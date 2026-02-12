ACG Packaging Materials tritt dem Global Lighthouse Network des Weltwirtschaftsforums als erstes pharmazeutisches Verpackungsunternehmen der Welt bei

DAVOS, Schweiz und MUMBAI, Indien, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ACG Packaging Materials gab heute bekannt, dass sein Werk in Shirwal zu einem Global Lighthouse ernannt und in das Lighthouse Network (GLN) des Weltwirtschaftsforums (WEF) aufgenommen wurde. Dies ist die zweite Lighthouse-Auszeichnung, nachdem 2023 erstmals die Kapselproduktionsstätte in Pithampur als Lighthouse anerkannt wurde. Die Auszeichnung unterstreicht die führende Rolle von ACG bei der Nutzung intelligenter Fertigungsverfahren, um Medikamente weltweit sicherer, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen.

ACG Packaging Materials Joins World Economic Forum’s Global Lighthouse Network as World’s First Pharmaceutical Packaging Company

Karan Singh, geschäftsführender Leiter von ACG, erklärte: „ACG hat stets daran geglaubt, dass echte Führung im Verpackungssektor daraus entsteht, intelligenter zu bauen – nicht härter zu konkurrieren. Unser Werk in Shirwal ist nun die zweite Anlage, die vom Global Lighthouse Network des World Economic Forum ausgezeichnet wurde. Damit ist ACG das weltweit erste Unternehmen für pharmazeutische Verpackungen, das diese Ehrung erhält."

Er fügte hinzu: „Dieser Erfolg spiegelt die Strukturen und Rahmenwerke wider, die wir konzernweit etablieren. Alle Geschäftseinheiten von ACG bündeln ihre Kräfte, um Verpackungen zu optimieren, damit Medikamente sicherer, nachhaltiger sowie erschwinglicher werden. Wiederholung ist der Beweis – im Einklang mit unserem Anspruch ‚Make it Better' übertragen wir diese Lighthouse-Exzellenz auf unsere Standorte und treiben Sustainability Lighthouses für verantwortungsvolle, resiliente Fertigung aus Indien voran."

Im Werk Shirwal umfasst das Transformationsprogramm den gesamten Fertigungsbetrieb und wird durch generative KI, maschinelles Lernen, Deep Learning, das industrielle Internet der Dinge (IIoT) und digitale Zwillingstechnologien ermöglicht. In einem stark wettbewerbsintensiven und zunehmend standardisierten Markt für pharmazeutische Verpackungen setzte das Werk eine umfassende digitale Transformation um, um Produktivität, Agilität sowie Qualität zu steigern, zugleich den Energieverbrauch und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen zu senken und ein sichereres, stärker befähigtes Arbeitsumfeld zu unterstützen.

Das Programm stärkte die Entscheidungsfindung im Tagesgeschäft, indem es mehr Transparenz in den Abläufen schuf und schnellere sowie konsistentere Reaktionen auf Abweichungen in zentralen Fertigungsprozessen ermöglichte.

Diese Initiativen haben zu messbaren Verbesserungen geführt, unter anderem:

40 % kürzere Durchlaufzeiten

71 % weniger Mängel

31 % geringerer Energieverbrauch

34 % bessere termingerechte vollständige Lieferung

Für Kunden bedeutet dies kürzere Durchlaufzeiten, weniger Mängel sowie eine zuverlässigere Lieferleistung in großem Maßstab.

S R Shivshankar, Geschäftsführer von ACG Packaging Materials, sagte: „Diese Auszeichnung spiegelt das Engagement unserer Teams in Shirwal wider und ihre Fähigkeit, fortschrittliche digitale Technologien in den Fertigungsalltag zu integrieren. Sie stärkt unseren Fokus darauf, Kunden weltweit konsistente Qualität, Produktivität sowie Nachhaltigkeit zu liefern."

Balajikasiram Sundararajan, Leiter für Digitalisierung der ACG Group, erklärte: „Mit unserem Programm ‚Build the Future' treibt ACG eine technologiegestützte Transformation entlang der gesamten Fertigungs-Wertschöpfungskette voran und ermöglicht intelligente Fertigung, vernetzte Produkte und Services sowie neue Geschäftsmodelle. Diese renommierte Global-Lighthouse-Auszeichnung motiviert uns, Innovationen weiter in unseren Geschäftsbereichen zu skalieren."

Kiva Allgood, Leiterin des Zentrums für Advanced Manufacturing und Supply Chains beim World Economic Forum, sagte: „Wettbewerbsfähigkeit wird heute nicht mehr allein durch Effizienz definiert, sondern durch die Fähigkeit, wahrzunehmen, sich anzupassen und schnell zu reagieren. Das Global Lighthouse Network zeigt, wie intelligenter gesteuerte Abläufe Resilienz und Nachhaltigkeit ins Zentrum industrieller Leistungsfähigkeit rücken."

Informationen zum Global Lighthouse Network

Das Global Lighthouse Network ist eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, mit der erstklassige Betriebsstätten und Wertschöpfungsketten ausgezeichnet werden, die außergewöhnliche Leistungen in den Bereichen Produktivität, Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, Kundenorientierung, Nachhaltigkeit sowie Talententwicklung erzielt haben. Die Initiative wurde gemeinsam mit McKinsey & Company ins Leben gerufen und wird von einem Beirat aus führenden Vertretern der Industrie beraten, die gemeinsam an der Gestaltung der Zukunft der globalen Fertigung arbeiten.

Informationen zu ACG

Seit mehr als sechs Jahrzehnten ist ACG führend in der Entwicklung innovativer Produktionslösungen, die auf Pharma- und Nutraceutical-Unternehmen zugeschnitten sind. Als weltweit am stärksten integrierter Anbieter von Produkten und Services für orale Darreichungsformen reicht das Angebot von Kapseln über Barriere-Verpackungsmaterialien und Fertigungsanlagen bis hin zu visuellen Inspektions- und Rückverfolgbarkeitslösungen nach internationalen Standards. ACG pflegt langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden in 138 Ländern auf sechs Kontinenten. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel: die größten Herausforderungen im Gesundheitswesen zu lösen und es für alle, die sie bedienen, besser zu machen.

