Accord Healthcare s'implante en Suisse

L'ouverture d'une filiale suisse représente le dernier élément en date de la stratégie d'Accord visant à créer une présence paneuropéenne véritablement complète qui donnera accès à des médicaments abordables de haute qualité. La société lancera un vaste portefeuille de produits génériques, biosimilaires et pharmaceutiques innovants au cours des prochaines années. Société qui se concentrera dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, médecine intensive, les maladies auto-immunes et les troubles du système nerveux central.

Accord est déjà le plus important fournisseur de médicaments au Royaume-Uni et également le premier fournisseur de traitements de chimiothérapie au sein de l'Union européenne. Elle est fière de proposer ses médicaments aux patients européens grâce à un réseau de filiales qui couvre plus de 95 % des citoyens de l'UE.

James Burt, vice-président exécutif pour l'Europe, a déclaré : « Nous étendons notre présence en Suisse afin de renforcer notre portée et de respecter notre engagement de fournir un meilleur accès à des soins de santé efficaces et abordables qui améliorent la vie des patients. Nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec les professionnels de la santé locaux pour soutenir leur prestation d'interventions médicales salvatrices et les aider à accéder à de nouvelles innovations. »

Richard Hummel a ajouté : « Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre l'avancée d'Accord en Suisse et d'agrandir l'équipe. La Suisse est renommée pour son industrie pharmaceutique, biotechnologique et scientifique qui attire des talents du monde entier. Nous prévoyons d'intégrer ces talents au sein de la famille Accord afin de nous aider à concrétiser notre projet mondial de devenir un fournisseur de médicaments génériques pan-régional majeur d'ici 2021. »

