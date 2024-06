ACE Battery stellt auf der Intersolar Europe 2024 die nächste Generation von Innovationen vor und präsentiert das neueste Produktportfolio für Energiespeicher

MÜNCHEN, 20. Juni 2024 /PRNewswire/ -- ACE Battery, ein weltweit führender Hersteller und Innovator von Energiespeicherlösungen, präsentiert sein umfangreiches Angebot an erstklassigen ESS-Produkten am Stand C2.214 auf der The Smarter E Europe (Intersolar/ESS) 2024, Europas wichtigstem Event für die Branche der erneuerbaren Energien.

Einführung des neuen All-in-One ESS für Wohngebäude

ACE Battery stellt auf der Messe sein neuestes All-in-One-Energiespeichersystem für Wohngebäude vor, das PE20-H2. Dieses System zeichnet sich durch ein hochintegriertes Design aus, das PCS-, BMS- und EMS-Technologien (3S) umfasst. Das PE20-H2 verfügt über ein Schnellstecksystem für Strom- und Batteriemodule, das die Installationszeit und -kosten erheblich reduziert und eine schnelle und effiziente Einrichtung gewährleistet. Das System verfügt über eine beeindruckende Lebensdauer von über 7000 Zyklen.

Die weltweit erste Energiespeicherbatterie für Wohngebäude mit Vorlithiationstechnologie

ACE Battery hat außerdem vor kurzem seine bahnbrechende Energiespeicherbatterie für Wohngebäude auf den Markt gebracht, die mit der Pre-Lithiation-Technologie ausgestattet ist, und ist damit das erste Unternehmen weltweit, das diese Innovation bei Energiespeichern für Wohngebäude einsetzt. Diese Technologie befasst sich mit dem Problem des Lithiumverbrauchs während der Zellzyklen, der in der Regel die Kapazität, die Zykluslebensdauer und die Energiedichte verringert. Die Technik der Vorlithiation verbessert die Effizienz, liefert vom ersten Zyklus an eine optimale Leistung, verhindert eine Verschlechterung in den ersten drei Jahren, verlängert die Garantie von 10 auf 20 Jahre und erhöht die Lebensdauer von 7000 auf 12000 Zyklen.

Globale Integration und Full-Chain-Lösungen

ACE Battery nimmt als Fachredner am „14th PV Briefing & Networking Forum – Europe" während der diesjährigen Intersolar Europe teil. Der von IBESA und Intersolar Europe veranstaltete Vortrag ist für den 20. Juni von 13:46 bis 13:54 Uhr angesetzt. Unser Referent wird Einblicke in die Notwendigkeit der Globalisierung und die globale Entwicklungsstrategie von ACE Battery geben. Diese Strategie beinhaltet den Aufbau einer lokalen Produktion in der EU, Nordamerika und Asien, um der Bedeutung der Globalisierung Rechnung zu tragen.

Informationen zu ACE Battery

ACE Battery wurde 2014 gegründet und bietet umfassende Lösungen und Dienstleistungen für saubere Energiespeicherung, einschließlich Batteriezellen, Batteriemodule, Batteriepacks und Energiespeichersysteme. Mit robusten Forschungs- und Entwicklungszentren hat ACE fortschrittliche technologische Fähigkeiten und ein effizientes Innovationssystem entwickelt. Das Unternehmen legt großen Wert auf die Qualitätssicherung und verfügt über globale Zertifizierungen und TUV/UL CTDP-autorisierte Labore. ACE bedient Kunden auf der ganzen Welt und ist ein wichtiger Partner für viele Fortune-500-Unternehmen.

