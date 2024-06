ACE Battery présente une innovation de nouvelle génération et met en avant sa toute dernière gamme de produits de stockage d'énergie lors de la conférence Intersolar Europe 2024

MUNICH, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- ACE Battery, l'un des principaux fabricants et innovateurs mondiaux de solutions de stockage d'énergie, est fier de présenter sa vaste gamme de produits ESS de classe mondiale sur le stand C2.214 de The Smarter E Europe (Intersolar/ESS) 2024, le principal événement européen pour l'industrie des énergies renouvelables.

Lancement du nouveau système résidentiel ESS tout-en-un

ACE Battery Showcases Latest Energy Storage Product Portfolio at Intersolar Europe ACE Battery Introduces Next-Generation Residential ESS with Pre-Lithiation Technology at Intersolar Europe

Lors de ce salon, ACE Battery présente son dernier système de stockage d'énergie résidentiel tout-en-un, le PE20-H2. Caractérisé par une conception hautement intégrée, il est doté des technologies PCS, BMS et EMS (3S). Grâce à une conception à insertion rapide pour les modules d'alimentation et de batterie, le PE20-H2 permet à la fois de réduire considérablement le temps et les coûts d'installation et de garantir une mise en place rapide et efficace. Le système offre une durée de vie impressionnante, avec plus de 7 000 cycles.

La première batterie de stockage d'énergie résidentielle au monde dotée de la technologie de pré-lithiation

ACE Battery a également lancé récemment sa batterie de stockage d'énergie résidentielle révolutionnaire possédant la technologie de pré-lithiation, ce qui en fait la première entreprise au monde à mettre en œuvre cette innovation dans le domaine du stockage d'énergie résidentiel. Cette technologie permet de résoudre le problème de la consommation de lithium pendant les cycles des cellules, qui réduit généralement la capacité, la durée de vie et la densité énergétique. La technologie de pré-lithiation permet d'améliorer l'efficacité, en offrant des performances optimales dès le premier cycle, en empêchant la dégradation pendant les trois premières années, en prolongeant la garantie de 10 à 20 ans et en augmentant la durée de vie de 7 000 à 12 000 cycles.

Intégration globale et solutions complètes

ACE Battery participe en tant que conférencier expert à la « 14e édition du PV Briefing & Networking Forum - Europe » pendant le salon Intersolar Europe de cette année. Organisé par IBESA et Intersolar Europe, notre intervention est prévue le 20 juin de 13h46 à 13h54. Notre conférencier partagera des informations sur la nécessité de la mondialisation et sur la stratégie de développement mondial d'ACE Battery. Cette stratégie comprend la mise en place d'une production locale dans l'UE, en Amérique du Nord et en Asie afin de répondre à l'importance de la mondialisation.

À propos de ACE Battery

Fondé en 2014, ACE Battery offre des solutions et des services complets pour le stockage d'énergie propre, notamment des cellules de batterie, des modules de batterie, des packs de batterie et des systèmes de stockage d'énergie. Grâce à de solides centres de R&D, ACE a développé des capacités technologiques avancées et un système d'innovation efficace. L'entreprise accorde une grande importance à l'assurance qualité ; elle possède des certifications mondiales et des laboratoires agréés par le groupe TUV et la certification CTDP de l'UL. Au service de clients du monde entier, ACE est considéré comme un partenaire clé par de nombreuses entreprises du classement Fortune 500.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.acebattery.com ou contacter [email protected].

Demande des médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443394/Intersolar_Europe_2024.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443393/Banner.jpg