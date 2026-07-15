Aceites de Oliva de España lanza "All in a Drop", introduciendo la sobremesa: la tradición española de permanecer en la mesa

El reconocido chef y autor Andy Baraghani se une a Aceites de Oliva de España para invitar a cocineros aficionados a descubrir el sabor, la cultura y el legado del aceite de oliva virgen extra español.

NUEVA YORK, 15 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Aceites de Oliva de España ha lanzado hoy "All in a Drop", una nueva plataforma en EE. UU. que invita a los estadounidenses a descubrir la sobremesa (soh-breh-MEH-sah), la tradición española centenaria de permanecer en la mesa después de una comida, en la que el aceite de oliva virgen extra es el eje central de toda la propuesta gastronómica.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/olive-oils-from-spain/9410551-es-olive-oils-from-spain-launches-all-in-a-drop-americans-discover-sobremesa

El lanzamiento llega en un momento crucial para el aceite de oliva en Estados Unidos. El consumo de aceite de oliva en Estados Unidos ha aumentado en los últimos años, con el Consejo Internacional de Olivas informando de un crecimiento significativo interanual que sitúa a Estados Unidos entre los principales consumidores mundiales de aceite. A medida que la demanda estadounidense se acelera, España —el mayor productor y comercializador mundial, que ha llegado a vender casi el 50% del aceite de oliva global— se presenta como el socio natural para afrontar este momento con una calidad, diversidad y patrimonio inigualables.

El momento es intencionado. Las cenas están volviendo de moda. Los cocineros caseros buscan ingredientes premium con orígenes auténticos. Y los estadounidenses están valorando más las experiencias compartidas alrededor de la mesa, la misma filosofía que España ha adoptado durante generaciones.

No hay sobremesa sin una comida que merezca la pena saborear. Los españoles siempre lo han entendido: la conversación dura porque la comida era inolvidable. Y la comida inolvidable comienza con el aceite de oliva virgen extra español. Es el sellado del sea bass, la riqueza de las gambas al ajillo, el final del pan crujiente aún caliente del horno. El aceite de oliva virgen extra español es lo que merece la estancia. Uno no puede existir sin el otro.

A través de la narración culinaria, las colaboraciones con chefs y experiencias inmersivas, "All in a Drop" redefine la reunión: donde las comidas memorables no se miden por lo que se sirve, sino por las conversaciones que siguen.

Una nueva forma de reunirse

Estados Unidos se ha convertido en uno de los mercados estratégicos más importantes de España. El interés por ingredientes premium con orígenes auténticos sigue creciendo, y también el interés por las historias que hay detrás.

La herencia del aceite de oliva en España no tiene igual: más de 360 millones de olivos —el mayor bosque plantado por humanos del mundo— se extienden por paisajes cultivados desde hace más de 3.000 años. Con más de 200 variedades de aceitunas, 34 denominaciones e indicaciones de origen y 250.000 familias agrícolas dedicadas a la artesanía, cada botella representa generaciones de experiencia. Desde las colinas bañadas por el sol de Andalucía a los antiguos bosques de Castilla-La Mancha, hasta los olivos a orillas del Mediterráneo de Cataluña, cada región cuenta su propia historia a través de los aceites de oliva que produce.

"All in a Drop" se encuentra con ese momento a través de la narración cultural, la inspiración culinaria y experiencias inmersivas diseñadas para llevar las tradiciones españolas a las mesas americanas.

"Estados Unidos va camino de convertirse en el primer consumidor de aceites de oliva del mundo. Al mismo tiempo, los consumidores tienen cada vez más curiosidad por saber de dónde proviene su comida", dijo Pedro Barato, presidente de The Spanish Olive Oil Interprofessional. "Esta plataforma es una inversión a largo plazo para mostrarles el lugar de referencia donde nace ese alimento que tanto aman, así como aquellos que cada año se esfuerzan para producir la mayor calidad y variedad del mundo. Andy Baraghani —cuyo enfoque reflexivo de la cocina encarna el espíritu de la tradición española de reunirse alrededor de la mesa— es el aliado ideal para compartir esta historia con nosotros."

Descubre España a través del sabor

Así como el vino refleja el terroir, el aceite de oliva virgen extra español expresa los paisajes, el clima y las tradiciones donde se cultivan sus aceitunas. El sabor empieza con el lugar. Cada variedad cuenta una historia diferente.

España alberga más de 200 variedades de aceituna, una de las tradiciones de aceite de oliva más ricas y diversas del mundo. Cada variedad ofrece perfiles de sabor distintos que combinan de forma natural con distintos platos y ocasiones:

Arbequina - Delicada, mantecosa y afrutada. Ideal para terminar pescado a la parrilla, rociar ensaladas frescas o añadir seda a los postres.

- Delicada, mantecosa y afrutada. Ideal para terminar pescado a la parrilla, rociar ensaladas frescas o añadir seda a los postres. Picual - Audaz, picante y robusto. Perfecto para verduras quemadas, carnes a la parrilla, guisos contundentes y platos que exigen intensidad.

- Audaz, picante y robusto. Perfecto para verduras quemadas, carnes a la parrilla, guisos contundentes y platos que exigen intensidad. Hojiblanca - Suave, equilibrada y herbácea. Excelente para gazpacho, patatas asadas o como aceite final para sopas.

Comprender estas variedades permite a los cocineros caseros elegir aceites con intención: elevar las comidas de rutina a ritual y crear el tipo de comida que invita a la sobremesa.

Detrás de cada botella hay generaciones de cultivadores y tradiciones: una invitación a descubrir España un sabor a la vez.

Experimenta la forma española de reunirse

El viaje comienza el 21 de julio cuando Aceites de Oliva de España celebra el lanzamiento en Estados Unidos de "All in a Drop" con una experiencia culinaria inmersiva en Nueva York, con dirección culinaria de Andy Baraghani. Medios, chefs, creadores y formadores de tendencias se reunirán para una interpretación moderna de la sobremesa: con platos seleccionados, aceites de oliva extra vírgenes españoles regionales y conversaciones pensadas para prolongarse.

La celebración marca el inicio de una plataforma más amplia que continúa a través de experiencias culinarias, colaboraciones con creadores y narración digital a lo largo de 2026 y más allá.

En España, la mesa siempre ha sido más que un lugar para comer. Es donde se comparten historias y se crean recuerdos. A través de "All in a Drop", Aceites de Oliva de España invita a los estadounidenses a experimentar esa tradición: una comida, un momento, una gota a la vez.

Para más información, visita oliveoilsfromspain.org/allinadrop o sique a @OliveOilsFromSpain en Instagram, Facebook y YouTube.

Sobre los aceites de oliva de España

Aceites de Oliva de España es la marca promocional global de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Es una organización sin ánimo de lucro compuesta por todas las entidades representativas del sector del aceite de oliva español (olivicultores, cooperativas, almazaras, embotelladores y exportadores), cuyo objetivo principal es promover la imagen del producto y del sector a nivel mundial. Lleva más de diecisiete años desarrollando campañas promocionales en unos treinta países de cinco continentes.

FUENTE Olive Oils from Spain