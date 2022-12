Achyuta Samanta, fondateur de KIIT et KISS, reçoit un doctorat honorifique de l'Université d'Utkal

BHUBANESWAR, Inde, 26 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Dr Achyuta Samanta, éminent pédagogue, activiste social, fondateur de KIIT & KISS (Bhubaneswar) et député Lok Sabha de Kandhamal, s'est vu conférer le diplôme honorifique de docteur en lettres (D. Litt) par l'Université d'Utkal en reconnaissance de son immense contribution au domaine de l'éducation et du service social. Il s'agit du 50e diplôme honorifique qui lui est décerné.

L'Université d'Utkal, qui est aussi l'alma mater du Dr Samanta, lui a remis cet honneur lors de sa 52e convocation le 23 décembre 2022. Le professeur Ganeshi Lal, chancelier de l'université et gouverneur de l'Odisha, lui a remis son diplôme en présence de l'ancien président de la Cour suprême, le juge V. Gopala Gowda, du professeur Sabita Acharya, vice-chancelier de l'université, et de Bishnupada Sethi, secrétaire principal à l'enseignement supérieur du gouvernement de l'Odisha, entre autres.

S'adressant à l'auguste assemblée, le gouverneur a fait une mention spéciale à propos du Dr Samanta au début de son discours et l'a décrit comme une « légende de la convocation ». Il a déclaré que le Dr Samanta incarne les principaux attributs humains tels que la simplicité, l'humilité, la gratitude, le courage, la persévérance, la générosité, l'équanimité, la paix et la bonté.

Le Dr Samanta a exprimé sa profonde gratitude au Chancelier pour cet honneur, ainsi qu'au Vice-président et au Syndicat de l'Université. « Tout le monde sait que ma vie est consacrée au service des autres. En reconnaissance de ma vie, de mon travail et de mes réalisations, j'ai reçu de nombreuses distinctions et récompenses. Cependant, certaines récompenses sont très spéciales, comme celle-ci. Je suis ravi que l'Université d'Utkal, ma propre alma mater, me confère le diplôme honorifique de D. Litt, ce qui en fait mon 50e doctorat honorifique, le plus élevé pour un Indien. Je dédie ce prix à mon héroïne, ma mère, et à toutes ses luttes et ses sacrifices. Ce sont les bénédictions du Tout-Puissant et les bons souhaits des gens qui m'ont aidé à atteindre le point où je me trouve aujourd'hui. Leurs souhaits continuent de me donner la force de rêver davantage pour l'amélioration de la société », a déclaré le Dr Samanta dans ses commentaires.

Il a récemment reçu un doctorat honorifique de la Birla Global University et a également reçu un diplôme honorifique de l'Université de Berhampur.

