUA

Ano de fundação: dezembro de 2021 (por meio da fusão da Honeywell Quantum Solutions, dos EUA, e da Cambridge Quantum Computing, do Reino Unido)

Representantes: Ilyas Khan, CEO; Tony Uttley, diretor de operações; Shuya Kekke, CEO e diretor representativo, Japão

A Quantinuum é uma das maiores empresas de computação quântica integrada do mundo, formada pela combinação do hardware líder mundial da Honeywell Quantum Solutions com as aplicações e middleware líderes da categoria da Cambridge Quantum. Orientada pela ciência e impulsionada pelo empreendedorismo, a Quantinuum acelera a computação quântica e o desenvolvimento de aplicações em química, segurança cibernética, finanças e otimização. O foco da empresa é criar soluções quânticas escaláveis e comerciais para resolver os problemas mundiais mais urgentes em áreas como energia, logística, mudanças climáticas e saúde. A empresa emprega mais de 480 pessoas, incluindo 350 cientistas, em nove unidades nos Estados Unidos, na Europa e no Japão.

Principais clientes selecionados (no Japão): Nippon Steel Corporation, JSR Corporation

www.quantinuum.com

