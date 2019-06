Achaval Ferrer adquire a vinícola Melipal

MENDOZA, Argentina, e NOVA YORK, 17 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Achaval Ferrer, uma das vinícolas mais importantes da Argentina, que produz o aclamado Malbec, anunciou hoje a aquisição da vinícola Melipal, localizada em Agrelo, Mendoza. Os termos da transação não foram divulgados.

A Achaval Ferrer, uma das pioneiras em trazer o varietal Malbec ao mundo, foi fundada em 1998 e, em pouco tempo, se tornou uma das primeiras vinícolas "cult" da Argentina. Com sede em Mendoza, a Achaval Ferrer adotou um compromisso de longo prazo com os padrões internacionais mais altos de vinicultura sustentável, com um plano ambiental completo e um programa de responsabilidade social corporativa que resultam em vinhos da melhor qualidade, como mostra sua classificação acima de 90 pontos em todas as suas ofertas, de acordo com o respeitado crítico de vinhos Robert Parker.

A aquisição da vinícola Melipal e seus vinhedos complementa os incríveis ativos da Achaval Ferrer e abrem a possibilidade de entrar em novos mercados. Como parte da aquisição, está o excepcional vinhedo "Las Nazarenas", de Malbec, plantado em 1923, o que reforça o compromisso da adega de produzir vinhos exclusivos.

Sobre a Achaval Ferrer

A Achaval Ferrer foi fundada em 1998 e adquirida em 2011 pelo SPI Group, uma das empresas mais dinâmicas de vinhos e destilados do mundo, que administra mais de 380 marcas, entre elas a vodca Stoli®. A Achaval Ferrer faz parte da divisão de vinhos Tenute Del Mondo do SPI Group, que também conta com o Arinzano – o primeiro vinho com Denominação de Origem Pago do norte da Espanha. Desde seu lançamento em 1999, o Finca Altamira, da Achaval Ferrer, se tornou um dos primeiros vinhos "cult" da Argentina. O portfólio atual conta com três categorias de vinhos: Fincas, vinhos artesanais de vinha única; Quimera, mistura única produzida na vinícola; e a linha Mendoza, com Malbec, Cabernet Sauvignon e, recentemente, Cabernet Franc. O Finca Altamira tem a maior classificação média dos últimos 10 anos entre os vinhos argentinos, de acordo com a Wine Advocate.

Sobre a Melipal

Fundada em 2003, a vinícola Melipal possui 74 hectares de vinhedos em Luján de Cuyo, o berço dos mais antigos vinhedos Malbec sem enxertia de Mendoza, além de uma adega moderna e um portfólio que inclui duas marcas importantes: Melipal e Ikella.

FONTE Achaval Ferrer

