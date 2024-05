ACE Money Transfer obtient une licence d'établissement de paiement de la Banque centrale d'Irlande

DUBLIN, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, l'un des principaux services mondiaux de transfert d'argent, a obtenu une licence d'établissement de paiement de la Banque centrale d'Irlande. Après des mois d'évaluation approfondie par le régulateur irlandais, cette étape importante souligne l'engagement d'ACE à respecter les normes réglementaires et à atteindre l'excellence financière sur le marché européen.

Alors que les technologies et les services financiers continuent d'évoluer, l'importance de la conformité réglementaire reste primordiale. ACE Money Transfer a toujours démontré son engagement à respecter les normes les plus strictes en matière de service et de fiabilité. La récente autorisation de la Banque centrale d'Irlande est plus qu'une approbation réglementaire, elle témoigne de l'intégrité opérationnelle, de la sécurité et de l'approche centrée sur le client d'ACE. Elle réaffirme l'engagement de la société à fournir des services de paiement sûrs, fiables et efficaces, tout en respectant les normes réglementaires les plus strictes.

« Nous sommes ravis que la Banque centrale d'Irlande nous ait accordé cette licence, a déclaré M. Rashid Ashraf, PDG d'ACE Money Transfer UK. Cette réussite ne valide pas seulement notre expertise et notre crédibilité dans l'industrie financière, mais ouvre également des opportunités passionnantes de croissance et d'innovation. Nous sommes impatients de servir nos clients en Irlande et au-delà avec encore plus de capacités et d'efficacité. »

ACE Money Transfer reste fidèle à son engagement à respecter les normes les plus strictes en matière de transparence, de sécurité et de respect des réglementations. La société continuera à collaborer étroitement avec les autorités de régulation, les partenaires de l'industrie et les parties prenantes afin d'encourager les changements positifs et l'innovation dans l'industrie des paiements.

Pour en savoir plus, consultez le site https://acemoneytransfer.com/ .

À propos d'ACE Money Transfer

ACE Money Transfer Ireland est une filiale à 100 % d'Aftab Currency Exchange Limited UK, qui est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de transfert d'argent depuis 2002. Sous la marque ACE Money Transfer, elle est connue pour ses transactions sécurisées, rapides et fiables vers plus de 100 pays grâce à un réseau étendu de plus de 375 000 points de paiement. En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, ACE s'est imposé comme un nom de confiance dans le secteur des services financiers, repoussant sans cesse les limites et définissant l'avenir des transferts d'argent.

