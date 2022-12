ACE Green Recycling assina acordo de aceitação intercontinental com a Glencore

Acordo global cria parceria estratégica de apoio a um ecossistema circular e sustentável para materiais reciclados de baterias

Houston e BAAR, Suíça, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A ACE Green Recycling (ACE), uma plataforma global de tecnologia de reciclagem e cadeia de suprimentos, e a Glencore plc (LON: GLEN), uma das maiores empresas de recursos naturais do mundo, produtora e recicladora líder de metais para a produção de baterias, anunciaram hoje que firmarão um acordo de fornecimento de longo prazo para chumbo reciclado, bem como os principais produtos finais à base de baterias de íons de lítio recicladas. Esta parceria estratégica ajudará a criar uma cadeia de suprimentos circular em escala global para esses materiais de alta demanda, ao mesmo tempo em que reduzirá sua pegada ambiental.

O acordo de 15 anos permite que a Glencore compre até 100% dos produtos da ACE de quatro de seus parques planejados de reciclagem de baterias de chumbo-ácido e íon-lítio que estão sendo construídos nos Estados Unidos, Índia e Tailândia. Espera-se que os parques industriais sejam concluídos até 2024. Uma vez operacionais, a ACE estima que esses parques de reciclagem produzirão cumulativamente 1,6 milhões de toneladas de metais reciclados contendo chumbo, lítio, níquel e cobalto.

"A parceria com a ACE promove nosso objetivo de criar uma plataforma líder global de circularidade para metais de bateria. Esses parques de reciclagem oferecerão não apenas uma solução doméstica única, mas também regional, para promover a circularidade em baterias - de alta e baixa tensão. A parceria também apoiará nossa ambição de nos tornarmos uma empresa de emissões totais líquidas zero (escopo 1,2, 3) até 2050,", disse Kunal Sinha, diretor de reciclagem da Glencore.

Por entender o papel crucial que as baterias desempenham na mudança para a eletrificação e adoção global de energia renovável, a ACE desenvolveu um portfólio de tecnologias proprietárias para reciclar baterias com zero emissões de escopo 1 e extrair seus materiais críticos com pegada ambiental mínima. Por meio de processos inovadores de reciclagem hidrometalúrgica para baterias de chumbo-ácido (LAB) e baterias de íons de lítio (LIB) com taxas de recuperação superiores a 99% e 98%, respectivamente, a empresa desenvolveu soluções de ciclo fechado e ambientalmente sustentáveis para ambos os tipos.

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Glencore e em contribuir juntos para tornar a eletrificação global sustentável", disse Nishchay Chadha, cofundador e CEO da ACE. "Para proteger um futuro mais ecológico, precisamos criar soluções de cadeia de suprimentos circular sustentáveis e localizadas, garantindo que esses materiais críticos de bateria estejam disponíveis indefinidamente".

Uma vez operando em escala comercial, estima-se que as instalações de reciclagem da ACE dentro deste acordo tenham uma capacidade total de processamento anual de 250.000 toneladas de LAB e 47.000 toneladas de LIB.

A primeira instalação comercial de reciclagem de LIB da ACE está prevista para iniciar este mês em Ghaziabad, Índia, e reciclará diversos produtos químicos de bateria, como óxido de cobalto de níquel de lítio (NCM), lítio Cobalt Oxide (LCO) e fosfato de ferro de lítio (LFP) para extrair materiais valiosos da bateria. Espera-se que uma segunda instalação indiana, em Mundra, esteja funcionando no quarto trimestre de 2023, ao mesmo tempo em que a principal fábrica da ACE, no Texas, iniciará suas operações. As duas instalações devem processar até 100.000 toneladas de LAB e 20.000 toneladas de LIB anualmente até 2025.

O acordo global entre a ACE e a Glencore levará a uma circularidade de bateria expandida e aprimorada em mercados desenvolvidos e emergentes. Com suas soluções sustentáveis, automatizadas e de custo competitivo, a ACE pretende trazer uma mudança radical para o processamento e reciclagem de resíduos de bateria.

Vipin Tyagi, Ph.D., outro cofundador e diretor de tecnologia da ACE, disse: "Nossa plataforma de tecnologia de reciclagem agnóstica de química modular e de bateria oferece flexibilidade para personalizar nossas soluções aos mercados desenvolvidos e em desenvolvimento. Juntamente com componentes ESG positivos e competitividade de custos, as soluções de reciclagem de baterias da ACE fornecem benefícios comerciais e sociais reais."

