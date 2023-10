ACE Green Recycling celebra acordo de pesquisa sobre reciclagem de baterias de íon-lítio com Laboratório de Energia Renovável dos EUA

O acordo cooperativo de pesquisa e desenvolvimento se concentrará na reciclagem de baterias de FLF e em soluções de recuperação de grafite a partir de baterias de íons de lítio no fim da vida útil

GOLDEN, Colorado, 18 de outubro de 2023 /PRNewswire /-- A ACE Green Recyclation (ACE) e o Laboratório de Energia Renovável (NREL) do Departamento de Energia (DOE) dos EUA assinaram um acordo cooperativo de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver e otimizar a tecnologia de reciclagem de baterias de íons de lítio ambientalmente correta e de baixo custo da ACE para reciclagem de grafite, fosfato de lítio-ferro (FLF) e outros materiais catódicos ativos. Essa colaboração reflete o profundo compromisso e os investimentos da DOE no desenvolvimento de reciclagem sustentável, econômica e ambientalmente correta de íons de lítio nos Estados Unidos.

Localizado em Golden, no Colorado, o NREL é um laboratório nacional do DOE com foco em pesquisa e desenvolvimento de energia renovável e eficiência energética. No âmbito dessa missão, o NREL está comprometido com o desenvolvimento e implementação de importantes avanços no campo das tecnologias de reciclagem de baterias.

O volume de veículos elétricos com baterias de FLF crescerá significativamente nos próximos anos, sendo que os principais fabricantes de automóveis, como a Tesla e a Ford, estão começando a mudar das baterias baseadas em níquel e cobalto para FLF, devido ao seu custo mais baixo. No entanto, a reciclagem de baterias de FLF é vista pelo setor como um problema particularmente difícil, devido à dificuldade de extrair seus materiais valiosos (lítio e grafite) de forma lucrativa.

"Os métodos atuais de reciclagem hidrometalúrgica se concentram na extração de materiais de alto valor das baterias de FLF, como lítio e cobre", disse Andrew Colclasure, do NREL. "Para incentivar uma abordagem mais holística à reciclagem, devemos demonstrar a validade de processos eficientes que também reciclam materiais de baixo valor como grafite e ferro-fosfato, em produtos comercialmente viáveis. Esperamos trabalhar com parceiros do setor para promover tecnologias de reciclagem de baixo custo, tornando o processo mais econômico e ambientalmente correto".

A ACE já desenvolveu sua tecnologia patenteada para reciclar baterias de FLF em escala de bancada e atualmente está passando por uma expansão comercial. No âmbito deste acordo de pesquisa, o NREL ajudará a ACE a avaliar a comercialização deste processo para reciclar baterias de FLF e grafite até o nível da bateria.

"Estamos entusiasmados em trabalhar com a talentosa equipe do NREL nessa jornada para comercializar nossa tecnologia de reciclagem de baterias de íons de lítio e ajudar os Estados Unidos a avançar em direção à criação de uma cadeia de suprimentos de materiais de bateria doméstica sustentável", disse Vipin Tyagi, cofundador e CTO da ACE Green.

Como parte do acordo, o NREL fornecerá seus recursos em produção, modelagem, análise de células e outras ferramentas avançadas para demonstrar a proposta de valor da tecnologia ACE. O trabalho primário será realizado nas instalações do NREL no Colorado. No geral, o projeto tem como objetivo identificar parâmetros ideais para reciclagem de FLF e grafite, que maximizarão os requisitos de desempenho e vida útil das baterias feitas de materiais reciclados usando a tecnologia ACE, em comparação com os fabricados com materiais virgens.

O potencial aumento de grafite obtido com a tecnologia da ACE pode ajudar a resolver a dependência de mais de 60.000 toneladas de eletrodos de grafite que os Estados Unidos importam atualmente, ao mesmo tempo em que aprofundam sua liderança tecnológica e de engenharia e reduzem sua dependência das cadeias de suprimentos estrangeiras. A colaboração do NREL e da ACE está alinhada com os objetivos da recém-anunciada Lei de Redução da Inflação que, entre outros objetivos-chave, quer apoiar a localização da cadeia de suprimentos de materiais críticos nos Estados Unidos.

Sobre a ACE Green Recycling

A ACE Green Recycling é uma plataforma inovadora de tecnologia de reciclagem de baterias sediada nos EUA que desenvolveu soluções modulares e ecológicas para reciclar várias baterias de íons de lítio e chumbo-ácido no fim da vida. Como fornecedora de tecnologia, a ACE faz parceria com empresas em todo o ecossistema de materiais para criar soluções circulares localizadas, garantindo que os materiais críticos permaneçam nos países que geram desperdícios de bateria.

Declarações Prospectivas

Este documento contém certas declarações prospectivas sobre as capacidades tecnológicas e aspirações comerciais futuras da ACE. Todas as declarações são baseadas nas expectativas atuais da ACE e envolvem uma série de riscos e incertezas técnicas e de negócios que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos antecipados descritos, implícitos ou projetados em qualquer declaração prospectiva, incluindo, sem limitação, aprovações regulatórias, mudanças inesperadas em tecnologias, incertezas inerentes ao desenvolvimento tecnológico, dimensionamento e implantação, proteção de propriedade intelectual e fontes e disponibilidade de financiamento de terceiros.

