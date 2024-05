ACE Money Transfer erhält eine Lizenz für Zahlungsinstitute von der irischen Zentralbank

DUBLIN, 20. Mai 2024 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, ein führender globaler Geldtransferdienst, hat von der irischen Zentralbank eine Lizenz für Zahlungsinstitute erhalten. Nach monatelanger gründlicher Prüfung und Bewertung durch die irische Aufsichtsbehörde unterstreicht dieser bedeutende Meilenstein das Engagement von ACE für die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Standards und die Erreichung finanzieller Spitzenleistungen auf dem europäischen Markt.

Da sich die Finanztechnologien und -dienstleistungen ständig weiterentwickeln, ist die Einhaltung von Vorschriften weiterhin von größter Bedeutung. ACE Money Transfer hat immer wieder bewiesen, dass es die höchsten Standards für Service und Zuverlässigkeit einhält. Die jüngste Lizenzierung durch die irische Zentralbank ist mehr als eine behördliche Genehmigung, sie ist ein Beweis für die betriebliche Integrität, die Sicherheit und den kundenorientierten Ansatz von ACE. Sie bestätigt das Engagement des Unternehmens, sichere, zuverlässige und effiziente Zahlungsdienste anzubieten und dabei die höchsten regulatorischen Standards einzuhalten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese Lizenz von der irischen Zentralbank erhalten haben", sagte Rashid Ashraf, Geschäftsführer von ACE Money Transfer UK. „Dieser Erfolg bestätigt nicht nur unser Fachwissen und unsere Glaubwürdigkeit in der Finanzbranche, sondern eröffnet auch spannende Möglichkeiten für Wachstum und Innovation. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden in Irland und darüber hinaus mit noch mehr Leistungsfähigkeit und Effizienz zu bedienen.

ACE Money Transfer bleibt standhaft in seinem Engagement für die Einhaltung der höchsten Standards in Bezug auf Transparenz, Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften. Das Unternehmen wird weiterhin eng mit Regulierungsbehörden, Branchenpartnern und Interessengruppen zusammenarbeiten, um positive Veränderungen und Innovationen in der Zahlungsverkehrsbranche voranzutreiben.

ACE Money Transfer Ireland ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Aftab Currency Exchange Limited UK, die seit 2002 als führender globaler Anbieter von Geldtransferdiensten tätig ist. Unter dem Markennamen ACE Money Transfer ist das Unternehmen für seine sicheren, schnellen und zuverlässigen Transaktionen in mehr als 100 Länder bekannt und verfügt über ein ausgedehntes Netzwerk von mehr als 375.000 Auszahlungsstellen. Mit dem Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit hat sich ACE als vertrauenswürdiger Name in der Finanzdienstleistungsbranche etabliert, der kontinuierlich Grenzen verschiebt und die Zukunft des Geldtransfers definiert.

