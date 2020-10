L'ACEM classée 6ème au niveau mondial dans le classement FT EMBA 2020

Basé sur l'arrangement de discipline à part entière de l'SJTU et sur son rôle de premier plan dans le développement futur, le programme EMBA de l'ACEM a adopté les changements, s'est efforcé d'innover et s'est aligné sur les pratiques industrielles et de gestion mondiales et les théories de gestion avancées dans le monde entier depuis sa naissance en 2002. Après des années de peaufinage, le programme EMBA a dévoilé son tout nouveau système de programme d'études 6.0, qui comprend quatre modules : module de base, module spécialisé, module vedette et module international, offrant des orientations spécialisées en matière de gestion intégrée, de technologie financière, de technologie intelligente, d'innovation et d'entrepreneuriat, et de commerce international. Le programme EMBA bénéficie de huit salles de classe mondiales aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Suisse, en Suède, au Japon, en Israël et à Singapour. En menant des recherches dans plus de 30 écosystèmes industriels, le programme EMBA a formé son propre écosystème de recherche, ce qui signifie que l'idée de recherche industrielle est officiellement introduite dans le système de programmes d'études des diplômes. Le programme EMBA encouragera les leaders et les innovateurs de l'industrie à renforcer la dimension idéologique, à reconstruire la carte des connaissances et à renforcer les pratiques commerciales.