El Dr. Achyuta Samanta, fundador de KIIT y KISS, investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Utkal

BHUBANESWAR, India, 26 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- El Dr. Achyuta Samanta, eminente pedagogo, activista social, fundador de KIIT y KISS (Bhubaneswar) y diputado del Lok Sabha por Kandhamal, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Utkal en reconocimiento a su inmensa contribución en el campo de la educación y el servicio social. Se trata del 50º título honorífico que se le concede.

Noted Educationist, social reformer and Founder of KIIT & KISS Dr. Achyuta Samanta being conferred the Honorary D. Litt. by Hon’ble Governor of Odisha and Chancellor of Utkal University Prof. Ganeshi Lal at the University’s Convocation function on Friday. University VC Prof. Sabita Acharya is seen in the picture

La Universidad de Utkal, alma mater del Dr. Samanta, le concedió este honor en su 52ª convocatoria, celebrada el 23 de diciembre de 2022. Recibió el título de manos del Rector de la Universidad y Gobernador de Odisha, el Profesor Ganeshi Lal, en presencia del ex presidente del Tribunal Supremo, el Juez V. Gopala Gowda, la Vicerrectora de la Universidad, la Profesora Sabita Acharya, y el secretario Principal de Educación Superior del Gobierno de Odisha, Bishnupada Sethi, entre otros.

Al dirigirse a la augusta concurrencia, el Gobernador hizo una mención especial al Dr. Samanta al comenzar su discurso y lo describió como una "leyenda destacada de la convocatoria". Dijo que el Dr. Samanta encarna atributos humanos clave como la sencillez, la humildad, la gratitud, el valor, la perseverancia, la generosidad, la ecuanimidad, la paz y la bondad.

El Dr. Samanta expresó su más profunda gratitud al Canciller por el honor, además de a VC y al Sindicato de la Universidad. "Todos conocen mi vida dedicada al servicio de los demás. Como reconocimiento a mi vida, mi trabajo y mis logros, he recibido muchos galardones y premios. Sin embargo, algunos son muy especiales, como éste. Estoy encantado de que la Universidad de Utkal, mi alma mater, me conceda el título honorífico de D. Litt. Me siento muy feliz de que la Universidad de Utkal, mi alma mater, me haya concedido el título de Doctor Honoris Causa, lo que supone mi 50º doctorado honoris causa, el más alto para un indio. Dedico este premio a mi heroína, mi madre, y a todas sus luchas y sacrificios. Son las bendiciones del Todopoderoso y los buenos deseos de la gente los que me han ayudado a llegar donde estoy hoy. Sus deseos siguen dándome fuerzas para soñar más por la mejora de la sociedad", dijo el Dr. Samanta en sus comentarios.

Recientemente fue investido doctor honoris causa por la Birla Global University y también recibió un título honorífico de la Universidad de Berhampur.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1973924/KIIT_Event.jpg

SOURCE KIIT