ACEM clasificado en el puesto 6 del mundo en el Ranking FT EMBA 2020

SHANGHAI, 27 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El Financial Times (FT) reveló su ranking anual de los 100 mejores programas EMBA del mundo para 2020 el 26 de octubre. Antai College of Economics and Management (ACEM) de Shanghai Jiao Tong University (SJTU) ha reevaluado su mejor posición desde su debut en la lista, ocupando el sexto lugar de todo el mundo. Este año, ACEM lidera el ranking en el criterio de aumento salarial y logra una puntuación de 9,44 sobre 10 en términos de satisfacción general de los graduados.