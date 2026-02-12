ACG Packaging Materials, première société d'emballage pharmaceutique au monde à rejoindre le réseau mondial des phares du Forum économique mondial

DAVOS, Suisse et MUMBAI, Inde, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- ACG Packaging Materials a annoncé aujourd'hui l'entrée de son usine de Shirwal dans le réseau mondial des phares du Forum économique mondial. Il s'agit de la deuxième reconnaissance d'une installation d'ACG comme usine phare, après la première nomination en 2023 de son usine de fabrication de gélules de Pithampur. Cette distinction souligne la primauté d'ACG dans l'exploitation de la technologie de fabrication intelligente pour rendre les médicaments plus sûrs, plus durables et plus abordables à l'échelle mondiale.

Karan Singh, directeur général d'ACG, commente ainsi cette reconnaissance : « Chez ACG, nous avons toujours pensé que le véritable leadership, dans le secteur de l'emballage, passait par une construction plus intelligente, pas par une concurrence plus rude. Notre usine de Shirwal est désormais notre deuxième site à être distingué au sein du réseau mondial des phares du Forum économique mondial. ACG est donc la première entreprise d'emballage pharmaceutique du monde à recevoir cet honneur. »

« Cette réussite reflète les structures et les cadres que nous mettons en place dans l'ensemble du groupe », a-t-il ajouté. « Toutes les entités commerciales d'ACG sont tournées vers un seul et même objectif : optimiser l'emballage afin de rendre les médicaments plus sûrs, plus durables et plus abordables. C'est la répétition qui valide notre concept : conformément à notre engagement d'amélioration continue, nous reproduisons l'excellence de ce phare dans toutes nos installations, en lançant des phares de durabilité pour promouvoir depuis l'Inde une fabrication responsable et résiliente. »

À Shirwal, le programme de transformation couvre les opérations de fabrication de bout en bout et s'appuie sur l'IA générative, l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, l'internet industriel des objets (IIdO) et les technologies de jumeau numérique. Opérant sur le marché hautement concurrentiel et de plus en plus banalisé de l'emballage pharmaceutique, l'usine s'est engagée dans un parcours complet de transformation numérique pour améliorer la productivité, l'agilité et la qualité, tout en réduisant la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre associées pour faire émerger un lieu de travail plus sûr et plus autonome.

Le programme a consolidé le mécanisme de prise de décision quotidienne en augmentant la visibilité des opérations et en permettant de répondre plus rapidement et de manière plus cohérente aux variations affectant les principaux processus de fabrication.

Ces initiatives ont apporté des améliorations mesurables, notamment :

Une réduction de 40 % des délais de production

Une réduction de 71 % des défauts

Une réduction de 31 % de la consommation d'énergie

Une amélioration de 34 % de la ponctualité de l'ensemble des livraisons

Pour les clients, cela se traduit par des délais de fabrication plus courts, moins de défauts et des livraisons plus fiables à grande échelle.

S R Shivshankar, directeur général d'ACG Packaging Materials, a déclaré : « Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de nos équipes à Shirwal, et de leur capacité à intégrer des technologies numériques avancées dans les opérations de fabrication quotidiennes. Elle renforce notre volonté d'offrir à nos clients du monde entier une qualité, une productivité et une durabilité constantes. »

Balajikasiram Sundararajan, directeur du numérique au sein du groupe ACG, a ajouté : « Grâce à notre programme de construction de l'avenir, ACG favorise la transformation axée sur la technologie tout au long de la chaîne de valeur manufacturière, en s'appuyant sur la fabrication intelligente, sur les produits et services connectés, ainsi que sur de nouveaux modèles commerciaux. Cette reconnaissance prestigieuse d'ACG comme un phare mondial nous incite à continuer à développer l'innovation dans l'ensemble de nos activités. »

Kiva Allgood, responsable du Centre pour la fabrication avancée et les chaînes d'approvisionnement du Forum économique mondial, a expliqué : « Aujourd'hui, la compétitivité ne se définit plus par la seule efficacité, mais par la capacité à comprendre, à s'adapter et à réagir rapidement. Le réseau mondial des phares montre comment des opérations basées sur l'intelligence placent la résilience et la durabilité au cœur de la performance industrielle. »

À propos du réseau mondial des phares

Le réseau mondial des phares est une initiative du Forum économique mondial qui récompense les sites opérationnels et les chaînes de valeur les plus performants, qui ont obtenu des résultats exceptionnels en matière de productivité, de résilience de la chaîne d'approvisionnement, d'orientation client, de durabilité et de développement des talents. Cofondée avec McKinsey & Company, cette initiative bénéficie de l'éclairage d'un comité consultatif de leaders industriels qui travaillent ensemble à façonner l'avenir de l'industrie manufacturière mondiale.

À propos d'ACG

Depuis plus de six décennies, ACG est à la pointe du développement de solutions de production innovantes adaptées aux entreprises pharmaceutiques et nutraceutiques. La société, qui est le fournisseur de produits administrés par voie orale et de services le plus intégré au monde, propose des gélules, des matériaux d'emballage barrière, des machines de fabrication, des solutions d'inspection visuelle et de traçabilité conformes aux normes internationales. ACG entretient avec ses clients des partenariats de collaboration à long terme dans 138 pays sur les six continents. Ensemble, nous partageons un objectif commun : relever les plus grands défis mondiaux de la santé et améliorer les conditions de vie de toutes les personnes que nous aidons.

